જુના ડીસાથી સમૌને જોડતો રોડ બિસ્માર હાલતમાં, એક વર્ષથી ગોકુળગતિએ કામગીરી ચાલતા લોકો પરેશાન

જુના ડીસાથી સમૌ થઇને પાટણને જોડતા 20થી 25 કિલોમીટર રોડની કામગીરી એક વર્ષથી ધીમી ગતિએ ચાલતા ડસ્ટ ઉડતા લોકો પરેશાન, સ્વાસ્થ્ય સામે ખતરો

જુના ડીસાથી સમૌને જોડતો રોડ બિસ્માર હાલતમાં
જુના ડીસાથી સમૌને જોડતો રોડ બિસ્માર હાલતમાં (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 5:54 PM IST

ડીસા: જુના ડીસાથી સમૌ ગામને જોડતા 20થી 25 કિલોમીટરના રોડની કામગીરી છેલ્લા એક વર્ષથી ગોકુળગતિએ ચાલતા સ્થાનિક લોકો અને વાહન ચાલકો પરેશાન થયા છે. આટલું જ નહીં નજીકમાં આવેલી શાળાના બાળકોના ભોજનમાં પણ ડસ્ટ જતા તેમના સ્વાસ્થ્ય સામે ખતરો ઉભો થયો છે.

કોન્ટ્રાક્ટરની આળસને કારણે રોડનું કામ ગોકળગતિએ

જુના ડીસાથી સમૌ ગામને જોડતા રોડને બનાવવા માટે સરકારે લાખો રૂપિયાના ખર્ચે જે કોન્ટ્રાક્ટરને કામગીરી સોંપી છે તે કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી સામે આવી છે. કોન્ટ્રાક્ટરે કપચી પાથરી દીધા બાદ ગોકુળગતિએ કામગીરી ચાલી રહી છે જેના કારણે રાત દિવસ અહીંયાથી પસાર થતા વાહનચાલકો ડસ્ટ અને ઉડતી ધૂળ કપચીના કારણે પરેશાન થઇ રહ્યા છે. આ રોડની નજીકમાં જ શાળા આવેલી હોવાથી ડસ્ટને કારણે વિદ્યાર્થીઓએ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે.

છેલ્લા એક વર્ષથી જુના ડીસાથી સમૌ ગામનો જોડતા 20થી 25 કિલોમીટરના અંતરના આ રોડ નવીન બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે પરંતુ એક વર્ષ બાદ પણ આ રોડ હજુ સુધી પૂર્ણ થયો નથી. નવીન રોડ બનતો હોય ત્યારે આવતા જતા વાહનો માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા રોડ બનાવતી એજન્સી અને કોન્ટ્રાક્ટર કરવાની હોય છે.જોકે, રોડની અલગ વ્યવસ્થા કર્યા વગર જ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા વાહન વ્યવહાર ચાલુ જ રહ્યો છે. હાલમાં આ રોડ ઉપર માત્ર કપચી નાખી દેવામાં આવી છે જેના કારણે રાત દિવસ ડસ્ટ અને ધૂળ ઉડી રહી છે. ક્યારેક તો ભારે વાહનોના કારણે ઊડતી કાંકરીઓ પાછળ આવતા નાના વાહનો પર ઉડતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાતા હોય છે. છેલ્લા એક વર્ષથી રોડની કામગીરી ગોકળગતિએ ચાલતા જવાબદાર તંત્ર જાણે કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં પોઢ્યું હોય તેમ લાગી રહ્યું છે.

રોડની કામગીરીને કારણે નજીકમાં જ આવેલી શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ ઉડતી ડસ્ટ અને ધૂળના કારણે મુશ્કેલી ભોગવવાનો વારો આવે છે. રોડનું કામ પૂર્ણ થયું નથી ત્યારે શાળાના મધ્યાહન ભોજનમાં પણ ડસ્ટ ઉડીને આવે છે જેને કારણે વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય સામે પણ ખતરો ઉભો થયો છે.

આ ઘટનાને લઇને SO પ્રકાશ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, જુનો રોડ હતો તેને તોડીને નવો રોડ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. હવે એક કે બે દિવસમાં ડામર કામ ચાલુ થઇ જશે એટલે લોકોને વધારે તકલીફ નહીં પડે.

