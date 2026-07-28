આ મોચીની અમદાવાદમાં છે એસી ઓફિસ, પોતે ફુટપાથ પર તડકે બેસીને કામ કરે, કારીગરો એસી ઓફિસમાં
અમદાવાદમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી મોચીકામ કરતા સુરેશભાઈ આજે તેમની કૂશળ કામગીરી અને મળતાવડા સ્વભાવના કારણે ગ્રાહકોમાં ખુબ લોકપ્રિય બન્યા છે.
Published : July 28, 2026 at 9:03 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં આમ તો મોચી કામ કરનારની સંખ્યા અસંખ્ય છે, પરંતુ તે બધામાંથી સુરેશભાઈ અલગ તરી આવે છે. કામની કૂશળતાની સાથે ગ્રાહકો સાથે તેમનો ખુશમિજાજી સ્વભાવ સૌ કોઈને આકર્ષે છે, એટલે જ તો લોકો દૂરદૂરથી બ્રાન્ડેડ જૂતાઓથી લઈને સામાન્ય જુતાઓનું કામ લઈને તેમની પાસે આવે છે.
સવારે 9:00 થી સાંજે 7:00 વાગ્યા સુધી તેઓ સ્વસ્તિક ચાર રસ્તાની ફૂટપાથ પર બેસીને મોચી કામ કરે છે, જોકે મજાની વાત એ છે કે, સુરેશભાઈ તડકામાં બેસીને કામ કરે છે જ્યારે તેમણે રાખેલા કારીગરો એસી ઓફિસમાં બેસીને કામ કરે છે.
ઘણા વર્ષોની મહેનત અને સંઘર્ષ પછી, 3 વર્ષ પહેલા તેમણે એર-કન્ડિશનવાળી ઓફિસ લીધી છે. સુરેશભાઈને મોચીકામનો આ વારસો તેમના પિતા પાસેથી મળ્યો છે. તેઓ પણ છેલ્લાં 60 વર્ષથી આ કામ કરતા હતાં અને આજે સુરેશભાઈને આ કામ કરતા 25 વર્ષ થઈ ગયા છે, ગ્રાહકોએ તેમને ગુગલ રિવ્યુઝ પર ફાઇવ-સ્ટાર રેટિંગ આપ્યું છે,અને તેમની પાસે આવતા ગ્રાહકો પણ સંતોષની લાગણી અનુભવે છે.
સુરેશભાઈ મોચી જણાવે છે કે, તેમણે જિંદગીમાં અનેક ચડાવ-ઉતાર જોયા છે અને ખુબ સંઘર્ પણ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે, શરૂઆતમાં તેમનો ધંધો ચાલતો ન હતો. આખો દિવસ તડકામાં બેસીને ગ્રાહકોની રાહ જોતા હતા, પરંતુ ક્યારેય હિંમત ના હારી. જોકે, આજે લોકો તેમનું નામ શોધીને બુટ ચંપલ રીપેર કરાવવા માટે આવે છે. ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ અને પ્રેમ તેમના માટે આશીર્વાદ સમાન છે અને તેમના થકી આજે તેઓ આર્થીક રીતે પગભર થયા છે.
વાડજમાં રહેતા સુરેશભાઈને સંતાનોમાં 3 દિકરા છે, પોતે માત્ર 8 ચોપડી ભણેલા છે, પરંતુ તેમણે પોતાના દિકરાઓને સારૂ શિક્ષણ અપાવ્યું છે અને દિકરાઓ નોકરી કરતા પણ થયાં છે. જેમાંથી નાનો દિકરો રોહિત ITIનો કોર્ષ કર્યા બાદ નોકરીએ લાગ્યો અને નોકરી છોડીને હાલ પિતાને મોચીકામના વ્યવસાયમાં મદદ કરી રહ્યો છે.
સુરેશભાઈ કહે છે કે, મને અંગ્રેજી આવડતી નથી પરંતુ અંગ્રેજી બોલનારા અને ઉંચા હોદ્દા ધરાવતા લોકો પણ તેમની પાસે બૂટ ચંપલના કામ માટે આવે છે. ગ્રાહકો તેમનું કામ જોઈને ખુશ થાય છે અને ગૂગલ પર તેમના કામને લઈને 5 સ્ટાર રિવ્યૂ મળ્યાને તેઓ એક મોટી સિદ્ધી માની રહ્યાં છે. કેનેડા, અમેરિકા, જેવા દેશોમાંથી પણ લોકોની કોમેન્ટ તેમને મળી રહી છે અને તેમના કાર્યની સરાહના કરી રહ્યાં છે. સુરેશભાઈ મોટી મોટી બ્રાન્ડ અને જે કોઈના રીપેર કરી શકે તેવી કંપનીના સૂઝ પણ રીપેર કરી આપે છે. ગ્રાહકોની સાથે તેમને ત્યાં કામ કરતા કારીગરોનું પણ તેઓ સારી રીતે ધ્યાન રાથે છે, તેઓ ફુટપાથ પર તડકામાં કામ કરે છે જ્યારે કારીગરોને એસી ઓફિસમાં બેસાડીને તેમની પાસેથી કામ લે છે. 3 વર્ષ પહેા તેમણે નજીકમાં એક ઓફિસ લીધી છે ત્યાં કારીગરો તેમના માટે કામ કરે છે, અને સાંજ પડ્યે તેમને દરોજ્જનું મહેનતાણું ચુકવી દે છે.
સુરેશભાઈના દીકરા રોહિત જણાવે છે કે, તેમણે 10 ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યો અને ત્યાર બાદ આઈ.ટી.આઈ માં ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિકલમાં બે વર્ષ સુધી અભ્યાસ કર્યો. પછી એક વર્ષ સુધી નોકરી કરી. પરંતુ નોકરી છોડીને હવે હું મારા પિતાના કામને આગળ વધારી રહ્યો છું. મારા પિતાએ બહુ જ મજૂરી કરી મહેનત કરી અને આ કામને આટલા સુધી પહોંચાડ્યું છે. આજ કામની મહેનતના પરિણામે અમને ભણાવ્યા અમારા ઉપર ખર્ચો કર્યા. હવે તેમને આ કામમાં સફળતા મળી રહી છે. જે કામ બીજા કોઈ ના કરી શકે એવા કામ અમે મોચી તરીકે કરીએ છીએ.
સુરેશભાઈનું કામ બહુ જ સરસ છે અને ઘણા વર્ષ સુધી હું અહીંયા આવીને કામ કરાવું છું. જ્યારે પણ વરસાદમાં બુટ પલળી જાય છે તો એને રિપેર કરવા માટે હું અહીંયા જ આવું છું. અમે એમના સંઘર્ષને જોયો છે એમની મહેનતને જોઈ છે. સુરેશભાઈનું કામ આખી દુનિયામાં ફેમસ થઈ રહ્યું છે અને લોકો ગુગલ પર સર્ચ કરીને અહીંયા આવે છે. - ઉમેશ ત્રિવેદી, ગ્રાહક
અન્ય એક ગ્રાહકે પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેમની પાસે મોટી મોટી કંપનીના સૂઝ આવે છે અને તેઓ ઝડપથી તેને રીપેર કરી દે છે. હું પણ અહીંયા મારી ચપ્પલ અને બુટ બનાવવા માટે આવું છું. વરસાદમાં બૂટ પલળી ગયા હતા અને ખરાબ થઈ ગયા હતો તો તેને સિવડાવવા માટે આવ્યો હતો હું તેમના કામથી ખુબ જ ખુશ છે અને મને સંતોષ છે.