ETV Bharat / state

4થી જાન્યુઆરીએ રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા વિજેતાઓ રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે થશે પસંદ

આગામી 4થી જાન્યુઆરીએ યોજાનારી રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં કુલ 1377 સ્પર્ધકો ભાગ લેશે, અને ગિરનારને આંબવા માટે દોટ મુકશે.

4થી જાન્યુઆરીએ રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા
4થી જાન્યુઆરીએ રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 7:13 AM IST

|

Updated : December 22, 2025 at 7:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: આગામી 4 જાન્યુઆરી અને રવિવારના દિવસે રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા યોજાશે. આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે પસંદ થયેલા ચાર કેટેગરીના જુનિયર અને સિનિયર ભાઈઓ અને બહેનોએ 3 જાન્યુઆરી સ્પર્ધાના સ્થળ પર ઉપસ્થિત રહીને રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહેશે. 4 કેટેગરી અંતર્ગત પ્રત્યેક કેટેગરીમાં 10-10 સ્પર્ધકોને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. આ તમામ સ્પર્ધકો સીધા રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ક્વોલીફાઈડ થશે.

ગિરનારને આંબવા દોટ

રાજ્ય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર સ્પર્ધકોની અંતિમ યાદી પણ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે, ત્યારે સ્પર્ધા માટે યોગ્યતા પામેલા 4 કેટેગરીના સિનિયર અને જુનિયર ભાઈઓ અને બહેનોના વર્ગમાં તમામ સ્પર્ધકોએ ત્રીજી તારીખે સ્પર્ધાના સ્થળ પર આવીને રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહેશે.

4થી જાન્યુઆરીએ રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા (Etv Bharat Gujarat)

ત્યાર બાદ 4 તારીખે વહેલી સવારે તમામ સ્પર્ધકો ગિરનારને આંબવા માટે દોટ મુકતા જોવા મળશે. રાજ્યની સૌથી મુશ્કેલ અને ખૂબ જ મહત્વની મનાતી ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાની ચારેય કેટેગરીના તમામ સ્પર્ધકોને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

ગિરનારને આંબવા દોટ મુકશે સ્પર્ધકો
ગિરનારને આંબવા દોટ મુકશે સ્પર્ધકો (Etv Bharat Gujarat)

કુલ 1377 સ્પર્ધકો લેશે ભાગ

રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં કુલ 1377 સ્પર્ધકો ભાગ લેવા માટે પસંદ થયા છે, સિનિયર અને જુનિયર ભાઈઓ અને બહેનોના ચાર વય ગ્રુપમાં સમગ્ર રાજ્યમાંના 30 જિલ્લાના સ્પર્ધકો ભાગ લઈ રહ્યા છે.

આ વર્ષે કુલ 1377 સ્પર્ધકો ભાગ લેશે
આ વર્ષે કુલ 1377 સ્પર્ધકો ભાગ લેશે (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં સિનિયર ભાઈઓમાં 602 સ્પર્ધકો, જુનિયર ભાઈઓમાં 345 મળીને કુલ 947 સ્પર્ધકો છે, જ્યારે સિનિયર બહેનોમાં 161 અને જુનિયર બહેનોમાં 269 મળીને કુલ 430 જેટલા સ્પર્ધકો રાજ્ય કક્ષાની આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે.

4 કેટેગરી અંતર્ગત પ્રત્યેક કેટેગરીમાં 10-10 સ્પર્ધકોને વિજેતા જાહેર કરાશે
4 કેટેગરી અંતર્ગત પ્રત્યેક કેટેગરીમાં 10-10 સ્પર્ધકોને વિજેતા જાહેર કરાશે (Etv Bharat Gujarat)

વિજેતાઓને મળશે સીધો પ્રવેશ

રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં સિનિયર અને જુનિયર ભાઈઓ અને બહેનોની સ્પર્ધામાં સૌથી ઓછા સમયમાં સ્પર્ધાને પૂર્ણ કરેલા 10 સ્પર્ધકોને તેમની કેટેગરીમાં વિજેતા જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે.

4થી જાન્યુઆરીએ યોજાનારી રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા
4થી જાન્યુઆરીએ યોજાનારી રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારે જુનિયર અને સિનિયર ભાઈઓ અને બહેનોની સ્પર્ધા જીતેલા તમામ 40 સ્પર્ધકોને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ મળશે, જેને લઈને પણ ખેલાડીઓ માટે રાજ્ય કક્ષાની પ્રથમ સ્પર્ધા ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે.

  1. 'વિપુલ' મનોબળ, દિવ્યાંગ હોવા છતાં આ વ્યક્તિ છેલ્લાં 11 વર્ષથી સર કરે છે ગિરનાર
  2. 17મી ગિરનાર આરોહણ - અવરોહણ સ્પર્ધા, દેશના 20 સ્પર્ધકોએ લગાવી કડકઠતી ઠંડીમાં દોડ, પ્રથમ નંબરને મળશે આટલા લાખનું ઈનામ
Last Updated : December 22, 2025 at 7:45 AM IST

TAGGED:

GIRNAR AAROHAN AVAROHAN COMPETITION
GIRNAR CLIMBING COMPETITION
MOUNT GIRNAR
JUNAGADH NEWS
GIRNAR CLIMBING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.