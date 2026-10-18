100 વર્ષ જૂની પરંપરા: જ્યાં આજે પણ ગુંજે છે દાંડિયાનો રણકાર, અમદાવાદની આ પોળ આગળ ક્લબ-પાર્ટી પ્લોટ પણ ફેઇલ!
અમદાવાદના સરસપુરની શણગાર શેરીમાં આજે પણ જળવાયેલો છે દાંડિયા રાસનો અનોખો વારસો, જાણો શું છે તેની ખાસિયત.
Published : October 18, 2026 at 8:54 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રીનો પાવન પર્વ આવે એટલે આપણા મનમાં સૌથી પહેલા તાળીઓનો તાલ અને દાંડિયાનો ખણખણાટ ગૂંજવા લાગે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય નોંધ્યું છે? આજકાલ મોટા મોટા મોટા પાર્ટી પ્લોટ અને મોંઘા ક્લબ્સમાંથી પરંપરાગત દાંડિયા ધીમે ધીમે ગાયબ થઈ રહ્યા છે. પણ જો તમારે આજે પણ એ જ જૂનો, પવિત્ર અને અસલી દાંડિયા રાસ જોવો હોય, તો તમારે અમદાવાદના સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલી શણગાર શેરીની મુલાકાત લેવી પડે. અહીં આજે 100 વર્ષ પછી પણ પોળના રહિશો એક પરિવાર બનીને મા અંબેની આરાધના દાંડિયા રાસ રમીને કરે છે.
ક્લબ-પાર્ટી પ્લોટ છોડો, પોળના ગરબાનો રોમાંચ જ કંઈક અલગ છે!
આજના આધુનિક યુગમાં જ્યાં યુવાનો ગરબા રમવા માટે હજારો રૂપિયાના પાસ ખરીદીને પાર્ટી પ્લોટ તરફ દોડે છે, ત્યાં શણગાર શેરીના રહિશો પોતાના પહેલા સગા ગણાતા પાડોશીઓ સાથે પોળના ચોકમાં ગરબે ઘૂમવાને પહેલું પ્રાધાન્ય આપે છે. આ 9 રાત આખી પોળ માટે એક મોટો ઉત્સવ બની જાય છે. વર્ષ દરમિયાન થયેલા નાના-મોટા મન દુઃખ કે ભેદભાવ ભૂલીને સૌ કોઈ એક જ પરિવારની જેમ સાથે મળીને ગરબે ઘૂમે છે. એટલું જ નહીં, વર્ષો અગાઉ આ પોળમાં રહેતા હતા અને હાલ અમદાવાદ કે બહાર અન્ય સ્થળે શિફ્ટ થઈ ગયા છે, તેવા લોકો પણ નવરાત્રીની 9 રાતો ઉજવવા માટે ખાસ શણગાર શેરીમાં જ આવે છે!
ખેલૈયાઓ શું કહે છે?
આ અંગે પરી પંચાલે જણાવ્યું કે, "પાર્ટીપ્લૉટ કરતા પોળમાં ગરબા રમવાની મઝા સાવ અલગ જ હોય છે. અહીં પરિવારજનો જેવો અહેસાસ થાય છે. દાંડિયા રમવાથી સંગીતના તાલે અદ્ભુત સંકલન અને અલગ જ ઊર્જાનો અનુભવ થાય છે, જે ખૂબ રોમાંચક છે."
તો આરુચિ લુહારે કહ્યું કે, "મિત્રો સાથે દાંડિયા રમવાનો સ્વેગ જ અલગ છે! મને તો લાગે છે કે આખા સરસપુરમાં સૌથી સારા ગરબા અમારી શણગાર શેરીમાં જ થાય છે. દાંડિયાના અવાજથી જાણે ગ્રાઉન્ડમાં સાક્ષાત માતાજીની હાજરી હોય તેવું લાગે છે."
તો અન્ય ખેલૈયા મયુર નગરે કહ્યું, "બધે માત્ર તાલી વગાડીને ગરબા રમાય છે, પણ અમારે ત્યાં દાંડિયાથી યુનિક ગરબા રમાય છે. પ્રાચીન સમયમાં દાંડિયાથી જ ગરબા રમાતા હતા અને એ પરંપરા અમે આજે પણ સાચવી રાખી છે."
દાંડિયા નથી, આ તો મા શક્તિની તલવાર અને ત્રિશૂળ છે!
શણગાર શેરીમાં દાંડિયા પ્રત્યે આટલો બધો પ્રેમ કેમ છે? આ સવાલનો જવાબ આપતા પોળના 72 વર્ષના સ્થાનિક વડીલ જીતેન્દ્ર ગજ્જર જણાવે છે કે, "આઠમના દિવસે માતાજી બે હાથમાં બે તલવાર લઈને ઘૂમતા હોય છે. તેની જગ્યાએ અમે રમતા ખેલૈયાઓને બે દાંડિયા આપીએ છીએ. હું છેલ્લા 65 વર્ષથી અહીં નિરંતર ગરબા થતા જોઈ રહ્યો છું. ખેલૈયાઓના હાથમાં રહેલા આ બે દાંડિયા માતાજીની શક્તિના પ્રતિક સમાન તલવાર કે ત્રિશૂળ છે. જ્યારે બે ખેલૈયાના દાંડિયા એકબીજા સાથે ટકરાય છે, ત્યારે તેનો નાદ અસૂર પર દેવીના વિજય અને અસત્ય પર સત્યના વિજયની ઘોષણા કરે છે."
માતાજીના ચોકના પૂજારી પ્રવિણ ભાવસાર પણ ઉમેરે છે કે, દાંડિયાથી ગરબા રમવામાં પોળની બહેન-દીકરીઓને અનહદ આનંદ આવે છે અને મા અંબેના ચોકમાં આ પવિત્ર પરંપરા વર્ષોથી સચવાયેલી છે.
કૃષ્ણની વાંસળીથી લઈને લાકડી સુધી: શું છે દાંડિયાનો પૌરાણિક ઈતિહાસ?
ઇતિહાસવિદ્દ રાજુલ દવેના જણાવ્યા અનુસાર, દાંડિયાનો સીધો સંબંધ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથે જોડાયેલો છે. હરિવંશ પુરાણમાં તેનો ઉલ્લેખ 'હલ્લિશક નૃત્ય' તરીકે મળે છે.
દાંડિયાના ઉદ્ભવ અંગે મુખ્યત્વે 2 માન્યતાઓ પ્રચલિત છે:
પહેલો મત: દાંડિયા એ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની વાંસળીમાંથી ઉતરી આવ્યા છે.
બીજો મત: ગોપાલક પ્રજા પોતાની સાથે નાની લાકડી રાખતી હતી, તે લાકડીનું ટૂંકું સ્વરૂપ એટલે જ દાંડિયા.
દાંડિયા રાસ એ સમગ્ર ભારતમાં માત્ર ને માત્ર ગુજરાતનું જ સૌથી પ્રાચીન અને લોકપ્રિય લોકનૃત્ય છે. અગાઉના સમયમાં ગુજરાતમાં અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં દાંડિયા વીંઝવાની છટા અલગ હતી. જેમ કે સૌરાષ્ટ્રના મેર લોકો, કોળી અને પટેલોના દાંડિયા રાસ. પહેલાના સમયમાં લાખ ચઢાવેલા મજબૂત દાંડિયા આવતા જે વર્ષો સુધી ખરાબ થતા નહોતા.
કેવી રીતે બને છે પરંપરાગત દાંડિયા?
દાંડિયા માત્ર લાકડાનો ટુકડો નથી, તેને બનાવવામાં પણ ખાસ કારીગરી છુપાયેલી હોય છે:
લાકડાની પસંદગી: દાંડિયા બનાવવા માટે મુખ્યત્વે સાગ, સીસમ અથવા વાંસનો ઉપયોગ થાય છે, કારણ કે તે ટકરાવતી વખતે સુંદર રણકાર આપે છે.
આકાર આપવો: લાકડાને ખરાડી પર ચઢાવીને નળાકાર આકાર અપાય છે. સામાન્ય રીતે તેની લંબાઈ 14 થી 18 ઇંચ અને જાડાઈ 0.5 થી 0.75 ઇંચ રાખવામાં આવે છે.
સુશોભન: ખેલૈયાઓના ચણિયા-ચોળી સાથે મેચ કરવા માટે તેના પર ચમકતી ગોલ્ડન લેસ, રંગબેરંગી સાટીન રીબન અથવા રાજસ્થાની-ગુજરાતી બાંધણી કાપડ વંટાળવામાં આવે છે.
વડીલોનો વારસો અને યુવાનોનો ઉત્સાહ
સરસપુરમાં ગરબાની સૌથી પહેલી શરૂઆત આશરે 100 વર્ષ અગાઉ શણગાર શેરીથી જ થઈ હતી. આજે પણ નવરાત્રી શરૂ થવાના 2 સપ્તાહ અગાઉથી જ પોળના યુવાનો આખી શેરીને શણગારવામાં અને રોશની કરવામાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે.
એવું નથી કે અહીં તાલી ગરબા નથી રમાતા, પણ ખેલૈયાઓને તો બસ એ ક્ષણની રાહ હોય છે જ્યારે આયોજકો દાંડિયાનો ખજાનો ખોલે! જેવો દાંડિયાનો ખજાનો ખુલે કે તુરંત જ ખેલૈયાઓ જોડી બનાવીને સંગીતના તાલે ઝૂમી ઉઠે છે.
શણગાર શેરીમાં જ્યારે દાંડિયા રાસ શરૂ થાય ત્યારે એવું લાગે જાણે સાક્ષાત ગોકુળ-વૃંદાવનમાં કન્હૈયા અને ગોપીઓ રાસ રમી રહ્યા હોય! શણગાર શેરીના રહિશોએ સાબિત કરી દીધું છે કે સમય ગમે તેટલો બદલાય, પણ જો દિલમાં સંસ્કૃતિ પ્રત્યે પ્રેમ હોય તો 100 વર્ષ જૂની પરંપરાને પણ આજની નવી પેઢી જીવંત રાખી શકે છે.
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