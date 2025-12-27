ETV Bharat / state

'બેટા હમારા ઐસા કામ કરેંગા...', અંકલેશ્વરમાં ₹19.80 લાખની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો

આશરે ₹19.80 લાખની કિંમતની ચોરીમાં અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ ઘરનો જ 18 વર્ષીય પુત્ર માસ્ટરમાઈન્ડ હોવાનું બહાર આવતા શહેરભરમાં ચર્ચા જાગી છે.

પુત્રએ જ ઘરમાં કર્યો હાથફેરો
પુત્રએ જ ઘરમાં કર્યો હાથફેરો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 10:17 AM IST

ભરૂચ: ભરૂચના અંકલેશ્વર શહેરના પારસીવાડ વિસ્તારમાં થયેલી એક મોટી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે. આશરે ₹19.80 લાખની કિંમતની ચોરીમાં અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ ઘરનો જ 18 વર્ષીય પુત્ર માસ્ટરમાઈન્ડ હોવાનું બહાર આવતા શહેરભરમાં ચર્ચા જાગી છે.

અંકલેશ્વરના પારસીવાડ વિસ્તારમાં રહેતા પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક મઝુમ રુસ્તમજી વિમાદલાલનો પરિવાર ગત 17 ડિસેમ્બરથી 21 ડિસેમ્બર દરમિયાન પૂણે ખાતે એક લગ્નપ્રસંગમાં ગયો હતો. પરિવાર બહારગામ હોવાથી મકાન બંધ હતું, જેની જાણ આરોપીઓને હતી. આ અવસરનો લાભ લઈ તસ્કરોએ ઘરના મુખ્ય દરવાજાના ઇન્ટરલોકની ડુપ્લીકેટ અથવા માસ્ટર ચાવીનો ઉપયોગ કરી ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

અંકલેશ્વરના પારસીવાડ વિસ્તારમાં થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ પોલીસે ઉકેલ્યો (Etv Bharat Gujarat)

ચોરોએ પ્રથમ માળે આવેલા ડ્રેસિંગ રૂમના કબાટ તેમજ ડિજિટલ સેફ તોડી તેમાંથી આશરે 14 તોલા સોનાના દાગીના, જેની કિંમત અંદાજે 16.80 લાખ રૂપિયા થાય છે, તેમજ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની તિજોરીમાંથી 3 લાખ રોકડની ચોરી કરી હતી. આ રીતે કુલ 19 લાખ 80 હજારની મત્તાની ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો.

આશરે ₹19.80 લાખના દાગીના અને રોકડની ચોરી
આશરે ₹19.80 લાખના દાગીના અને રોકડની ચોરી (Etv Bharat Gujarat)

પરિવાર બહારગામથી પરત ફરતા ચોરીની ઘટના સામે આવતા તાત્કાલિક અંકલેશ્વર શહેર “એ” ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક અક્ષય રાજ અને નાયબ પોલીસ અધિક્ષક ડો. કુશલ ઓઝાના માર્ગદર્શન હેઠળ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાંચ (LCB) અને શહેર “એ” ડિવિઝન પોલીસની સંયુક્ત ટીમો બનાવવામાં આવી હતી.

પોલીસે હ્યુમન તેમજ ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, આ ચોરીમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ અમદાવાદ વિસ્તારમાં છુપાયા છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે તાત્કાલિક અમદાવાદ ખાતે દરોડો પાડી ફરઝાન મઝુમ વિમાદલાલ (ઉં.વ. 18)ને ઝડપી પાડ્યો હતો.

ફરઝાન મઝુમ વિમાદલાલ અને તેના મિત્રને કસ્ટડીમાં લીધા
ફરઝાન મઝુમ વિમાદલાલ અને તેના મિત્રને કસ્ટડીમાં લીધા (Etv Bharat Gujarat)

કડક પૂછપરછ દરમિયાન ફરઝાને કબૂલાત કરી હતી કે, તેણે પોતાના કોલેજના મિત્ર મોહંમદ અનસ સાદીક સૈયદ (રહે. વટવા, અમદાવાદ) સાથે મળીને પોતાના પિતાના ઘરે જ ચોરીનું આયોજન કર્યું હતું. આરોપીએ ઘરની સંપૂર્ણ જાણકારી, લોક, કબાટ અને દાગીનાની વિગતો મિત્રને આપી ચોરીને અંજામ આપ્યો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

પોલીસે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી ચોરીમાં ગયેલા સોનાના દાગીના તથા રોકડ સહિતનો તમામ મુદ્દામાલ સફળતાપૂર્વક રિકવર કરી લીધો છે. આરોપીઓ સામે BNSની કલમ 305(A), 331(3), 331(4) અને 61(2)(A) મુજબ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

ભરૂચના ASP અજયકુમાર મીણાએ સમગ્ર ચોરીની ઘટનાને લઈને આપી વિસ્તૃત માહિતી
ભરૂચના ASP અજયકુમાર મીણાએ સમગ્ર ચોરીની ઘટનાને લઈને આપી વિસ્તૃત માહિતી (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલે ભરૂચના ASP અજયકુમાર મીણાએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે ઝડપી અને અસરકારક તપાસ કરી ચોરીનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. સમાજમાં વિશ્વાસઘાત અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં નહીં આવે. આ સફળ કામગીરીમાં LCB પી.આઈ. એમ.પી. વાળા, શહેર “એ” ડિવિઝન પી.આઈ. પી.જી. ચાવડા તેમજ તેમની ટીમે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. અંકલેશ્વર પોલીસે બતાવેલી સતર્કતા અને ઝડપી કાર્યવાહીથી શહેરમાં ગુનાખોરી સામે કડક સંદેશો ગયો છે.

