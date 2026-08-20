'ગરીબ માતા-પિતાએ ભેંસ, દાગીના બધુ વેંચી નાખ્યું...' તાપી જિલ્લાના PSI બનેલા આદિવાસી યુવકના સંઘર્ષની કહાની
અનેક નિષ્ફળતા, તનતોડ સંઘર્ષ અને ત્યાર બાદ મળેલી સફળતા, આ કહાની છે તાપી જિલ્લાના અંતરિયાળ એવા લિંબી ગામના ગરીબ આદિવાસી યુવક મહેન્દ્ર વસાવાની..
Published : August 20, 2026 at 3:42 PM IST
તાપી: નિષ્ફળતા જીવનનો એક ભાગ છે, પરંતુ તેમાંથી કંઈક શીખી આગળ વધવું જોઈએ, આ શબ્દ છે સંપૂર્ણ આદિવાસી વસ્તી ધરાવતા લિંબી ગામના આદિવાસી યુવક એવા મહેન્દ્ર વસાવાના.
અતી ગરીબ પરિસ્થિતિ માંથી આવતા આ યુવકે હાલમાં જ PSIની પરીક્ષા પાસ કરી છે, અને તે કંઈક અલગ કરવાની મહેચ્છા સાથે જીવનમાં આવતા પડકારોને સહર્ષ સ્વીકારી પોતાના જીવનનું ઘડતર કરી રહ્યો છે.
મહેન્દ્ર વસાવા એ ઘણી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપી છે, જેમાં તેને 0.1 કે 0.5 માર્ક્સ માટે અસફળતા મળી હતી, જેતે સમયે તેને ઘણું દુઃખ થતું હતું, પરંતુ તેણે હિંમત ના હારી આવનાર પડકારોને ઝીલી તેના લક્ષ્યને પ્રાધાન્ય આપ્યું, ગરીબ પરિવારમાંથી આવતા મહેન્દ્રના માતા-પિતા છૂટક મજૂરી કરી યેનકેન પ્રકારે ઘર ચલાવે છે.
મહેન્દ્ર વસાવાના ઘરમાં બે ત્રણ ભેંસો હોય જેમાંથી મહેન્દ્રના ઉચ્ચ અભ્યાસ અર્થે રૂપિયાની જરૂર જણાતા ભેંસ, ઘરેણા વેચી દેવું કરી યેનકેન પ્રકારે મહેન્દ્રનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરાવ્યો, આજે મહેન્દ્ર PSIની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થતા પરિવારજનોમાં જબરદસ્ત ખુશી જોવા મળી રહી છે.
એક તરફથી ઘરની આર્થીક નબળી સ્થિતિ અને બીજી તરફ પુત્રને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં મળતી એક બાદ એક નિષ્ફળતાથી પણ માતા-પિતા હતાશ નથા. દિકરાના સપનાને પૂર્ણ કરવા માટે અડગ રહેલા માતા-પિતાએ ઘરેણાથી લઈ ભેંસ પણ વેચી દીધી.
સંઘર્ષ અને મહેનત સાથે થોડો સમય પસાર થયો ત્યાં જ મહેન્દ્રએ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષા પાસ કરી. કોન્સ્ટેબલ તરીકે સુરત ગ્રામ્યમાં ફરજની સાથે સાથે મહેન્દ્રએ પોલીસ સબઈન્સ્પેક્ટરની પરીક્ષાની તૈયારીઓ પણ શરૂ કરી અને આજે માતા-પિતાનું સપનું સાકાર કર્યું છે.
મહેન્દ્ર વસાવાની કહાણી એ સાબિત કરે છે કે, ઘરની પરિસ્થિતિ ભલે ગમે તેટલી નબળી હોય જો લક્ષ્ય સ્પષ્ટ હોય અને તેને મેળવવાની જીદ સાથે સતત મહેનત કરવામાં આવે તો સફળતા ચોક્કસ મળે છે.
માતા પિતાના સંઘર્ષ અને સપનાને પોતાની તાકાત બનાવી મહેન્દ્રએ જે સફળતા મેળવી છે, તે આજે અનેક વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ બની છે. મહેન્દ્રની આ સફળતા એ સંદેશ આપે છે કે નિષ્ફળતા અંત નથી. પરંતુ સફળતા સુધી પહોંચવાનું એક પગથિયું છે.
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