યાત્રીગણ કૃપિયા ધ્યાન દે... અમદાવાદ સહિત વિવિધ શહેરોથી દોડતી અનેક સ્પેશિયલ ટ્રેનોના ફેરા લંબાવાયા
આગામી તહેવારોની સિઝન અને ટ્રેનોમાં વધતી મુસાફરોની સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અમદાવાદ સહિત વિવિધ શહેરોથી દોડતી અનેક સ્પેશિયલ ટ્રેનોના ફેરા લંબાવવામાં આવ્યા છે.
Published : September 12, 2026 at 5:20 PM IST
અમદાવાદઃ તહેવારોની સિઝન શરૂ થવા સાથે ટ્રેનોમાં મુસાફરોની વધતી ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા મુસાફરો માટે મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ સહિત વિવિધ શહેરોથી દોડતી અનેક સ્પેશિયલ ટ્રેનોના ફેરા લંબાવવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ–દરભંગા સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ ટ્રેનને નવેમ્બર 2026 સુધી દોડાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વિસ્તૃત ફેરાની ટિકિટનું બુકિંગ 12 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ ગયું છે.
પશ્ચિમ રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી વિનિત અભિષેકે જણાવ્યું હતું કે, તહેવારો દરમિયાન મુસાફરોની વધારાની ભીડને સમાવી શકાય અને પેસેન્જરોને વધુ સુવિધા મળી રહે તે હેતુથી વિવિધ સ્પેશિયલ ટ્રેનોના ફેરા લંબાવવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદ–દરભંગા સ્પેશિયલ ટ્રેનના ફેરા નવેમ્બર સુધી
ટ્રેન નંબર 09465 અમદાવાદ–દરભંગા સાપ્તાહિક સ્પેશિયલના ફેરા હવે 27 નવેમ્બર, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ટ્રેન નંબર 09466 દરભંગા–અમદાવાદ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલના ફેરા 30 નવેમ્બર, 2026 સુધી દોડશે. જેના કારણે અમદાવાદથી બિહાર તરફ તહેવારો દરમિયાન મુસાફરી કરનારા મુસાફરોને વધારાની ટ્રેન સેવાનો લાભ મળશે.
અન્ય સ્પેશિયલ ટ્રેનોને પણ એક્સટેન્શન
પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અન્ય સ્પેશિયલ ટ્રેનોના ફેરા પણ નિર્ધારિત સમયગાળા સુધી વધારવામાં આવ્યા છે.
04828 બાંદ્રા ટર્મિનસ–ભગત કી કોઠી સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 4 ઓક્ટોબરથી 1 નવેમ્બર, 2026 સુધી.
04827 ભગત કી કોઠી–બાંદ્રા ટર્મિનસ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 3 ઓક્ટોબરથી 31 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી.
04728 વલસાડ–હિસાર સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 15 ઓક્ટોબરથી 26 નવેમ્બર, 2026 સુધી.
04727 હિસાર–વલસાડ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 14 ઓક્ટોબરથી 25 નવેમ્બર, 2026 સુધી.
09045 ઉધના–મધુબની સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 27 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી.
09046 મધુબની–ઉધના સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 28 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી.
09151 ઉધના–મધુબની સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી.
09152 મધુબની–ઉધના સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 2 ઓક્ટોબર, 2026 સુધી.
09047 ઉધના–ઝંઝારપુર સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 27 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી.
09048 ઝંઝારપુર–ઉધના સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: 28 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી.
20 અને 22 સપ્ટેમ્બરે પ્રયાગરાજના બદલે સુબેદારગંજ સ્ટોપ
આ ઉપરાંત રેલવે દ્વારા બે ટ્રેનોના રૂટમાં પણ કામચલાઉ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ન્યૂ વેસ્ટ કેબિન અને પ્રયાગરાજ જંકશન વચ્ચે કોરિડોર બ્લોકના કારણે ટ્રેન નંબર 09031/09032 અનુક્રમે 20 અને 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ પ્રયાગરાજ જંકશનના બદલે સુબેદારગંજ સ્ટેશન ખાતે રોકાશે. મુસાફરોએ આ તારીખે મુસાફરી કરતાં પહેલાં પોતાના ટ્રેનના સ્ટોપ અને સમય અંગેની વિગતો ચકાસી લેવા રેલવે દ્વારા જણાવાયું છે.
12 સપ્ટેમ્બરથી બુકિંગ શરૂ
વિસ્તૃત કરવામાં આવેલા ફેરાની ટિકિટનું બુકિંગ 12 સપ્ટેમ્બર, 2026થી શરૂ થઈ ગયું છે. ટ્રેન નંબર 04828, 04728, 09045, 09151, 09047, 09031 અને 09465ના વિસ્તૃત ફેરા માટે મુસાફરો તમામ PRS કાઉન્ટર તથા IRCTC વેબસાઇટ મારફતે ટિકિટ બુક કરી શકશે.
તહેવારો દરમિયાન અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાંથી બિહાર, રાજસ્થાન અને ઉત્તર ભારત તરફ મોટી સંખ્યામાં લોકો મુસાફરી કરતા હોવાથી સ્પેશિયલ ટ્રેનોના ફેરા વધારવાનો નિર્ણય મુસાફરો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
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