અમદાવાદ: વાહનોથી ધમધમતો પકવાન બ્રિજ પાસેનો રસ્તો 10 દિવસ બંધ, વાહનચાલકોએ જણાવી આપવીતી
અમદાવાદના એસ.જી હાઇવે પર આવેલા બ્રિજના છેડે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને વાહનચાલકોને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.
Published : December 23, 2025 at 3:47 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં જુદા જુદા વિકાસના કાર્યો ચાલી રહ્યા છે. શહેરમાં ટ્રાફિકથી ધમધમતા રસ્તાઓ પર બ્રિજ સહિતની કામગીરીને પગલે કેટલીક જગ્યાએ ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ અને ડાયવર્ઝન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
ત્યારે અમદાવાદના એસ.જી હાઇવે પર આવેલા બ્રિજના છેડે ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે, અને ત્યાં ટોરેન્ટ પાવર કંપની દ્વારા એક કેબલ નાખવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જેને પગલે લોકોને લાંબુ ફરીને જવાની ફરજ પડી છે અને ટ્રાફિકની સમસ્યાનો પણ સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે.
10 દિવસ રોડ બંધ
22 જાન્યુઆરી થી આગામી 31 જાન્યુઆરી એટલે કે દસ દિવસ માટે પકવાન બ્રીજના ગુરૂદ્વારા તરફના છેડે અનામિકા હાઈટથી હોટલ ઈડનની વચ્ચે રોડ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. જેને લઈને વાહનચાલકોને આંશિક હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે, કેટલાંક વાહન ચાલકોએ ઈટીવી ભારતને પોતાને નડતી મુશ્કેલીઓ વિશે ખુલીને વાત કરી હતી.
પોલીસે ડાયવર્ઝનને લઈને જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કર્યુ
સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર ટ્રાફિક,અમદાવાદ શહેર એન.એન.ચૌધરીએ આ અંગે પ્રસિદ્ધ કરેલા જાહેરનામામા જણાવ્યું છે કે, અમદાવાદ શહેરમાં ટોરેન્ટ પાવર લીમીટેડ અમદાવાદ દ્વારા પકવાન બ્રીજના ગુરૂદ્રારા તરફના છેડે અનામિકા હાઈટથી હોટલ ઈડનની વચ્ચે રોડની ડીવાઈડરને અડીને ટોરેન્ટ પાવર તરફથી કેબલ નાખવાની કામગીરી કરવામાં આવનાર છે. આ કામગીરી 22 જાન્યુઆરીથી 31 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે.
વાહનોની અવર-જવર માટે પ્રતિબંધિત માર્ગ
પકવાન બ્રીજના ગુરૂદ્રારાના છેડાથી હોટલ ઈડન સુધી એક તરફનો માર્ગ 200 મીટર જેટલો સર્વિસ રોડની લેનનો માર્ગ વાહન વ્યવહારની અવર-જવર માટે સંપૂર્ણ બંધ રહેશે.
વૈકલ્પિક માર્ગ
- પકવાન બ્રીજ તરફથી આવતો ટ્રાફિક થલતેજ અંડરપાસ થઈ ગોતા ગાંધીનગર તરફ જઈ શકાશે.
- પકવાન બ્રીજ નીચેથી આવતો ટ્રાફિક પકવાન બ્રીજના ગુરૂદ્વારાના છેડેથી બંધ માર્ગની બાજુનો અનામિકા હાઈટવાળા સર્વિસ રોડનો ઉપયોગ કરી ગુરૂદ્વારા,થલતેજ ગાંધીનગર તરફ જઇ શકાશે.