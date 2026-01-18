ETV Bharat / state

જુનાગઢ-વેરાવળ વચ્ચે દોડતી 4 મીટરગેજ ટ્રેનનો સમય બદલાયો, જાણો નવું ટાઈમટેબલ

19 જાન્યુઆરીથી જુનાગઢ-વેરાવળ વચ્ચે ચાલતી મીટરગેજ ટ્રેનના સમયમાં બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે, રેલવે મંડળે નવું સમયપત્રક જાહેર કર્યુ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 18, 2026 at 7:33 AM IST

Updated : January 18, 2026 at 7:47 AM IST

જુનાગઢ: આવતીકાલ એટલે કે, 19 તારીખ અને સોમવારથી જુનાગઢ-વેરાવળ રેલવે સ્ટેશન વચ્ચે દોડતી 4 મીટર ગેજ ટ્રેનના સમયપત્રકમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ભાવનગર મંડળના રેલ પ્રબંધક દિનેશ વર્માએ ટ્રેનોના સમયમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારની વિગતો જુનાગઢ-વેરાવળ વચ્ચે આવતા સ્ટેશનો પર લગાવી દેવામાં આવી છે અને નવા સમયપત્રક મુજબ પ્રવાસીઓ ટ્રેનમાં સવારી કરે તેવો અનુરોધ ભાવનગર રેલવે મંડળ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

મીટર ગેજ ટ્રેનના સમયમાં ફેરફાર

આવતી કાલ થી જુનાગઢ-વેરાવળ વચ્ચે દોડતી મીટરગેજ ટ્રેનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ભાવનગર રેલવે મંડળના ટ્રેન પ્રબંધક દિનેશ વર્માએ ટ્રેનોના સમયમાં થયેલા ફેરફારને લઈને માધ્યમોને વિગતો આપી છે. નવા સમયપત્રક મુજબ પ્રત્યેક મુસાફરે જુનાગઢ-વેરાવળ વચ્ચે ચાલતી મીટરગેજ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે તેવો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે, રેલ્વેના નવા સમય પત્રકની તમામ વિગતો જુનાગઢ થી લઈને વેરાવળ સુધીના કે જ્યાં આ ટ્રેન થોભે છે, ત્યાં સમયપત્રક લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. સોમવારથી પ્રવાસીઓ નવા સમયપત્રક મુજબ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે તેવો અનુરોધ ભાવનગર રેલવે મંડળ દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યો છે.

ફેરફાર સાથે ટ્રેનનુ સમય પત્રક

  • ટ્રેન નંબર 52946 જુનાગઢ-વેરાવળ વચ્ચે દોડી રહી છે, તે જુનાગઢ થી સવારે 06:15 કલાકે ઉપડશે અને સવારે 10:25 કલાકે વેરાવળ સ્ટેશને પહોંચશે.
  • ટ્રેન નંબર 52955 વેરાવળ-જુનાગઢ જે વેરાવળ થી સવારે 06:15 કલાકે ઉપડશે અને જુનાગઢ સ્ટેશન સવારે 10 અને 25 મિનિટે પહોંચશે.
  • ટ્રેન નંબર 52933 વેરાવળ-જુનાગઢ જે વેરાવળ થી બપોરે 02:45 મિનિટે ઉપડશે અને જુનાગઢ સાંજે 06:55 મિનિટે પહોંચશે.
  • ટ્રેન નંબર 52936 જુનાગઢ-વેરાવળ જે જુનાગઢ સ્ટેશન થી સવારે 8:00 કલાકે ઉપડશે અને વેરાવળ સ્ટેશન સવારના 12:10 મિનિટે પહોંચશે.
  • ભાવનગર રેલવે મંડળ દ્વારા પ્રત્યેક પ્રવાસીઓને આ 04 ટ્રેનોમાં સુધારેલા અને નવા સમયપત્રક મુજબ મુસાફરી કરવાનો અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, જુનાગઢ-વેરાવળ વચ્ચે દોડતી આ મીટર ગેજ ટ્રેન આશરે 100 વર્ષ કરતા પણ વધુ સમયથી દોડી રહી છે, જુનાગઢથી વેરવાળ વચ્ચે દોડતી આ 5 ડબ્બાની ટ્રેનમાં બીલખા, વિસાવદર, સત્તાધાર, ધારી જેવા સ્ટેશનો આવે છે. અને આ ટ્રેનમાં જુનાગઢથી વેરાવળનું ભાડું માત્ર 15 રૂપિયા જેટલું છે.

