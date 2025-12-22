4થી જાન્યુઆરીએ રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા વિજેતાઓ રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે થશે પસંદ
આગામી 4થી જાન્યુઆરીએ યોજાનારી રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં કુલ 1377 સ્પર્ધકો ભાગ લેશે, અને ગિરનારને આંબવા માટે દોટ મુકશે.
Published : December 22, 2025 at 7:13 AM IST|
Updated : December 22, 2025 at 7:45 AM IST
જુનાગઢ: આગામી 4 જાન્યુઆરી અને રવિવારના દિવસે રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધા યોજાશે. આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે પસંદ થયેલા ચાર કેટેગરીના જુનિયર અને સિનિયર ભાઈઓ અને બહેનોએ 3 જાન્યુઆરી સ્પર્ધાના સ્થળ પર ઉપસ્થિત રહીને રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહેશે. 4 કેટેગરી અંતર્ગત પ્રત્યેક કેટેગરીમાં 10-10 સ્પર્ધકોને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. આ તમામ સ્પર્ધકો સીધા રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ક્વોલીફાઈડ થશે.
ગિરનારને આંબવા દોટ
રાજ્ય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ-અવરોહણ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર સ્પર્ધકોની અંતિમ યાદી પણ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે, ત્યારે સ્પર્ધા માટે યોગ્યતા પામેલા 4 કેટેગરીના સિનિયર અને જુનિયર ભાઈઓ અને બહેનોના વર્ગમાં તમામ સ્પર્ધકોએ ત્રીજી તારીખે સ્પર્ધાના સ્થળ પર આવીને રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહેશે.
ત્યાર બાદ 4 તારીખે વહેલી સવારે તમામ સ્પર્ધકો ગિરનારને આંબવા માટે દોટ મુકતા જોવા મળશે. રાજ્યની સૌથી મુશ્કેલ અને ખૂબ જ મહત્વની મનાતી ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાની ચારેય કેટેગરીના તમામ સ્પર્ધકોને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
કુલ 1377 સ્પર્ધકો લેશે ભાગ
રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં કુલ 1377 સ્પર્ધકો ભાગ લેવા માટે પસંદ થયા છે, સિનિયર અને જુનિયર ભાઈઓ અને બહેનોના ચાર વય ગ્રુપમાં સમગ્ર રાજ્યમાંના 30 જિલ્લાના સ્પર્ધકો ભાગ લઈ રહ્યા છે.
જેમાં સિનિયર ભાઈઓમાં 602 સ્પર્ધકો, જુનિયર ભાઈઓમાં 345 મળીને કુલ 947 સ્પર્ધકો છે, જ્યારે સિનિયર બહેનોમાં 161 અને જુનિયર બહેનોમાં 269 મળીને કુલ 430 જેટલા સ્પર્ધકો રાજ્ય કક્ષાની આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે.
વિજેતાઓને મળશે સીધો પ્રવેશ
રાજ્યકક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં સિનિયર અને જુનિયર ભાઈઓ અને બહેનોની સ્પર્ધામાં સૌથી ઓછા સમયમાં સ્પર્ધાને પૂર્ણ કરેલા 10 સ્પર્ધકોને તેમની કેટેગરીમાં વિજેતા જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે.
ત્યારે જુનિયર અને સિનિયર ભાઈઓ અને બહેનોની સ્પર્ધા જીતેલા તમામ 40 સ્પર્ધકોને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ મળશે, જેને લઈને પણ ખેલાડીઓ માટે રાજ્ય કક્ષાની પ્રથમ સ્પર્ધા ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે.