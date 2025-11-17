એકતા નગર ખાતે ‘ધ યુનિટી ટ્રેઈલ – સાયકલ ઓન સન્ડે’ રાષ્ટ્રીય સાયકલિંગ ઇવેન્ટનું ભવ્ય આયોજન
આ પાંચ કિમીની સાઈકલોથોનમાં સમગ્ર ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી કુલ 650 થી વધુ સાઇક્લિસ્ટોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લાના એકતા નગર ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં ‘ધ યુનિટી ટ્રેઈલ – સાયકલ ઓન સન્ડે’ બે દિવસીય રાષ્ટ્રીય સ્તરની સાયકલિંગ ઇવેન્ટ તા. 16 અને 17મી નવેમ્બર-2025 દરમિયાન ભવ્ય રીતે યોજવામાં આવી. જેના પ્રથમ દિવસે રવિવારે ગુજરાત સરકારના પ્રવાસન, રમત-ગમત યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગના રાજ્ય મંત્રી ડૉ. જયરામ ગામીતે લીલી ઝંડી આપીને સાઈકલોથોનનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આ પાંચ કિમીની સાઈકલોથોનમાં સમગ્ર ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી કુલ 650 થી વધુ સાઇક્લિસ્ટોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.
જ્યારે બીજે દિવસે 170 જેટલા યુવાનો અને મહિલા સાયકલિસ્ટોએ ભાગ લીધો પુરુષો માટે 100 કિમી અને મહિલાઓ માટે 60 કિમીની સાયકલ રેસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પ્રથમ ઇનામ 3 લાખ, બીજું ઇનામ 2 લાખ અને ત્રીજું ઇનામ 1 લાખ મળી 10 લાખના ઈનામો આપવામાં આવશે.
આ કાર્યક્રમમાં નાંદોદના ધારાસભ્ય ડૉ.દર્શનાબેન દેશમુખ, SOUના ચેરમેન મુકેશ પુરી, પ્રવાસન સેક્રેટરી રાજેન્દ્રકુમાર સાયકલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના સેક્રેટરી મનિંદર પાલ, ગુજરાત પ્રવાસન વિભાગના સચિવશ્રી ડૉ. રાજેન્દ્ર કુમાર, સીઈઓ અમિત અરોરા, ના.કલેક્ટર ગોપાલ બામણીયા સહિત દેશભરના સાઇક્લિસ્ટો, મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો સાઇક્લિસ્ટોને શુભેચ્છા પાઠવવા અને પ્રોત્સાહન આપવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં.
આ બાબતે ધારાસભ્ય ડો.દર્શનાબેન દેશમુખે જણાવ્યું હતું કે, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બહુ મોટું પ્રવાસન સ્થળ બની ગયું છે. ભારત પર્વ બાદ આ સાયકલ રેસ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની યોજાઈ મોટા ઈનામો રાખવામાં આવ્યા છે.આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાની અનેક હરીફાઈઓ યોજાશે.પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી અને મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા આ સ્થળ ને વિકસવામાં ખૂબ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. ભારત પર્વ બાદ આ સાયકલ રેસ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની યોજાઈ મોટા ઈનામો રાખવામાં આવ્યા છે. આગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાની અનેક હરીફાઈઓ યોજાશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી અને મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા આ સ્થળને વિકસવામાં ખૂબ ધ્યાન રાખી રહ્યા છે.
