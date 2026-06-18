ગાંધીનગરના માણસામાં થશે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી, આ વર્ષની થીમ 'યોગા ફોર હેલ્ધી એજિંગ'
17 મહાનગરપાલિકાઓ, 33 જિલ્લાઓના તમામ તાલુકાઓ, નગરપાલિકાઓ અને ગ્રામ્ય સ્તરે એક જ સમયે સામૂહિક યોગાભ્યાસ યોજાશે
Published : June 18, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 8:48 PM IST
ગાંધીનગર: દર વર્ષે 21 જૂનના દિવસે સમગ્ર વિશ્વમાં વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે વિશ્વ યોગ દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા ખાતે કરાશે.
12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી અંગે વિગતો આપતાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર દેશમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સુશાસનના 12 વર્ષની ઉજવણી વિશિષ્ટ સેવાકીય કાર્યો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
Live : Press Conference for International Day of Yoga https://t.co/JIj19wh0dp— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 18, 2026
આ અંતર્ગત ગુજરાતમાં આ વર્ષે 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોગ દિવસની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી ગાંધીનગર જિલ્લાના માણસા તાલુકામાં કરવામાં આવશે. જેમાં 4 હજારથી વધુ નાગરીકો સહભાગી થશે.
Celebrating 12 glorious years of Seva, Sushasan, Vikas, and Jan Kalyan under the visionary leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji!— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 18, 2026
To mark this milestone and celebrate the 12th International Day of Yoga 2026, a grand Yoga Shivir was organized in Jamnagar.
Incredible to… pic.twitter.com/JxwJNr0XET
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે 'યોગા ફોર હેલ્ધી એજિંગ' થીમ પર વિશેષ કાર્યક્રમો યોજાશે. આ સંદર્ભે રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 10 થી વધુ મોટા કાર્યક્રમોનું સફળ આયોજન થઈ ચૂક્યું છે. આગામી યોગ દિવસ સુધીમાં સમગ્ર રાજ્યમાં શાળાઓ, કોલેજો, કોર્પોરેટ ઓફિસો, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બગીચાઓ અને જાહેર માર્ગો પર મળીને કુલ 24 હજાર જેટલા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
As part of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji’s 12 years of unwavering commitment to trust, development, and public welfare, a special Yoga Camp was organised at Tanman Cricket Ground, Ahmedabad, dedicated to our sanitation warriors.— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 18, 2026
With the participation of over 3,500 safai… pic.twitter.com/M4ZVUPRu6f
સંઘવીએ માધ્યમોને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે યોગ દિવસે સમગ્ર રાજ્યમાંથી 1.5 કરોડથી પણ વધુ નાગરિકો યોગ પ્રોટોકોલ તાલીમમાં ભાગ લેવાના છે. તમામ જિલ્લાઓમાં કલેક્ટર્સ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર્સ અને સામાજિક સંસ્થાઓના સંકલન સાથે વિવિધ સમિતિઓ આ આયોજનને સફળ બનાવવા કાર્યરત છે.
૧૨મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ - સ્વસ્થ જીવન માટે યોગ !— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 18, 2026
🧘🏻♀️આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી @narendramodi સાહેબના સુશાસનના સફળ ૧૨ વર્ષની ઉજવણીની સાથે આગામી ૨૧મી જૂને આપણે સૌ ૧૨મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેની વિગત આપવા આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી.
🧘🏻ભારતની આ… pic.twitter.com/rV8x836TVL
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, રાજ્યમાં 14 જૂનથી 20 જૂન સુધી 'યોગ સપ્તાહ'ની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સફાઈ કર્મચારીઓ, મહિલાઓ, સિનિયર સિટીઝન્સ અને ખેડૂતો જેવા સમાજના વિવિધ વર્ગો આવરી લઈને 12 જેટલા વિશેષ કાર્યક્રમો યોજાઇ રહ્યાં છે. જેમાંથી 10 કાર્યક્રમો સંપન્ન થઈ ચૂક્યા છે અને બાકીના 2 કાર્યક્રમો આગામી બે દિવસમાં યોજાશે. આ ઉપરાંત, 17 મહાનગરપાલિકાઓ, 33 જિલ્લાઓના તમામ તાલુકાઓ, નગરપાલિકાઓ અને ગ્રામ્ય સ્તરે એક જ સમયે સામૂહિક યોગાભ્યાસ યોજાશે. આ અનુસંધાને આજે વહેલી સવારે ગાંધીનગર સ્થિત ગિફ્ટ સિટી ખાતે ૫,૦૦૦થી વધુ સભ્યોએ ઉત્સાહપૂર્વક જોડાઈને સામૂહિક યોગ કર્યા હતા.
નારી શક્તિ થી જ યોગ શક્તિ!— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 18, 2026
માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી @narendramodi જીના નેતૃત્વમાં સરકારના અવિરત ૧૨ વર્ષ... વિશ્વાસ, વિકાસ અને જનકલ્યાણના!
આ અભિયાન અંતર્ગત વડોદરા ખાતે ખાસ મહિલાઓ માટે ભવ્ય 'યોગ શિબિર'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ૭૫૦૦થી વધુ નારીશક્તિએ ઉત્સાહભેર સહભાગી થઈને… pic.twitter.com/QzmGMchx6g
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વિદેશ મુલાકાતને યાદ કરતા જણાવ્યું હતું કે, વિદેશની ધરતી પર વિદેશી નાગરિકો દ્વારા યોગ થકી તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જે દર્શાવે છે કે આપણી સંસ્કૃતિ અને યોગ આજે દુનિયાના ખૂણે-ખૂણે પહોંચી ગયા છે. ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વમાં આજે ખૂબ જ આકર્ષક પગાર સાથે ભારતીય યોગ શિક્ષકોની માંગમાં વધારો થયો છે.
As part of the 12 uninterrupted years of trust, development, and public welfare under the visionary leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji, a special Yoga Camp dedicated to the youth was organized in Surat.— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 18, 2026
With the enthusiastic participation of 5,000+ young individuals,… pic.twitter.com/ZFkEPMwkVT
ગુજરાત યોગ બોર્ડ દ્વારા સામાન્ય નાગરિકો રોજ સવારે યોગ કરી શકે તે માટે ટ્રેનિંગ અને સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ સરાહનીય કામગીરી બદલ યોગ બોર્ડના ચેરમેન અને તેમની સમગ્ર ટીમને અભિનંદન પણ પાઠવ્યા હતા.