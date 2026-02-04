ETV Bharat / state

આશાની કહાની: 'પતિના નિધન બાદ કેન્સર ડિટેક્ટ થયું, અમદાવાદી મહિલાએ કેન્સરને હરાવ્યું', અન્યએ 16 વર્ષ જંગ લડી કેન્સરને આપી માત

વિશ્વ કેન્સર દિવસ પર અમદાવાદમાં 500થી વધુ કેન્સર વિજેતાઓ એક મંચ પર આવ્યા હતા.

વિશ્વ કેન્સર દિવસ પર આશાની કહાની
વિશ્વ કેન્સર દિવસ પર આશાની કહાની (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 8:15 PM IST

3 Min Read
અમદાવાદ: 4 ફેબ્રુઆરી એટલે વિશ્વ કેન્સર દિવસ. આ દિવસે કેન્સર સામે લડતા અને જીત મેળવી આગળ વધેલા જીવનની વાત કરવી એ માત્ર માહિતી નહીં, પરંતુ આશાનો સંદેશ છે. અમદાવાદ સ્થિત ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (GCRI) દ્વારા વિશ્વ કેન્સર દિવસ નિમિત્તે એક અનોખા અને ભાવનાત્મક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.‘યુનાઇટેડ બાય યુનિક’ કાર્યક્રમમાં 500થી વધુ કેન્સર વિજેતાઓ એક મંચ પર આવ્યા હતા.

GCRI દ્વારા આયોજિત ‘United by Unique’ નામના આ ખાસ કાર્યક્રમમાં 500થી વધુ એવા લોકો હાજર રહ્યા હતા, જેઓ ક્યારેય કેન્સર પીડિત હતા અને આજે કેન્સરને માત આપી નવજીવન શરૂ કરી ચૂક્યા છે. એક જ મંચ પર બેઠેલા આ તમામ લોકો માત્ર દર્દી નહીં, પરંતુ કેન્સર સામેની લડાઈના જીવંત યોદ્ધાઓ છે. કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે કેન્સર માત્ર અંત નથી, પરંતુ યોગ્ય સારવાર, હિંમત અને પરિવારના સહયોગથી તેને હરાવી શકાય છે.

વિશ્વ કેન્સર દિવસ પર આશાની કહાની (ETV Bharat Gujarat)

કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા શૈલજા નાયર પોતાની કહાની સંભળાવતા ભાવુક થઈ ગયા હતા. તેઓ શહેરની એક સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપલ તરીકે સેવા આપતા હતા. જીવન સુખરૂપ ચાલી રહ્યું હતું, પરંતુ વર્ષ 2009માં પતિનું અચાનક નિધન થતાં આખું જીવન હચમચી ગયું. આ દુઃખમાંથી બહાર આવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે વર્ષ 2010માં કેન્સરે તેમના જીવનમાં દસ્તક દીધી. શૈલજા નાયર કહે છે,“એક તરફ પતિ ગુમાવવાનો દુઃખ અને બીજી તરફ કેન્સર પણ મેં નક્કી કર્યું કે હવે હાર માનવી નથી.” આજે તેઓ કેન્સરને હરાવી એક આત્મવિશ્વાસભર્યું જીવન જીવી રહ્યા છે.

દીપ્તિ ત્રિવેદીની વાત તો અનેક કેન્સર દર્દીઓની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. તેઓ કહે છે, “કેન્સરનો રિપોર્ટ આવે એટલે જાણે પગ નીચેથી જમીન સરકી જાય. મારા જીવનમાં પણ એવું જ થયું હતું.” દીપ્તિ કહે છે કે આવા સમયમાં ઘણી વખત પરિવાર પણ સાથ છોડે છે. પરંતુ તેમણે હિંમત ન હારી. 16 વર્ષ સુધી ચાલેલા સંઘર્ષ બાદ આજે તેઓ કેન્સરને માત આપી નવું જીવન જીવી રહ્યા છે. દીપ્તિ ત્રિવેદી કહે છે,“લોકોએ કેન્સરથી ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેની યોગ્ય અને સમયસર સારવાર ખૂબ જરૂરી છે. વ્યસન છોડવું, સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવી અને તપાસમાં મોડું ન કરવું—આજના દિવસે હું દરેકને આ અપીલ કરું છું.”

એક તરફ કેન્સરના કેસોમાં સતત વધારો ચિંતાજનક છે, ત્યારે બીજી તરફ સમયસર નિદાન, આધુનિક સારવાર અને દર્દી કેન્દ્રિત અભિગમથી હજારો લોકો ફરી સામાન્ય જીવન તરફ વળી રહ્યા છે. શીલજ નાયર અને દીપ્તિ ત્રિવેદી જેવી કહાનીઓ એ જીવંત ઉદાહરણ છે કે દુઃખ, એકલતા અને ડર હોવા છતાં પણ જો મન મજબૂત હોય તો કેન્સર જેવી બીમારીને પણ માત આપી શકાય છે.

વિશ્વ કેન્સર દિવસ પર અમદાવાદમાં 500થી વધુ કેન્સર વિજેતાઓ એક મંચ પર આવ્યા હતા. (ETV Bharat Gujarat)

આજે જરૂર છે કે સમાજ કેન્સરને લઈને રહેલા ભય અને ભ્રમ દૂર કરે, નિયમિત તપાસને જીવનનો ભાગ બનાવે અને વ્યસનમુક્ત, સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવે. કારણ કે કેન્સર સામેની જંગ માત્ર ડોક્ટરોની નહીં, પરંતુ સમગ્ર સમાજની સંયુક્ત જવાબદારી છે.કેન્સર અંત નથી, પરંતુ સાચી સારવાર અને અડગ હિંમત સાથે તે નવી શરૂઆત બની શકે છે.

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં GCRI ખાતે કેન્સરના કેસમાં સતત વધારો

GCRI ખાતે છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમિયાન નોંધાયેલા કેન્સરના કેસો પર નજર કરીએ તો એક મહત્ત્વપૂર્ણ ચિત્ર સામે આવે છે.

વર્ષ 2021માં 23,695 કેસ

વર્ષ 2022માં 25,192 કેસ

વર્ષ 2023માં 25,275 કેસ

વર્ષ 2024માં 25,956 કેસ

વર્ષ 2025માં 26,812 કેસ નોંધાયા

આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે એક તરફ કેન્સરના કેસ વધી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ GCRI જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા સમયસર નિદાન અને સારવારથી હજારો લોકોના જીવન બચી રહ્યા છે.

પાંચ વર્ષમાં 82 હજારથી વધુ સર્જરી, લાખો દર્દીઓએ લીધી સારવાર

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં GCRI દ્વારા કરવામાં આવેલી સર્જરીઓ અને સારવારના આંકડા સંસ્થાની કાર્યક્ષમતાનું પ્રતિબિંબ છે.

2021માં 14,572 સર્જરી

2022માં 16,873 સર્જરી

2023માં 16,954 સર્જરી

2024માં 16,489 સર્જરી

2025માં 17,801 સર્જરી

આ ઉપરાંત, કીમોથેરાપી કરાવનારા દર્દીઓની સંખ્યા પણ નોંધપાત્ર રહી છે.

2021માં 39,939 દર્દીઓ

2022માં 42,978 દર્દીઓ

2023માં 45,876 દર્દીઓ

2024માં 48,568 દર્દીઓ

2025માં 50,130 દર્દીઓએ કીમોથેરાપી કરાવી

સંપાદકની પસંદ

