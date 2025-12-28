કોડીનારમાં પોપટ અને ખેડૂતની અનોખી મિત્રતા: ખેતરમાં મળેલા પોપટના બચ્ચા સાથે માણસની અતૂટ લાગણી, ખભા પર બેસીને કરે છે વાતો!
કોડીનારના વેળવા ગામમાં એક પોપટ છેલ્લા છ મહિનાથી ખેડૂતની સાથે જ ફરે છે, ખાય છે અને રહે છે.
કોડીનાર: તમે ફિલ્મોમાં અથવા રિયલ લાઇફમાં એવા કેટલાક પોપટ તો જોયા હશે જે ભવિષ્યવાણી કરે છે, લોકોના કહેવા પર માથું હલાવે છે અને સામે તેમને જવાબ પણ આપે છે. આજે આપણે એક એવા સ્માર્ટ પોપટની વાત કરવા જઇ રહ્યાં છીએ જે છેલ્લા છ મહિનાથી એક ખેડૂતની સાથે જ ફરે છે, ખાય છે અને રહે છે. કોડીનારના વેળવા ગામના ખેડૂત અને પોપટની મિત્રતા આ વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે.
ખેડૂત અને પોપટની અનોખી મિત્રતા
ગીર સોમનાથના કોડીનાર તાલુકાના વેળવા ગામમાં માણસ અને પોપટ વચ્ચેની અનોખી મિત્રતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. છ મહિના પહેલા આ ગામના નારણ ભાઇ સાવધરીયા પોતાની વાડીએ ખેતીકામ કરતા હતા ત્યારે તેમને ખેતરમાં પોપટનું એક નાનું બચ્ચુ મળ્યું હતું. કદાચ તે પોતાની માતાથી વિખુટું પડી ગયું હતું. "અપનાવનાર હાથ મળી જાય તો પારકું પણ પોતાનું બને" એવી માનવતાની ભાવનાથી નારણ ભાઇએ પોપટના બચ્ચાને અપનાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.
નારણ ભાઇએ પહેલા પોપટની ઘણી શોધખોળ કરી પણ પોપટની માતા ક્યાંય જોવા મળી નહતી. અંતે તે પોપટના બચ્ચાને પોતાના ઘરે લઇ ગયા, ખોરાક આપ્યો, પાણી પીવડાવ્યું અને એક સંતાનની જેમ સાચવ્યો હતો. પોપટના આ બચ્ચાને પરિવારજનોએ 'મિતુ' નામ આપ્યું.
"6-7 મહિના પહેલા આ વિસ્તારમાંથી પોપટનું બચ્ચુ મળ્યું હતું અને તેને ઘરે લઇ ગયો ખવડાવ્યું-પીવડાવ્યું અને છ મહિના સુધી સાચવ્યું. ઘરે ઉંડતા શીખવાડ્યું ત્યારે તેને પીજરામાંથી બહાર કાઢીને છોડી મુક્યુ હતું. છોડી મુક્યા બાદ તે ફરી આવ્યું અને હવે તે જતું નથી." નારણ ભાઇ, પોપટના મિત્ર
આજે એવી સ્થિતિ બની ગઇ છે કે નારણ ભાઇ પગપાળા ચાલે કે મોટર સાઇકલ લઇને નીકળે, મીતુ તરત જ તેમના ખભા ઉપર આવીને બેસી જાય છે. ખેતરમાં કામ હોય, ગામમાં અવરજ જવર હોય, મીતુ ક્યારેય નારણ ભાઇનો સાથ છોડતું નથી. ગ્રામજનો કહે છે કે બન્નેને સાથે જોયા વગર દિવસ અધૂરો લાગે છે.
નારણ ભાઇ દિવસ દરમિયાન મીતુને સ્વતંત્ર રાખે છે. તે ખુલ્લેઆમ ઉડે છે અને રાત્રીના સમયે સુરક્ષાના ભાગરૂપે તેને પાંજરામાં રાખવામાં આવે છે. પોપટ અને ખેડૂતની મિત્રતા જોઇને લાગે છે કે જાણે માનવતા હજુ પણ જીવંત છે. વેળવા ગામના ખેડૂત નારણ ભાઇ સાવધરીયા અને 'મીતુ'નામના પોપટની જોડીએ લોકોના દિલ જીતી લીધા છે. માણસ અને પોપટ વચ્ચેની આ અનોખી મિત્રતા આજે વેળવા ગામમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે.
