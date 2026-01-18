ETV Bharat / state

મોઢેરા સૂર્યમંદિરના સાનિધ્યમાં શાસ્ત્રીય નૃત્યના મહાકુંભ, 'ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ-2026'નો ઉમળકાભેર પ્રારંભ

મોઢેરા સૂર્યમંદિરના સાનિધ્યમાં શાસ્ત્રીય નૃત્યના મહાકુંભ સમા ‘ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ-2026’નો ઉમળકાભેર પ્રારંભ થયો છે.

‘ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ-2026’નો ઉમળકાભેર પ્રારંભ
‘ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ-2026’નો ઉમળકાભેર પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)
Published : January 18, 2026 at 10:42 AM IST

મહેસાણા: વિશ્વ ફલક પર પોતાની અનોખી ઓળખ ધરાવતા અને શિલ્પ સ્થાપત્યના બેનમૂન નમૂના સમાન મોઢેરા સૂર્યમંદિરના પ્રાંગણમાં આજે કલા અને સંસ્કૃતિનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. ઘૂંઘરૂના નાદ અને શાસ્ત્રીય નૃત્યની રમઝટ સાથે ‘ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ-2026’નો ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.

વડાપ્રધાનના પ્રયાસોથી કલા-સંસ્કૃતિને નવું બળ મળ્યું: ઋષિકેશ પટેલ

મહોત્સવનો શુભારંભ કરાવતા ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, અગાઉના સમયમાં કલા અને સંસ્કૃતિને જોઈએ તેવું પ્રોત્સાહન મળતું ન હતું. પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાનારીરી મહોત્સવ અને ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવ જેવા કાર્યક્રમો શરૂ કરીને કલાના સાધકોને એક વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, મોઢેરા આજે માત્ર સૂર્યમંદિર માટે જ નહીં, પરંતુ દેશના પ્રથમ સોલાર વિલેજ તરીકે પણ ઓળખાય છે, જે ભારતની 'ક્લીન એનર્જી' તરફની મક્કમ ગતિનું પ્રતીક છે.

‘ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ-2026’નો ઉમળકાભેર પ્રારંભ
‘ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ-2026’નો ઉમળકાભેર પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)

પ્રથમ દિવસે કલાકારોએ દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા

ઉત્સવના પ્રથમ દિવસે દેશના નામી નૃત્યકારોએ પોતાની કલા રજૂ કરી હતી, જેના કારણે સમગ્ર વાતાવરણ દિવ્ય બની ગયું હતું. કલાકારોનું મંત્રીશ્રી અને મહાનુભાવોના હસ્તે મોમેન્ટો આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

કલાકારનૃત્ય શૈલી
રમીન્દર ખુરાનાઓડીસી
મીનાક્ષી શ્રીયન ભરતનાટ્યમ
માયા કુલશ્રેષ્ઠાકથ્થક
પેરી કૃષ્ણ હર્ષિતા ભરતનાટ્યમ
મણીપુરીમણીપુરી
બીના મહેતા કુચિપુડી

1992થી ચાલી આવતી પરંપરા

નોંધનીય છે કે, રાજ્ય સરકારના રમત ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ અને મહેસાણા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા વર્ષ ૧૯૯૨થી સતત આ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ઉત્તરાયણ બાદ સૂર્યના ઉત્તર તરફના પ્રયાણના માનમાં આ ઉત્સવ ઉજવાય છે.

ઉપસ્થિત મહાનુભાવો

આ પ્રસંગે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ તૃષાબેન પટેલ, સાંસદ હરિભાઈ પટેલ, રાજ્યસભા સાંસદ મયંકભાઈ નાયક, ધારાસભ્યો સર્વશ્રી સુખાજી ઠાકોર, મુકેશભાઈ પટેલ, કિરીટભાઈ પટેલ, તેમજ અગ્રણીઓ રજનીભાઇ પટેલ અને નટુજી ઠાકોર સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જિલ્લા કલેકટર એસ.કે. પ્રજાપતિ અને જિલ્લા પોલીસ વડા હિમાંશુ સોલંકી સહિતના અધિકારીઓએ વ્યવસ્થા સંભાળી હતી.

