પાછલા બે વર્ષથી વોર્ડ નંબર 9 નો ભવનાથને જોડતો મુખ્ય માર્ગ ખખડધજ લોકોએ વ્યક્ત કર્યો ભારે રોષ

ભવનાથને જુનાગઢ સાથે જોડતો ગોધાવાવની પાટીથી ગિરનાર દરવાજા સુધીનો મુખ્ય માર્ગ પાછલા બે વર્ષથી ખખડધજ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો છે. જેને લઈને સ્થાનિકોમાં નારાજગી છે.

ભવનાથને જોડતો મુખ્ય માર્ગ છેલ્લાં બે વર્ષથી ખખડધજ
ભવનાથને જોડતો મુખ્ય માર્ગ છેલ્લાં બે વર્ષથી ખખડધજ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 3, 2026 at 5:54 PM IST

જુનાગઢ: મહાશિવરાત્રીના મેળાને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં જુનાગઢ શહેર અને ભવનાથને જોડતો મુખ્ય માર્ગ છેલ્લાં બે વર્ષથી ખખડધજ જોવા મળી રહ્યો છે. જેને લઈને આ વિસ્તારમાં રહેતા સ્થાનિક લોકોએ પણ હવે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને રોડ બનાવવા માટે કહેવા જવું પણ શરમ જેવું લાગી રહ્યું છે.

આવી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ગોધાવાવની પાટીથી ગિરનાર દરવાજા સુધીના માર્ગના લોકો છેલ્લાં બે વર્ષથી ખખડધજ બનેલા રોડને તુરંત બનાવે તેવી માંગ પણ કરી રહ્યાં છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, આગામી મહાશિવરાત્રીના મહા પર્વને લઈને ગુજરાત સહિત દેશભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં સાધુ-સંતો, મહંતો અને અન્ય શ્રદ્ધાળુઓ જુનાગઢ આવશે.

ભવનાથને જોડતો મુખ્ય માર્ગ છેલ્લાં બે વર્ષથી ખખડધજ (Etv Bharat Gujarat)

ભવનાથને જોડતો મુખ્ય માર્ગ બે વર્ષથી ખખડધજ

ભવનાથને જુનાગઢ સાથે જોડતો ગોધાવાવની પાટીથી ગિરનાર દરવાજા સુધીનો મુખ્ય માર્ગ પાછલા બે વર્ષથી ખખડધજ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો છે. જે વિસ્તારમાં માર્ગ ખરાબ છે ત્યાં આજના દિવસે જુનાગઢના પૂર્વ મેયર અને વર્તમાન ડેપ્યુટી મેયરની સાથે પૂર્વ ડે.મેયર પણ નિવાસ્થાન ધરાવી રહ્યા છે, તેમ છતાં ભવનાથને જોડતો આ મુખ્ય માર્ગ આજે પણ ખૂબ જ ખરાબ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો છે. જેને લઈને આ વિસ્તારના સ્થાનિક લોકોએ પણ મ્યુનિસિપલ તંત્ર સામે ખૂબ જ રોષ સાથે તેમની વ્યથા જણાવી હતી. રોડ બનાવવાને લઈને હવે કોર્પોરેશનને કહેવા જવું પણ શરમ જેવી બાબત લાગી રહી છે. બીજી તરફ મહા શિવરાત્રી ના મેળાને ધ્યાનમાં રાખીને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્ર તુરંત માર્ગ બનાવે તેવી માગણી સ્થાનિક લોકો કરી રહ્યા છે.

વોર્ડ નંબર 9 નો ભવનાથને જોડતો મુખ્ય માર્ગ ખખડધજ
વોર્ડ નંબર 9 નો ભવનાથને જોડતો મુખ્ય માર્ગ ખખડધજ (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યો પ્રતિભાવ

જુનાગઢ વોર્ડ નંબર 9માં રહેતા બટુકભાઈ મકવાણા નામના સ્થાનિકે ખખડધજ માર્ગને લઈને ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ તંત્રને સ્થાનિક લોકોની ચિંતા ન હોય તો તેમને કશો વાંધો નથી, પરંતુ મહાશિવરાત્રી જેવો મેળો આવી રહ્યો છે, આ મેળાનું સમગ્ર ભારતમાં પ્રચાર પ્રસાર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં જો જુનાગઢ બહારના લોકો આ માર્ગ પરથી પસાર થાય તો સરકારની આબરૂના ધજાગરા ઉડે તેમ છે. જેથી આ માર્ગને તુરંત બનાવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે.

સ્થાનિક લોકોએ શિવરાત્રીને લઈને આ રોડને વહેલી તકે રિપેર કરવામાં આવી તેવી કરી માંગ
સ્થાનિક લોકોએ શિવરાત્રીને લઈને આ રોડને વહેલી તકે રિપેર કરવામાં આવી તેવી કરી માંગ (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢના ઉપરકોટ વિસ્તારમાં રહેતા જયેશ ગાંગડીયા નામના સ્થાનિકે પણ તેમનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, અમે પાછલા બે વર્ષથી આ એક માર્ગને લઈને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને અનેક વાર રજૂઆત કરી છે, હવે રજૂઆત કરવાનું બંધ કર્યું છે. આ માર્ગ પરથી એમ્બ્યુલન્સ અને વયોવૃધ્ધ લોકો નીકળી શકતા નથી. ઉપરકોટ પણ આ માર્ગ પર જ આવેલો છે, જેથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ પણ આ એક માર્ગ પરથી પસાર થાય છે, તેમ છતાં મ્યુનિસિપલ તંત્ર આ સમસ્યાને ધ્યાને લેતું નથી, તો આ વિસ્તારમાં રહેતા સાદીયા બહેને પણ તુરંત માર્ગ રીપેર કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. તેઓ સ્વયમ આ માર્ગ પરથી નીકળવા માટે ખૂબ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે અન્ય લોકોના સહારે આ માર્ગ પરથી પસાર થવું પડે છે, જેથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્ર આ માર્ગને તુરંત બનાવે તેવી માંગ કરી છે.

ગોધાવાવની પાટીથી ગિરનાર દરવાજા સુધીનો મુખ્ય માર્ગ પાછલા બે વર્ષથી ખખડધજ
ગોધાવાવની પાટીથી ગિરનાર દરવાજા સુધીનો મુખ્ય માર્ગ પાછલા બે વર્ષથી ખખડધજ (Etv Bharat Gujarat)

મનપાના સત્તાધિશોનો પ્રતિભાવ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નેતા વિપક્ષ તરીકે રહેલા લલિત પણસારાએ માર્ગને લઈને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. જૂનાગઢના નગરસેવક હોવાને નાતે તેમજ નેતા વિપક્ષના પદેથી તેમણે અનેક વાર ખખડધજ માર્ગોને લઈને તુરંત કોર્પોરેશન કામગીરી કરે તેવી રજૂઆત જનરલ બોર્ડમાં પણ કરી છે. તેમ છતાં જૂનાગઢના મોટા ભાગના માર્ગો હજુ પણ સમારકામ વગરના જોવા મળે છે.

રોડ પર ઠેર ઠેર મસમોટા ગાબડાથી લોકો ત્રાહિમામ્
રોડ પર ઠેર ઠેર મસમોટા ગાબડાથી લોકો ત્રાહિમામ્ (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ આ વિસ્તારના જ સ્થાનિક કોર્પોરેટર અને જુનાગઢ મનપાના ડેપ્યુટી મેયર આકાશ કટારા એ પણ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી ટેલીફોનીક વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે,હાલ મહા શિવરાત્રીનો મેળો બિલકુલ આવી રહ્યો છે.આવી પરિસ્થિતિમાં આ માર્ગને સંપૂર્ણ પણે નવો બનાવવો મુશ્કેલ છે,પરંતુ મેળાને ધ્યાને રાખીને આ માર્ગને રીપેરીંગ કરવામાં આવશે,અને શિવરાત્રીનો મેળો પૂર્ણ થયા બાદ ગિરનાર દરવાજા થી લઈને ગોધાવાવની પાટી સુધીનો માર્ગ સંપૂર્ણ પણે નવો બનાવવામાં આવશે.

મ્યુનિસિપલ કમિશનરે આપી વિગતો

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમારે પણ ગોધાવાવની પાટીથી ગિરનાર દરવાજા સુધીના માર્ગને લઈને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે,આ માર્ગ પર ભૂગર્ભ ગટર પીવાના પાણીની નવી લાઈન અને આવનારા ભવિષ્યને ધ્યાને રાખીને અન્ય લાઈનો નાખવાની કામગીરી કેટલાક વિસ્તારમાં પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.કેટલાક વિસ્તારમાં આ કામ ચાલુ છે,ત્યારે આ માર્ગ પર જમીનમાં નાખવામાં આવતી તમામ લાઈનોનું કામ પૂર્ણ થયે સમગ્ર માર્ગને નવીનીકરણથી લોકોની સુવિધા માટે બનાવવામાં આવશે.

