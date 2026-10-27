અમદાવાદઃ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન તરફના રસ્તા કરાશે પહોળા, 17 જેટલી મિલકતો કરાશે દૂર
સારંગપુર સર્કલથી DCP ઝોન-3 કચેરી સુધીનો 18 મીટરનો રસ્તો 30 મીટર જેટલો પહોળો કરવામાં આવશે.
Published : October 27, 2026 at 6:15 PM IST
અમદાવાદ: કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના પુનર્વિકાસની કામગીરી વચ્ચે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા સ્ટેશન તરફ જતા રસ્તાઓ પહોળા કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રેલવે સ્ટેશન પર મુસાફરોની વધતી અવરજવર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને AMC દ્વારા રસ્તાઓ પહોળા કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરશે. આ અંતર્ગત સારંગપુર સર્કલથી DCP ઝોન-3ની કચેરી સુધીના હાલના 18 મીટર પહોળા રસ્તાને 30 મીટર પહોળો કરવામાં આવશે.
આ કામગીરી માટે સૂચિત રોડલાઇનમાં આવતી અંદાજે 17 મિલકતોને કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ દૂર કરવામાં આવશે. આ મિલકતોની જગ્યા સહિત કુલ 2,965 ચોરસ મીટર જગ્યા હયાત રસ્તામાં ભેળવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ અંગે ગુજરાત પ્રોવિન્શિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન્સ એક્ટ (GPMC Act)ની કલમ 210 હેઠળ જાહેર નોટિસ પ્રસિદ્ધ કરીને નાગરિકો પાસેથી વાંધા અને સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યાં છે.
રોજના 3.12 લાખ મુસાફરોની અવરજવર
રેલવે લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (RLDA) દ્વારા હાલના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનને આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પુનર્વિકાસની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ દરરોજ અંદાજે 3.12 લાખ મુસાફરો સ્ટેશનનો ઉપયોગ કરે તેવી શક્યતા છે. મુસાફરોની આટલી મોટી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્ટેશન સુધી પહોંચવા અને ત્યાંથી બહાર નીકળવા માટે સુગમ માર્ગ વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જરૂરી છે. આથી AMC દ્વારા સ્ટેશનને જોડતા રસ્તાઓ પહોળા કરવા અને ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
સારંગપુર સર્કલથી DCP ઝોન-3ની કચેરી સુધીના રસ્તાની પહોળાઈ 18 મીટરથી વધારીને 30 મીટર કરવામાં આવશે. આ માટે રોડલાઇનમાં આવતી મિલકતો અંગે કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ રસ્તાની ક્ષમતા વધશે અને વાહનચાલકોને અવરજવરમાં વધુ સુવિધા મળી શકશે.
રોજી સિનેમા તરફની દુકાનોને પણ નોટિસ
કાળુપુર રેલવે સ્ટેશન તરફના માર્ગોને અવરોધમુક્ત કરવા AMC દ્વારા સારંગપુર સર્કલથી રોજી સિનેમા તરફ જતા રસ્તા પર આવેલી દુકાનો અંગે પણ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. AMC દ્વારા ભાડા તથા પરમિટના આધારે ફાળવવામાં આવેલી આ દુકાનોની જગ્યા પરત સોંપવા માટે સંબંધિત દુકાનધારકોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. નિયમ મુજબની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આ વિસ્તારને અવરોધમુક્ત કરીને રેલવે સ્ટેશન તરફ આવાગમન માટે વધુ પહોળો માર્ગ ઉપલબ્ધ કરાવવાનું આયોજન છે.
ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવાનો AMCનો પ્રયાસ
કાળુપુર રેલવે સ્ટેશનના આધુનિકીકરણની સાથે આસપાસના રસ્તાઓનું માળખું સુધારવા AMC દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી આ કામગીરીને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. જોકે, રોડલાઇનમાં આવતી મિલકતો દૂર કરવાની પ્રક્રિયા કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ આગળ વધશે. આ કામગીરીથી કાળુપુર રેલવે સ્ટેશન તરફ જતા માર્ગો પર ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટાડવામાં મદદ મળશે. સાથે જ સ્ટેશન પર આવતા મુસાફરો અને સ્થાનિક વાહનચાલકોને પણ રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.
આ સમગ્ર આયોજન અંગે મધ્ય ઝોનના ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર રમ્યકુમાર ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, કાળુપુર રેલવે સ્ટેશનના પુનર્વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને મુસાફરોની અવરજવર સરળ બનાવવા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા ઘટાડવા રસ્તાઓ પહોળા કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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