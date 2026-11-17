ટ્રેનની અડફેેટે ગીરના સિંહોના મોતનો સિલસિલો યથાવત, તમામ એક્શન પ્લાન અને સાવચેતી પણ ફેઈલ !
પાછલા એક દસકામાં રેલ્વે અને વન વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત પણે રેલ્વે અકસ્માતોમાં સિંહના મોત ન થાય તે માટે એક્શન પ્લાન બનાવવામાં આવ્યો છે.
Published : November 17, 2026 at 12:53 PM IST
જુનાગઢઃ બે દિવસ પહેલા જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના મોણપરી મોટી ગામ નજીકથી પસાર થતી મેટરગેજ રેલ્વે ટ્રેનની અડફેટે શિકારની પાછળ દોડતી વખતે પાંચથી સાત વર્ષની સિંહણ આવી જતા તેનું કમકમાટી ભર્યું મોત નીપજ્યું હતું. વિસાવદરની આ ઘટનાથી ફરી એક વખત ટ્રેન અકસ્માતોને લઈને સિંહના મોતનો વિષય ચર્ચામાં જોવા મળી રહ્યો છે.
પાછલા એક દસકામાં રેલ્વે અને વન વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત પણે રેલ્વે અકસ્માતોમાં સિંહના મોત ન થાય તે માટે એક્શન પ્લાન બનાવવામાં આવ્યો છે, અને તેના પર કામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં પણ આજે વર્ષમાં બે કરતાં વધારે ઘટનામાં સિંહોના મોત ટ્રેન અકસ્માતે થઈ રહ્યા છે, જેને સિંહના સંવર્ધન અને સિંહોની સુરક્ષાને લઈને ખૂબ જ ચિંતિત માનવામાં આવે છે.
વધુ એક સિંહનું ટ્રેનની અડફેટે મોત
જુનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના મોણપરી મોટી ગામ નજીકથી પસાર થઈ રહેલી મીટરગેજ રેલ્વે લાઈન પર બે દિવસ પહેલા શિકારની પાછળ દોડતી પાંચથી સાત વર્ષની એક સિંહણનું ટ્રેન અડફેટે કમકમાટી ભર્યું મોત નીપજતા ફરી એક વખત સિંહોના ટ્રેન અકસ્માતમાં મોતને લઈને મામલો ચર્ચાસ્પદ બની રહ્યો છે. પાછલા એક દશકમાં રેલવેનું આધુનિકરણ થતા પીપાવાવ થી અમરેલી અને જુનાગઢ થી અમરેલી તરફ જતી બ્રોડગેજ અને મીટરગેજ લાઈનમાં સિંહોના અકસ્માતોની સંખ્યા વર્ષમાં બે વખત થઈ રહી છે, જેમાં મોટાભાગના સિંહોના મોત થયા છે.
કેટલાક કિસ્સામાં વન વિભાગના કર્મચારી અને ટ્રેનના લોકો પાયલોટ દ્વારા ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક ટ્રેન ચલાવતા તેમજ રાત્રિના સમયે વન વિભાગના ટ્રેકર દ્વારા સિંહોને રેલવે ટ્રેક પરથી દૂર ખસેડીને સંભવિત અકસ્માતોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવામાં સફળતા મળી છે, તેમ છતાં આજે પણ વર્ષમાં બે એવી ઘટના બને છે કે જેમાં સિંહ પરિવારો ટ્રેન અકસ્માતમાં મોતને ભેટી રહ્યા છે.
તમામ એક્શન પ્લાન છતાં અકસ્માતોમાં સંપૂર્ણ કાબુ નહીં
પાછલા એક દસકામાં સિંહના અકસ્માતે મોત થવાની ઘટનાને લઈને વન્ય પ્રેમીઓ વન વિભાગ અને રેલ્વે પણ ખૂબ જ ચિંતિત બન્યું છે, જેને કારણે રેલવે અને વન વિભાગે સંયુક્ત રીતે સિહોના અકસ્માતોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય અથવા તો તેને સંપૂર્ણપણે નિવારી શકાય તે માટેના પ્રોજેક્ટ અને એક્શન પ્લાન પણ કામ કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. પાછલા પાંચ વર્ષમાં તેમાં અનેક ગણો વધારો થયો છે, તેમ છતાં સિંહોના મોત સૌથી મોટી ચિંતાનું કારણ બની રહ્યા છે.
પીપાવાવથી રાજુલા તરફ જતી બ્રોડગેજ લાઈન અને જુનાગઢથી અમરેલી દેલવાડા તરફ જતી મીટર ગેજ લાઈનમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની સાથે સિંહોની અવર જવર વાળા વિસ્તારોમાં ટ્રેનોની ગતિ મર્યાદા મર્યાદિત કરવાની સાથે જે વિસ્તારમાં સિંહોની સતત હાજરી જોવા મળે છે, આવા વિસ્તારમાં વન વિભાગના ટ્રેકરો અને ગાર્ડ દ્વારા પણ 24 કલાક ટ્રેકિંગ થઈ રહ્યું છે. તેમ છતાં અકસ્માતોને સંપૂર્ણપણે નિવારવામાં હજી સુધી સફળતા મળી નથી.
જુનાગઢ થી સાસણ તરફ જતા માર્ગમાં કે જ્યાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન વાહન વ્યવહાર જોવા મળે છે. આ સ્થળ ઉપર પણ ડિજિટલ કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં પ્રત્યેક વાહન ચાલક તેની વાહનની ગતિ મર્યાદાને જોઈ શકે અને આગળના માર્ગ પર જો કોઈપણ વન્ય જીવની હાજરી જોવા મળે તો તેને માર્ગ પર લગાવવામાં આવેલા દિશા નિર્દેશ સૂચન બોર્ડ દ્વારા પણ પ્રત્યેક વાહન ચાલકને માર્ગ પર વન્ય જીવની હાજરી છે, તેની જાણ અગાઉ થી થઈ જાય છે. આવા અનેક પ્રોજેક્ટ સમગ્ર ગીરમાં ચાલી રહ્યા છે, તેમ છતાં અકસ્માતોની સંખ્યામાં સંપૂર્ણપણે ઘટાડો કરવામાં સફળતા મળી નથી. હા પાછલા એકાદ દસકામાં અકસ્માતોની સંખ્યા વર્ષમાં ઘટાડી શકવામાં સફળતા મળી છે. પરંતુ અકસ્માતો સંપૂર્ણ પણે દૂર કરવામાં હજુ પણ વન વિભાગ અને રેલવેને ધારેલી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ નથી. જેનું તાજું ઉદાહરણ વિસાવદર નજીક ટ્રેન અકસ્માતમાં થયેલા સિંહણના મોતનું છે.
પાછલા એક દસકામાં થયેલા સિહોના મોત
પાછલા એક દસકામાં સિંહના રેલ્વે ટ્રેક, વીજ કરંટ, કુવામાં પડી જવું અને બીમારી,ઈન ફાઈટ કે અન્ય કારણોસર મોતના આંકડાની વિગતો પર નજર કરીએ તો પાછલા એક દસકામાં વર્ષ 2014 થી 2024 દરમિયાન ટ્રેનની અડફેટે આવી જવાથી 19 જેટલા સિંહના મોત થયા છે, જેમાં નર માદા અને બચ્ચાનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય જે વિસ્તારમાં સિંહની હાજરી સતત જોવા મળે છે અને હવે તે રેવન્યુ વિસ્તારમાં વિસ્તરી રહી છે, આવા સ્થળો નજીકથી પસાર થતા રાજ્ય કે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર પણ અકસ્માતનો ભોગ બનેલા સિંહોના મોત થયાના કિસ્સાઓ નોંધાઇ ચૂક્યા છે, પણ આ પ્રકારના બનાવો સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન એક કે બે જોવા મળતા હોય છે.
સિંહોના અકસ્માતનો આંકડો ચિંતાજનક
ગીર અને સિંહની હાજરી જે વિસ્તારમાં જોવા મળે છે, તેવા વિસ્તારમાં ખુલ્લા કૂવામાં પડી જવાથી 20 સિંહોના મોત પાછલા બે વર્ષમાં થયા છે. સિંહોના અકસ્માતનો આ આંકડો પણ ખૂબ જ ચિંતાજનક માનવામાં આવે છે. પાછલા એક દસકા કરતા પણ વધારે સમય થી વન વિભાગ ખુલ્લા કુવાને સુરક્ષિત કરવાનુ અભિયાન ચલાવી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી તેમાં સંપૂર્ણ સફળતા મળી નથી. તો પાછલા બે વર્ષમાં ખેડૂતો દ્વારા ખેતર ને ફરતે રાખવામાં આવેલા વીજ કરંટના વાયરને સ્પર્શી જતા ત્રણ સિંહના મોત વીજ કરંટને કારણે થયા છે. જેમાં ગત વર્ષે 02 અને 2026 માં 01 સિંહનું મોત થયું હતું.
અન્ય કારણોસર 60 કરતાં વધુ સિંહોના મોત
અકસ્માતોને બાદ કરતા સિંહોના અન્ય કારણોસર મોત થવાના કિસ્સાઓ પણ પાછલા બે વર્ષમાં નોંધાયા છે, જેમાં કુલ 60 કરતાં વધારે સિંહ-સિંહણ અને તેના બચ્ચાના મોત થયાની વિગતો પણ સામે આવી છે. જેમાં બીમારી અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કારણોને કારણે મોટાભાગના સિંહોના મોત થયા છે. જેમાં ન્યુમોનીયા, લોહીની કમી, કિડની કામ કરતી બંધ થઈ જવી અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ કે કોઈ વાયરલ સંક્રમણને કારણે બીમારીનો ભોગ બન્યા બાદ સિંહોના મોત થયા છે.
બાળસિંહનો મૃત્યુ દર સૌથી વધારે
આ સિવાય કુદરતી રીતે આયુષ્ય પૂરું થઈ જવાના કિસ્સામાં પણ કેટલાક સિંહોના મોત થયા છે. જંગલ અને રેવન્યુ વિસ્તારમાં પોતાના વિસ્તારમાં વર્ચસ્વ જમાવવા માટે સિંહો વચ્ચે થતી આંતરિક લડાઈમાં પણ કેટલાક સિંહ સિંહણ અને સિંહના બચ્ચાના મોત થતા હોય છે. આ તમામની વચ્ચે સિંહોના નાના બચ્ચા કે જે ઇન ફાઇટ અને બીમારી સામે ખૂબ જ નાજુક માનવામાં આવે છે, તેમાં સિંહના બચ્ચાના મોતનો દર સૌથી વધારે જોવા મળે છે.
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