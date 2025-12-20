શહેરને ગંદુ કરનારા સાવધાન, ભાવનગર મનપાના સોલીડ વેસ્ટ વિભાગે 229 લોકોને દંડ ફટકાર્યો
શહેરમાં ગંદકી ફેલાવનાર લોકો સામે ભાવનગર મનપાના સોલીડ વેસ્ટ વિભાગે કડક કાર્યવાહી કરતા 229 લોકો સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
Published : December 20, 2025 at 7:09 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં સોલીડ વેસ્ટ વિભાગ દ્વારા પોતાના વિભાગની નીચેની વિવિધ પ્રકારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મહાનગરપાલિકાના સોલિડ વેસ્ટ વિભાગે અનેક લોકોને વિવિધ નિયમોના ભંગ બદલ દંડ ફટકારીને વસુલાત કરીને કાર્યવાહી કરી છે.
ભાવનગર સોલીડવેસ્ટ વિભાગ નીચે આવતી કામગીરી શહેરના દરેક વોર્ડમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં સોલિડ વેસ્ટ વિભાગ દ્વારા બોરતળાવ, દેસાઈનગર,વાઘાવાડી, હિલદ્રાઈવ, સરદારનગર, સુભાષનગર જેવા વિસ્તારોમાં ચેકીંગ પ્રક્રિયા વિવિધ કામોને પગલે હાથ ધરવામાં આવી હતી.
સોલિડવેસ્ટ વિભાગની કડક કાર્યવાહી
ભાવનગર શહેરમાં સોલીડ વેસ્ટ વિભાગે પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગને લઈને ચેકીંગ કરતા કુલ 80 જેટલા લોકો ઝડપાયા હતા. જેની પાસેથી 89.6 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો કુલ દંડ 38,850 તમામ આસામીઓ પાસેથી વસુલાયો હતો. આ સાથે જાહેરમાં ગંદકી કરતા લોકો 59 લોકોને દંડ જીકીને 17,400 ની વસુલાત કરાઈ હતી.
ડસ્ટબીન ના હોવા પર દંડ ફટકારાયો
સોલીડવેસ્ટ વિભાગ દ્વારા શહેરમાં જાહેરમાં થુકવા બદલ પણ કાર્યવાહી કરી છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા 27 જેટલા લોકોને 6750 દંડ તેમજ ડસ્ટબીન ના હોવા બાબતે 19 લોકોને 3800 રૂપિયાનો દંડ ઝિંકવામાં આવ્યો છે.
જ્યારે રજકાના પૂળા વેચવા બદલ 35 લોકોને 132 પૂળા બદલ 250નો દંડ ઝીંકવામાં આવ્યો છે. આમ મહાનગરપાલિકાએ ફૂલ દરેક પ્રક્રિયામાં 229 લોકો પાસેથી કુલ 67,050 નો દંડ વસુલવામાં આવ્યો છે.