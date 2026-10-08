ખાનગી શાળાના સંચાલકો ઉતર્યા મેદાને, જાણો કેમ કરી અસહકાર આંદોલનની જાહેરાત?
સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળે અસહકાર આંદોલનની જાહેરાત કરી છે.
Published : October 8, 2026 at 9:28 PM IST
ભાવનગરઃ ગુજરાતના સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ દ્વારા અસહકાર આંદોલનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકારને આવેદનપત્ર આપ્યા બાદ પણ પડતર પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવતા હવે તેમણે આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળની માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવતા આગામી કાર્યક્રમ ઘડવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ દ્વારા આગામી દિવસોમાં વધુ મજબૂતાઈ સાથે વિરોધ કરવા માટે રણનીતિ ઘડી છે. સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ આગામી દિવસોમાં કેવા આંદોલનો કરી શકે છે તેને લઈને તેના મહામંત્રીએ વિગતે માહિતી આપી હતી.
રાજ્યમાં 60 ટકા શિક્ષણ ખાનગી શાળામાં
સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળના મહામંત્રી મનહર રાઠોડે ETV BHARAT સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં 17000 જેટલી સ્વનિર્ભર શાળાઓ આવેલી છે. જેમાં સાત લાખ કરતા વધુ શિક્ષકો કાર્યરત છે અને 50 લાખ કરતા વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. લગભગ ગુજરાતનું 60 ટકા શિક્ષણ સ્વનિર્ભર શાળા પર નિર્ભર છે. અમારી કેટલીક માંગણીને લઈને અમે આવેદન પત્ર આપ્યું હતું. આમ છતાં અમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવ્યું નથી.
હવે ઉગામશે અસહકાર આંદોલનનું હથિયાર
મનહર રાઠોડે વધુ માહિતી આપતા કહ્યું કે, અમારા મહામંડળ દ્વારા એક બેઠક કરાઈ હતી અને તેમાં આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આગામી દિવસોમાં અસહકાર આંદોલન ચલાવવામાં આવશે. આ અસહકાર આંદોલન અંતર્ગત એફઆરસી હોય કે તેના નિર્ણય હોય કે પછી કોઈ સરકારી કાર્યક્રમ હોય તેમાં તેઓ સહભાગી થશે નહીં અને અસહકાર આંદોલન ચલાવશે.
નવરાત્રીમાં આ ચોક્કસ મુદત હડતાલની ચીમકી
ETV BHARAT સાથે વાત કરતા તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અમે એક સરકાર દ્વારા જે વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યું છે, તેમાં સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાઓ માટે કેટલીક બાબત વિસંગતતા વાળી છે.સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાઓને કોઈ ગ્રાન્ટ મળતી નથી, ત્યારે અમારી માંગણી સ્વીકારવામાં આવે, સરકાર અમારી સાથે બેઠક કરે, નહિતર આગામી દિવસોમાં નવરાત્રીમાં સ્વ નિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળ અચોક્કસ મુદતની હડતાળ કરશે.
સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મહામંડળની મુખ્ય માંગો
- FRCની પ્રક્રિયાનું સરળીકરણ કરવામાં આવે.
- RTEમાં મળતી વિદ્યાર્થીઓની ફી ચૂકવવામાં રકમમાં વધારો કરવામાં આવે.
- બિન અનુદાનિત સ્વનિર્ભર શાળાઓની વહીવટી સ્વાયતતા નિમણૂક અને કર્મચારી વ્યવસ્થાપન
- રોજબરોજના સરકારી પ્રતિબંધ અને વારંવારની માહિતી માંગવામાંથી છૂટ આપવામાં આવે.
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