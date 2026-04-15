સુરત ગ્રામ્ય SOGએ ટ્રકમાંથી 1.76 કરોડનો ગાંજો ઝડપ્યો, ટ્રકમાં બનાવ્યું હતું ચોરખાનું

સુરત ગ્રામ્ય SOGએ પલસાણા ચાર રસ્તા પાસેથી એક ટ્રકમાંથી રૂ.1.60 કરોડની કિંમતનો 321 કિલોથી વધુ ગાંજો ઝડપી પાડી આંતરરાજ્ય નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 7:47 AM IST

સુરત: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને જ્યારે સમગ્ર વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ કાફલો એલર્ટ પર છે, ત્યારે સુરત ગ્રામ્ય એસ.ઓ.જી. (SOG) શાખાએ નશાના કાળા કારોબાર સામે કાર્યવાહી વધુ તેજ કરી છે.સુરત રેન્જ આઈજી પ્રેમવીર સિંહ અને સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ એસ.ઓ.જી.એ પલસાણા ચાર રસ્તા પાસેથી ટ્રકમાં બનાવેલા ગુપ્ત ચોરખાનામાંથી રૂ.1.60 કરોડની કિંમતનો 321 કિલોથી વધુ ગાંજો ઝડપી પાડી આંતરરાજ્ય નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

ચૂંટણી દરમિયાન અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અને માદક પદાર્થોની હેરાફેરી અટકાવવા માટે પોલીસ દ્વારા ખાસ ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી રહી છે. એસ.ઓ.જી. પી.આઈ. એલ.ડી. ઓડેદરા અને પી.એસ.આઈ. જે.કે. રાવની ટીમે ચોક્કસ બાતમીના આધારે પલસાણા ચાર રસ્તા ખાતે વોચ ગોઠવી હતી. આ દરમિયાન શંકાસ્પદ ટ્રકને અટકાવી તલાશી લેતા ગાંજાનો આ માતબાર જથ્થો હાથ લાગ્યો હતો.

પકડાયેલા આરોપીઓ સાહિલ રજાક પઠાણ અને અફરોઝ અય્યુબ પઠાણ બંને મહારાષ્ટ્રના જાલનાના રહેવાશી છે. આરોપીઓએ ટ્રકની બોડીમાં ખાસ પ્રકારનું ગુપ્ત ખાનું બનાવ્યું હતું. આ ખાનામાંથી પોલીસને 321.774 કિલોગ્રામ વનસ્પતિજન્ય ગાંજો મળી આવ્યો હતો. જેની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 1,60,88,700/- જેટલી થાય છે. ગાંજા ઉપરાંત ટ્રક, મોબાઈલ અને રોકડ મળી કુલ રૂ. 1,76,39,600 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

ગાંજા સાથે પકડાયેલા બંને આરોપી મહારાષ્ટ્રના જાલનાના રહેવાશી

આરોપીઓની સઘન પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, આ જથ્થો વોન્ટેડ આરોપી અરબાઝ પઠાણના કહેવાથી ઓરિસ્સાના ભુવનેશ્વર (ખુર્દા) પાસેથી આલોક નામના વ્યક્તિએ ભરાવી આપ્યો હતો. આ જથ્થો પહેલા સુરતના સચિન વિસ્તારમાં આપવાનો હતો, પરંતુ બાદમાં સૂચના મળતા તેને વાસદ તરફ લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો.

મહારાષ્ટ્ર પાસિંગની ટ્રકમાંથી મળ્યો ગાંજાનો માતબાર જથ્થો

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પૂર્વે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની આ મોટી સફળતાથી ડ્રગ માફિયાઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. હાલ એસ.ઓ.જી. એ એન.ડી.પી.એસ. એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

