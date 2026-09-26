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પિતૃમાસમાં શ્રાદ્ધના પ્રારંભે જાણો કયું શ્રાદ્ધ ક્યારે, પિતૃઓનું મહત્વ અને શ્રાદ્ધમાં પહેલા કોની પૂજા કરવી ? જાણો

પિતૃ અર્પણ, તર્પણ અને સ્મરણ માટેનું પક્ષ એટલે શ્રાદ્ધ પક્ષ કહેવામાં આવે છે. ભાદરવા મહિનાના પાછળના પંદર દિવસો શ્રાદ્ધના હોય છે.

હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાદ્ધનું મહાત્મય
હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાદ્ધનું મહાત્મય (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2026 at 1:06 PM IST

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ભાવનગરઃ હિન્દૂ ધર્મમાં મૃત્યુ બાદ પણ ધાર્મિક વિધિનું મહત્વ રહેલું છે. પિતૃ અર્પણ, તર્પણ અને સ્મરણ માટેનું પક્ષ એટલે શ્રાદ્ધ પક્ષ કહેવામાં આવે છે. ભાદરવા મહિનાના પાછળના પંદર દિવસો શ્રાદ્ધના હોય છે. પિતૃઓને તર્પણ કરવાની આ જૂની પ્રાચીન પરંપરા છે. પિતૃ તર્પણ માટે શ્રીધર પંચાંગવાળા કિશનભાઈ જોષીએ આ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી. વાંચો અહીં વિસ્તારથી..

પિતૃ તર્પણ પહેલા ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા

જ્યોતિષ કિશનભાઈ જોષીએ આપેલી માહિતિ મુજબ દરેક માણસે પોતાના જીવનમાં ત્રણ પ્રકારના ઋણ ચૂકવવાના હોય છે. જેમાં દેવઋણ, ઋષિઋણ અને પિતૃઋણ છે. પૂર્વજોને શ્રદ્ધાપૂર્વક મૃત્યુ બાદ તેમને અંજલી આપવાના પ્રયાસ રૂપે પિંડદાન અને તર્પણ કરવાની એક શાસ્ત્રોક્ત વિધિ એટલે શ્રાદ્ધ છે. ભારતીય ધર્મશાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યા મુજબ દરેક શુભ પ્રસંગોમાં ભગવાન ગણેશની વંદના અને પૂજન સૌપ્રથમ કરવામાં આવે છે, તેમ શ્રાદ્ધ કરવામાં ભગવાન વિષ્ણુનું પૂજન પ્રથમ કરવાનું હોય છે. વિષ્ણુ પૂજન કર્યા પછી જ પિતૃનું આ વહન અને તર્પણ કરવામાં આવે છે.

હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાદ્ધનું મહાત્મય
હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાદ્ધનું મહાત્મય (Etv Bharat Gujarat)

તર્પણ કરવાનો અર્થ અને ક્યાં તર્પણ થાય

તર્પણ કરવાનો અર્થ તૃપ્તિ કરવી, સંતુષ્ટ કરવા. એક મત મુજબ રેતી યોનીમાં રહેલા આત્માનું કદ અંગૂઠા જેવડું બતાવ્યું છે. ભાદરવા માસમાં પીપળે પાણી અર્પણ કરવાનું મહાત્મય આ તૃપ્તિનો જ એક પ્રકાર છે. પિતાના અધ્યયનને આગળ વધારવા તથા યોગ્ય પુરુષાર્થ કરે, તેના સ્વપ્નને સાર્થક કરવા સતત પ્રયત્નશીલ રહે એ સંતાન છે . પિતૃ પક્ષમાં ભારત વર્ષમાં પાંચ તીર્થો શ્રાદ્ધ તીર્થ તરીકે પ્રખ્યાત છે જેમાં પ્રથમ શિરોક્ષ ક્ષેત્ર તરીકે ગયા, નાભી ક્ષેત્ર તરીકે વૈતરણી, પાદ ક્ષેત્ર તરીકે પીઠાપુર, માતૃ ક્ષેત્ર તરીકે સિધ્ધપુર, બ્રહ્મ કપાલી ક્ષેત્ર તરીકે બદ્રીનાથ ગણવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય પણ ગંગા, નર્મદા, યમુના, ક્ષિપ્રા, પ્રયાગ,કાશી,પુષ્કર, કુરુક્ષેત્ર અથવા નદી કે સમુદ્ર તટે કરવાના મહિમા છે.

પિતૃ તર્પણ પહેલા ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા
પિતૃ તર્પણ પહેલા ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા (Pexels)

મહાભારત પ્રમાણે પિંડનું મહત્વ

શ્રાદ્ધ પ્રકાશ નામના ગ્રંથમાં બ્રહસ્પતિના વચન અનુસાર પકવેલા શુદ્ધ પકવાન, દૂધ, દહીં, ઘી, વગેરે ખાદ્ય સામગ્રીનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્વજોનું સ્મરણ કરીને આપવામાં આવતું દાન એટલે શ્રાદ્ધ. શ્રદ્ધા કર્મ દરમિયાન મધ્યાન સમયનું મહત્વ હોવાથી જે તિથિ મધ્યાન સમયે હોય તે તિથિએ શ્રાદ્ધ કર્મ કરવું. મહાભારતના વિધાન અનુસાર શબ્દમાં ત્રણ પીંડ આપવામાં આવે છે. પહેલો વરુણ દેવતા માટે, બીજો પ્રધાન પત્નીને ખવડાવવા માટે તથા ત્રીજો પીંડ અગ્નિદેવને સમર્પિત કરવો જોઈએ. શાર્દ કરતી વખતે શ્રાદ્ધની આધારભૂત પૃથ્વી દેવીની સ્તુતિ વૈષ્ણવી, કાશ્યપી અને અક્ષય દેવીના સ્વરૂપમાં કરવી.

પિતૃ શ્રાદ્ધ માટે બિહારમાં ગયાજી તીર્થ તરીકે પ્રચલિત છે. ગયાજી શ્રાદ્ધ કર્યા પછી હરસાલ શ્રાદ્ધ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. માતૃ શ્રાદ્ધ માટે ઉત્તર ગુજરાતમાં સિધ્ધપુર તીર્થ માતૃ ગયા તરીકે પ્રચલિત છે. ત્યાં બિંદુ સરોવરના તટે શ્રદ્ધ કરવાનું મહિમા છે.

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TAGGED:

TRADITION OF HINDU RELIGION
PITRU TARPAN
THE SIGNIFICANCE OF SHRADDH
શ્રાદ્ધનું મહત્વ
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