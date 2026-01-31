ETV Bharat / state

આંખ આંજી દેતા LED લાઈટ વાળા વાહનો પર તવાઈ, ભાવનગર RTO દ્વારા કરાઈ કાર્યવાહી

ભાવનગરમાં વાહનોમાં પ્રતિબંધ LED લાઈટો લગાવનાર વાહન ચાલકો સામે RTO દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 6:53 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં હાઈવે ઉપર વાહનોની લાઇટને પગલે RTO વિભાગ દ્વારા ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવી રહી છે. શહેરના છેવાડે આવેલા સીદસર ગામે હાઈવે ઉપર વાહન ચેકીંગ કરીને ધોરણસર કાર્યવાહી કરીને દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

LED લાઈટો લગાવનારા વાહનચાલકો સામે કાર્યવાહી

ભાવનગર શહેરમાં આરટીઓ વિભાગ સતર્ક બનીને હાલ ડ્રાઈવ યોજી રહી છે. આરટીઓ વિભાગ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, આ ડ્રાઈવ માટે ખાસ સ્પેશિયલ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. આ ટીમ દ્રારા શહેરના સીદસર રોડ બાય પાસ હાઇવે ઉપર ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

ભાવનગરના સીદસર બાય પાસ હાઇવે ઉપર RTO વિભાગ દ્વારા વાહનોની લાઈટનું ચેકીંગ હાથ ધર્યું હતું. હાઇવે ઉપર એલઇડી લાઈટના ઉપયોગ ઉપર પ્રતિબંધ હોવાથી RTO વિભાગ દ્વારા ચેકીંગ કરીને અનેક વાહન ચાલકો સામે કાર્યવાહી કરી છે.

LED લાઈટ અન્ય વાહન ચાલકો માટે જોખમરૂપ

LED લાઈટ અન્ય વાહન ચાલકો માટે જોખમરૂપ હોવાથી તેના ઉપયોગ ઉપર પ્રતિબંધ છે. આથી રોડ સુરક્ષાને પગલે અકસ્માત સર્જાઈ નહિ અને જાનહાની સર્જાય નહિ માટે આ ડ્રાઈવ યોજવામાં આવી હતી.

50 હજારથી વધુ LED લાઇટની પેનલ્ટી વસુલવામાં આવી

RTO વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે 50 જેટલા ચલણ ઈશ્યુ કરવામાં આવ્યા છે. RTO દ્વારા 50 હજારથી વધુ LED લાઇટની પેનલ્ટી વસુલવામાં આવી છે. જ્યારે 50 હજારથી વધુ ફંડ ફેટ કરવામાં આવ્યો છે. આમ વાહનોમાં LED લાઈટો રાખવા પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં ઉપયોગ કરવાને લઈને RTO વિભાગ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

