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અમદાવાદમાં ફરી પાણી ભરાવાની જૂની સમસ્યા યથાવત, વાહન ચાલકો પણ અટવાયા, અનેક લોકો પરેશાન

અમદાવાદમાં આજે સવારથી જ કાળા ડિબાંગ વાદળોની ઘેરાબંધી અને કાળા અંધારપટ વચ્ચે ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે.

અમદાવાદમાં ફરી પાણી ભરાવાની જૂની સમસ્યા યથાવત
અમદાવાદમાં ફરી પાણી ભરાવાની જૂની સમસ્યા યથાવત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 1:11 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 1:19 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફરી એક વખત ચોમાસાનું આગમન થયું છે. અમદાવાદમાં આજે સવારથી જ કાળા ડિબાંગ વાદળોની ઘેરાબંધી અને કાળા અંધારપટ વચ્ચે ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો છે. હવામાન વિભાગે શહેરમાં બપોરે 1 વાગ્યા સુધી આગામી ત્રણ કલાક માટે અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. કાળઝાળ અંધારું અને ઘટેલી વિઝિબિલિટીને કારણે વાહનચાલકો માટે રસ્તા પરથી પસાર થવું મુશ્કેલ બન્યું છે. અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને પગલે પાણી ભરાવાની જૂની સમસ્યા યથાવત જોવા મળી હતી.

અમદાવાદના અનેક વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ

અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદ પડતાં જનજીવન પર અસર થઈ છે. હેલ્મેટ સર્કલ, ગુરુકુળ રોડ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, વિજય ચાર રસ્તા, અંધજન મંડળ, સેટેલાઈટ, શિવરંજની, વેજલપુર, જોધપુર, પ્રહલાદ નગર અને ઈસ્કોન સહિતના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. સમગ્ર એસ.જી. હાઈવે પર અંધારપાટ છવાઈ જવાના કારણે વિઝિબિલિટી ઘટી ગઈ હતી. જેના પગલે વાહનચાલકોને વાહનો ચલાવવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી હતી અને નોકરી-ધંધે જતા અનેક લોકો રસ્તા પર અટવાયા હતા. ભારે વરસાદને પગલે અમદાવાદમાં મીથાખળી અંડરપાસને બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી.

અમદાવાદમાં ફરી પાણી ભરાવાની જૂની સમસ્યા યથાવત (ETV Bharat Gujarat)

પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાયા

પૂર્વ અમદાવાદમાં પણ વરસાદી પાણીના ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભાઈપુરા-હાટકેશ્વર અને ખોખરા વોર્ડના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતાં સ્થાનિકો અને વાહનચાલકો પરેશાન બન્યા છે. હાટકેશ્વર સર્કલ ખાતે આવેલા ખોડિયાર મંદિરના વાવ સંકુલમાં પણ પાણી ભરાઈ જતાં શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને દર્શન બંધ કરવાની ફરજ પડી છે.

ભાઈપુરા-હાટકેશ્વર વોર્ડમાં ઉદ્ગમ અર્ચના હાઈસ્કૂલના સંકુલમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાયું છે. હાટકેશ્વરના 132 ફૂટ રિંગ રોડથી ગુરુજી બ્રિજ સુધીના માર્ગ પર અનેક સ્થળોએ પાણી ભરાયું છે. ખારીકટ કેનાલ નજીકના નીચાણવાળા સોસાયટી વિસ્તારો, ધીરજ હાઉસિંગ પાછળનો વિસ્તાર, રાવેલ, રાજેશ પાર્ક, ભીમનસો પાર્ક સહિતના વિસ્તારો અને એક્સપ્રેસ હાઈવે તરફના રોડ પટ્ટા પર પણ પાણી ભરાતાં હાલાકી વધી છે.

ખોખરા વોર્ડના ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ઘરોના ઓટલા સુધી પહોંચી ગયું છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષોથી સામાન્ય વરસાદમાં પણ આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા રહે છે. ખારીકટ કેનાલમાં સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા પાણી છોડવામાં આવતું હોવાથી વરસાદી પાણીના નિકાલની સમસ્યા વધુ ગંભીર બનતી હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે.

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ઘોડાસર વિસ્તારમાં રહેતા અમિત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ ઘોડાસર વિસ્તારમાં રહું છું. અમારે ત્યાં વર્ષોથી આ સામાન્ય બે-ત્રણ ઈંચ વરસાદમાં બી મકાનના ઓટલાઓ અને ઘરમાં પાણી ઘૂસી જાય છે. તો આનો કાયમી ઉકેલ આવે એ માટે સરકારશ્રીએ નજીકમા આવેલી ખારીકટ કેનાલમાં જે સિંચાઈનું પાણી છોડે છે, એની જગ્યાએ એ પાણી રોકી અને વરસાદી પાણીનો ત્યાં નિકાલ કરવામાં આવે તો આ પાણીની સમસ્યાથી રાહત મળે અને ગુરુજી બ્રિજ નીચે જે પંપ મૂક્યા છે વરસાદી પાણી ઉલેચવાના, એ જો સતત કાર્યરત રાખે તો આવી પરિસ્થિતિમાંથી કાયમી ઉકેલ મળે એવી અમારી ઈચ્છા છે."

ભારે વરસાદને પગલે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની સ્થિતિ પણ પ્રભાવિત થઈ છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણીનો ઝડપી નિકાલ નહીં થાય તો આગામી કલાકોમાં મુશ્કેલી વધી શકે છે. સ્થાનિકો દ્વારા તંત્રને વરસાદી પાણીના ઝડપી નિકાલ માટે તાત્કાલિક કામગીરી કરવા અને વારંવાર સર્જાતી જળભરાવાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

બોપલ સ્ટર્લીંગ સીટીમાં પાણી ભરાયા

અમદાવાદના બોપલ સ્થિત સ્ટર્લીંગ સીટીમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી હતી. લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘુસી ગયા હતા.

નિકોલ વિસ્તારમાં રહેણાંક સોસાયટીમાં પાણી ભરાયા

અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાયા હતા. નિકોલના સુવાશ, શાંતિવન, તક્ષશિલા, સુરમ્ય ફ્લેટ, સુવિધા, જયદીપ રો હાઉસ, શ્રીનાથ સાર્થક, મૌલિન રેસિડેન્સી, વૃદાંવન સ્કાય જેવી અનેક સોસાયટીઓમાં વરસાદના પાણી ફરી વળ્યા હતા.

અમદાવાદમાં સ્થિતિનો તાગ મેળવવા મેયર પાલડી કંટ્રોલ રૂમ પહોંચ્યા

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને પગલે મેયર પાલડી કંટ્રોલ રૂમ પહોંચ્યા હતા અને સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. મેયરે અમદાવાદમાં વરસાદની સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. મેયર હિતેશ બારોટે અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરી હતી અને તમામ ઝોનમાં કેટલો વરસાદ પડ્યો તેમજ ક્યા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા તેની પણ માહિતી મેળવી હતી.

Star Airની ફ્લાઇટ રદ થતા મુસાફરો પરેશાન

અમદાવાદથી દીવ અને ગોવા જતી Star Airની ફ્લાઇટ S5 424 આજે રદ થતાં મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મુસાફરોના જણાવ્યા અનુસાર, ફ્લાઇટ રદ થયા બાદ તેઓએ એરલાઇનના એરપોર્ટ સ્ટાફ પાસેથી યોગ્ય માહિતી અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અંગે મદદ માંગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તેમને સંતોષકારક જવાબ મળ્યો નહતો.

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Last Updated : September 14, 2026 at 1:19 PM IST

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AHMEDABAD RAIN
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AHMEDABAD WATERLOGGING PROBLEM

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