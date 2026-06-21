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ગુજરાતની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત સરકારી એસી પ્રાથમિક શાળા, શિક્ષણ અને સુવિધા એવી કે ખાનગી શાળાઓને આપે છે માત

આ સ્માર્ટ સ્કૂલ રાજ્યની અનોખી મોડલ સ્કૂલ બની છે. સ્વચ્છ ઉર્જા સંચાલિત આ શાળા વીજ બચત અને ઉર્જા બાબતે આત્મનિર્ભરતાનું પણ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

ગુજરાતની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત સરકારી એસી પ્રાથમિક શાળા
ગુજરાતની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત સરકારી એસી પ્રાથમિક શાળા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 2:24 PM IST

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ખેડા: નડીયાદ તાલુકાના ચકલાસી ખાતે આવેલી પીએમશ્રી બ્રાંચ શાળા રાજ્યની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત એસી પ્રાથમિક શાળા છે. આધુનિક સુવિધાઓ સાથે ઉત્તમ શિક્ષણ આપતી આ સ્માર્ટ સ્કૂલમાં ખાનગી શાળાઓમાં પણ ન હોય તેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. જેને લઈ ખાનગી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ આ સરકારી શાળામાં પ્રવેશ મેળવી રહ્યાં છે. આ સ્માર્ટ સ્કૂલ રાજ્યની અનોખી મોડલ સ્કૂલ બની છે. સ્વચ્છ ઉર્જા સંચાલિત આ શાળા વીજ બચત અને ઉર્જા બાબતે આત્મનિર્ભરતાનું પણ ઉત્તમ ઉદાહરણ પુરૂ પાડે છે.

સોલાર સંચાલિત એસી શાળા અને સુવિધા

ચકલાસી સ્થિત પીએમશ્રી બ્રાંચ શાળા સોલાર સંચાલિત રાજ્યની પ્રથમ શાળા છે. શાળામાં તમામ ક્લાસ અને કોમ્પ્યુટર લેબ,સાયન્સ લેબ તેમજ સ્પોર્ટ્સ રૂમમાં એસીની સુવિધા છે. સરકારની સહાયથી શાળામાં 25 કિલોવૉટ સોલાર સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે. તમામ ક્લાસમાં AC ચાલુ રાખવા છતાં વીજળીની બચત છે. બિલ ઝીરો આવવા ઉપરાંત હાલ 40 હજાર રૂપિયા જમા છે.

નડીયાદ તાલુકાના ચકલાસી પીએમશ્રી બ્રાંચ શાળા બની રાજ્યની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત એસી પ્રાથમિક શાળા (Etv Bharat Gujarat)

અદ્યતન સુવિધાથી સજ્જ સરકારી મોડલ સ્માર્ટ સ્કૂલ

આ શાળા પીએમ શ્રી અંતર્ગત પસંદ થયેલી શાળા છે જે ખાનગી સ્કૂલમાં પણ ન હોય તેવી તમામ સુવિધા ધરાવે છે. શાળાની વિશેષતાની વાત કરીએ તો, શાળામાં સીસીટીવી કેમેરા, શાળાના તમામ 15 કલાસમાં સ્માર્ટ TV કે સ્માર્ટ બોર્ડ, તમામ ક્લાસ બ્રોડબેન્ડ -વાઈફાઈ, લાયબ્રેરી, કોમ્પ્યુટર લેબ, સાયન્સ લેબ તેમજ સ્પોર્ટ્સ રૂમ, મ્યુઝિકના સાધનો, રમતગમતનાં સાધનો, ઓટોમેટિક બેલ સિસ્ટમ, કલરફૂલ બિલ્ડીંગ જેવી તમામ સુવિધાઓ છે.

આ શાળા પીએમ શ્રી અંતર્ગત પસંદ થયેલી શાળા
આ શાળા પીએમ શ્રી અંતર્ગત પસંદ થયેલી શાળા (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત શાળામાં પીએમશ્રી યોજના અંતર્ગત ચાર રિસોર્સ પર્સનની નિમણુંક કરવામાં આવી છે. જેમાં આર્ટસ એન્ડ ક્રાફટ ટીચર, મ્યુઝિક ટીચર, સ્પોર્ટ્સ ટીચર અને કોમ્પ્યુટર ટીચરની નિમણુંક કરવામાં આવી છે. જેને લઈ ખાનગી સ્કૂલોમાં મળતી હોય તે સુવિધાઓ પીએમશ્રી યોજના હેઠળ સરકારી શાળામાં મળતી થઈ છે. શાળામાં તો બાળકો શીખે જ છે પણ શાળાની દિવાલોથી પણ શીખે છે. તમામ ક્લાસની દિવાલો પર વિવિધ વિષયોનું જ્ઞાન અને માહિતી આકર્ષક રીતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે. જેનાથી બાળકો શીખી શકે. શાળામાં અભ્યાસ ઉપરાંત માતૃપિતૃ પૂજન, તુલસી પૂજન, ભગવદ ગીતા શ્લોકનું પઠન જેવી વિવિધ સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ પણ કરાવાય છે. દર વર્ષે વાર્ષિક ઉત્સવની પણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. શાળાને બે વખત જીલ્લા કક્ષાનો સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર તેમજ સ્પોર્ટ્સમાં જીલ્લા કક્ષાનો મેડલ સહિતના અનેક પુરસ્કારો મળી ચુક્યા છે.

અત્યાધુનિક સુવિધા સાથે બાળકોને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે પણ આગળ ધપાવવાનો પ્રયાસ
અત્યાધુનિક સુવિધા સાથે બાળકોને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે પણ આગળ ધપાવવાનો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)

દર વર્ષે એડમિશન લેવા માટે વેઈટિંગ

આધુનિક સુવિધા અને ઉત્તમ શિક્ષણને લઈ ખાનગી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પણ આ સરકારી શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા મજબુર બન્યા છે. જેને લઈ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. આ વર્ષે કુલ સંખ્યા 442 થઈ છે. જ્યારે હજી 15 ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ માટે વેઇટિંગમાં છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં આ શાળામાં અત્યાર સુધી 50 ઉપરાંત ખાનગી સ્કૂલના બાળકોએ પ્રવેશ લીધો છે.

તમામ ક્લાસમાં AC ચાલુ રાખવા છતાં વીજળી બિલ આવે છે ઝીરો
તમામ ક્લાસમાં AC ચાલુ રાખવા છતાં વીજળી બિલ આવે છે ઝીરો (Etv Bharat Gujarat)

સહિયારા પ્રયાસનું સફળ ઉદાહરણ

સરકારની સાથે જ શાળાને દાતાઓ અને ગ્રામજનોનો પણ સતત સહયોગ મળતો રહે છે.સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ગામના એનઆરઆઈ સ્કૂલની એક્ટીવીટી જોઈ શાળાને દાન આપતા રહે છે.જ્યારે પણ જરૂરિયાત હોય ત્યારે દાતાઓ દ્વારા જે તે સુવિધા માટે શાળાને ઉદાર હાથે મદદ કરવામાં આવે છે.દર વર્ષે એન્યુઅલ ડે ની ઉજવણી માટે એક દાતા દ્વારા ફોરેનથી એક હજાર ડોલરની સહાય આપવામાં આવે છે.સૌના સહયોગથી શાળા ઉત્તરો ઉત્તર પ્રગતિ કરી રહી છે. સરકાર, દાતાઓ, શિક્ષકો અને ગ્રામજનોના સહિયારા પ્રયાસથી આ શાળા રાજ્યમાં એક અનોખી મોડલ શાળાની ઓળખ મેળવી રહી છે.

શાળાના તમામ 15 કલાસમાં સ્માર્ટ TV કે સ્માર્ટ બોર્ડ
શાળાના તમામ 15 કલાસમાં સ્માર્ટ TV કે સ્માર્ટ બોર્ડ (Etv Bharat Gujarat)

'અમારી પીએમશ્રી ચકલાસી બ્રાન્ચ શાળા એ રાજ્યની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત એસી સ્કૂલ છે. શાળાની અંદર વિવિધ સુવિધાઓ આવેલી છે.જેવી કે શાળાના તમામ ક્લાસમાં એસી છે. તમામ ક્લાસમાં બ્રોડબેન્ડ, શાળાનું કેમ્પસ સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ છે. સાથે સાથે શાળાની અંદર વાઈફાઈ પણ છે. શાળાના સાત ક્લાસ છે, એ સરકાર દ્વારા સાત સ્માર્ટ બોર્ડ મળેલા છે, બાકીના પાંચ ક્લાસ છે, એમાં ટીવી દાતાની મદદથી લેવામાં આવી છે. શાળાની અંદર ભવ્ય વાર્ષિક ઉત્સવ થાય છે. જેમાં લગભગ બે હજારથી વધુ લોકો હાજર રહેતા હોય છે.પીએમશ્રી યોજના અંતર્ગત શાળાને ચાર રિસોર્સ પર્સન મળેલા છે. જેમાં આર્ટ્સ એન્ડ ક્રાફ્ટ ટીચર, કોમ્પ્યુટર ટીચર, સ્પોર્ટ્સ ટીચર અને મ્યુઝિક ટીચરનો સમાવેશ થાય છે. જેના કારણે બાળકોમાં રહેલી સુશુપ્ત શક્તિઓ બહાર લાવી શકાય.અમારી શાળાની અંદર આ વખતે 26 બાળકો હાલની પરિસ્થિતિએ ખાનગી શાળામાંથી સરકારી શાળામાં એડમિશન મેળવ્યું છે. વાલીઓએ પણ અનુભવ કર્યો છે કે જો પ્રાઈવેટ શાળામાં પણ સુવિધા ન હોય એનાથી વિશેષ સુવિધાઓ એમને આ પીએમશ્રી ચકલાસી બ્રાન્ચ શાળામાં મળી રહે છે.' - પ્રતિક પટેલ,આચાર્ય, પીએમશ્રી બ્રાંચ શાળા, ચકલાસી

ગુજરાતની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત સરકારી એસી પ્રાથમિક શાળા
ગુજરાતની પ્રથમ સોલાર સંચાલિત સરકારી એસી પ્રાથમિક શાળા (Etv Bharat Gujarat)

'વિજ્ઞાન વિષય એવો છે કે બાળક અભ્યાસ દરમિયાન સાથે સાથે જીવનમાં ડગલે ને પગલે એને કામમાં આવે છે. એટલે કે જે કંઈ શિક્ષણ મેળવે છે એ શિક્ષણ એના જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો આ શિક્ષણ પાઠ્યપુસ્તકના મુદ્દાઓ જો વાંચીને શીખવવામાં આવે એના કરતા જો તેને પ્રવૃત્તિથી શીખવવામાં આવે તો એ લાંબો સમય સુધી યાદ રાખી શકે છે અને શીખેલું એના જીવનમાં એ ઉપયોગ કરી શકે છે. તે હેતુથી મારી શાળામાં અન્ય શાળાઓ કરતા અલગ એવી સાયન્સ લેબનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે.આની અંદર બાળકોને પાઠ્યપુસ્તકમાં આવતા એકમો જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા શીખવવામાં આવે છે. જેનો બાળકોને લાભ થાય છે.આવી વિશેષ પ્રવૃત્તિઓને કારણે બાળકો અમારી શાળામાં એડમિશન લેવાનું પસંદ કરે છે.વિજ્ઞાન લેબ અદ્યતન એસી લેબ બનાવી છે.સાથે સાથે શાળામાં અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પણ બીજી શાળાઓ કરતા વિશેષ થાય છે.જેનાથી આકર્ષિત થઈ વાલીઓ આ શાળામાં એડમિશન લેવાનું પસંદ કરે છે. - નિમેશકુમાર ઠક્કર, ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષક, પીએમશ્રી બ્રાંચ શાળા, ચકલાસી

વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસની અંદર તો શીખે છે, પરંતુ બહાર પણ કંઈકને કંઈક શીખતા રહે છે.
વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસની અંદર તો શીખે છે, પરંતુ બહાર પણ કંઈકને કંઈક શીખતા રહે છે. (Etv Bharat Gujarat)

'મારી શાળા ગુજરાતની પ્રથમ એવી સોલાર સંચાલિત એસી સ્કૂલ બનેલી છે. અમારી શાળાના શિક્ષકો અમને સારૂ એવુ શિક્ષણ આપે છે.અમારી શાળામાં દરેક ક્લાસમાં એસી લાગેલા છે. અમારી શાળામાં શિક્ષણ સિવાયની પણ ખૂબ જ એવી સારી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે.મારી શાળામાં સાયન્સ લેબ પણ છે કે જે ગુજરાતની કોઈપણ શાળામાં આવી લેબ નહીં હોય.એ લેબમાં અમે પ્રયોગ કરીએ છીએ અમારી શાળાની મુલાકાત રાજ્યમંત્રી સંજયસિંહ મહીડા અને સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણે પણ અમારી શાળાની મુલાકાત લીધી હતી.અમારી શાળા પ્રાથમિક શાળા હોવા છતાં દર વર્ષે એન્યુઅલ ડે યોજાય છે. મને મારી શાળા ખૂબ ગમે છે મને મારી શાળા ઉપર ગર્વ છે.' -શીતલ, વિદ્યાર્થિની, પીએમશ્રી બ્રાંચ શાળા, ચકલાસી

આ શાળામાં અભ્યાસ કરી રહેલી એક વિદ્યાર્થીના વાલી દર્શન વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમનો મોટા દિકરાને પાંચમા ધોરણ સુધી પ્રાઈવેટ સ્કૂલમાં ભણાવ્યો હતો, ત્યાં રિઝલ્ટ ઓછું આવતું હતું. જ્યાં જરૂરી એવી કોઈ એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટી થતી ન્હોતી. ત્યાર બાદ આ સ્કૂલ વિશે સોશિયલ મીડિયા મારફતે જાણ્યું કે સ્કૂલ ઘણી સારી છે, શિક્ષકો સારા છે અને અહીં ઘણી બધી એક્સ્ટ્રા એક્ટીવીટી કરાવવામાં આવે છે, અને બાળકો પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે એટલે પાંચમા ધોરણ પછી તેમના દિકરાની ખાનગી સ્કૂલ છોડાવી આ સ્કૂલમાં એડમિશન મેળવ્યું છે, ત્યાર પછી મારા બાળકનો ઘણો બધો વિકાસ થયો છે, તે હોંશિયાર થયો છે અને બધી રીતે એ એક્ટીવ થઈ ગયો છે. ત્યાર પછી મારા નાના બાળકને પણ અહીંયા પહેલા ધોરણમાં મુક્યો છે મારા ભાઈના પણ બે નાના છોકરાને અહીંયા મુક્યા છે. અમારા ગામમાં પણ સરકારી શાળા છે પણ અમે અહીંયા એડમિશન લેવડાવ્યું છે.

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