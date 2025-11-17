સુરત બનશે દેશનું 'વન-કનેક્ટ' સિટી, ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ જેવું બની રહ્યું છે રેલવે સ્ટેશન, કલ્પના ન કરી હોય તેવી સુવિધાઓ
સુરત સેન્ટ્રલ રેલવે સ્ટેશનને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સમકક્ષ બનાવી વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે ₹1,476 કરોડના ખર્ચે રિડેવલપ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : November 17, 2025 at 10:23 AM IST
સુરત: ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકે વિશ્વવિખ્યાત સુરત હવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન ક્ષેત્રે દેશનું અગ્રણી મોડેલ બનવા હરણફાળ ભરી રહ્યું છે. સુરત સેન્ટ્રલ રેલવે સ્ટેશનને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સમકક્ષ બનાવી વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે ₹1,476 કરોડના ખર્ચે રિડેવલપ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
MMTH: દેશનું પ્રથમ મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ
સુરત દેશમાં પ્રથમ એવું રેલવે સ્ટેશન બનવા જઈ રહ્યું છે જ્યાં રેલવે, એસ.ટી. બસ, મેટ્રો રેલ તથા BRTS અને સુરત સિટી બસ સેવાની તમામ ટ્રાન્સ્પોર્ટેશન સુવિધાઓ એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આ મહત્વાકાંક્ષી મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ (MMTH) પ્રોજેક્ટ પર પૂરજોશમાં કામ ચાલી રહ્યું છે.
આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા મુસાફરોને સ્ટેશનની બહાર નીકળ્યા વિના એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં સરળતાથી પરિવર્તન (Seamless Interchange) કરવાની સુવિધા મળશે. ભવિષ્યમાં આ હબને બુલેટ ટ્રેન અને એરપોર્ટ સાથે પણ જોડવામાં આવશે, જે સુરતને સાચા અર્થમાં 'વન-કનેક્ટ' સિટી બનાવશે.
2027ના અંત સુધીમાં પૂર્ણતા
આ વિશાળ પ્રોજેક્ટની સંપૂર્ણ કામગીરી વર્ષ 2027ના અંત સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય છે. હાલમાં MMTH પ્રોજેક્ટના ફેઝ-1નું 50% અને ફેઝ 2નું અંદાજે 15% કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ
સુરત રેલવે સ્ટેશનની સાથે GSRTC ટર્મિનલ ઉપર બનતા 25 માળના કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગના બેઝનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. GSRTC બસ ટર્મિનલના તૈયાર થયેલા 2 માળનો આકર્ષક ડ્રોન નજારો સામે આવ્યો છે. દેશમાં પ્રથમ વખત રેલવે ઓથોરિટી, સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને રાજ્ય સરકારના GSRTC દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ સંયુક્ત રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત, મુસાફરો માટે BRTS-સિટી બસ ટર્મિનલ, મનોરંજન વિસ્તાર, કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ્સ, એલિવેટેડ કોરિડોર અને સ્કાયવોક્સની સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ થશે. સ્ટેશન હાઈ સ્પીડ વાયફાઈ, સીસીટીવી સર્વેલન્સ, સ્માર્ટ પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ અને અદ્યતન કંટ્રોલ સિસ્ટમ્સ (IPIS, SCADA અને BMS) થી સજ્જ હશે.
અત્યાધુનિક સુવિધાઓની ભરમાર
MMTH પ્રોજેક્ટ ખાનગી-જાહેર ભાગીદારીના ધોરણે ચાલી રહ્યો છે. પ્રોજેક્ટ ખાનગી ડેવલપરને 90 વર્ષની લીઝ પર સોંપાયો છે. બાંધકામ, સંચાલન અને જાળવણીની સંપૂર્ણ જવાબદારી ડેવલપરની રહેશે. ડેવલપર આ પ્રોજેક્ટમાંથી થનારી કુલ આવકનો 20 ટકા હિસ્સો SITCO (સુરત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી) ને ચૂકવશે. 9,568 ચો.મી. ફ્લોરપ્લેટ એરિયા ધરાવતા 25 માળના ટાવરમાં હાઇટેક ઓફિસો, હાઈ-એન્ડ મોલ અને લક્ઝરી શોરૂમ સહિતની સુવિધા ઊભી કરાશે.