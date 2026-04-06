Watch: કચ્છનું રણ બન્યું ફ્લેમિંગોનું સ્વર્ગ, હર્ષ સંઘવીએ અદભૂત વીડિયો કર્યો શેર

રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કચ્છના રણમાં ઉમટેલા હજારો ફ્લેમિંગોના એક સુંદર દ્રશ્યોને દર્શાવતો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 1:01 PM IST

હૈદરાબાદ: કચ્છનું સફેદ રણ ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ દેશ અને વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. પ્રવાસીઓની સાથે સાથે આ સફેદ રણ પક્ષીપ્રેમીઓ અને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે પણ સ્વર્ગ સમાન બની ગયું. તાજેતરમાં ડ્રોન દ્વારા લેવામાં આવેલા દ્રશ્યોમાં હજારોની સંખ્યામાં ફ્લેમિંગો એકસાથે જોવા મળી રહ્યાં છે, જાણે કે ફ્લેમિંગોનો કોઈ મેળાવળો યોજાયો હોય. રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આ સુંદર દ્રશ્યોને દર્શાવતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો છે, જેને પ્રકૃતિપ્રેમીઓ ખુબ પસંદ કરી રહ્યાં છે.

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કચ્છના રણનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર શેર કર્યો છે. આ વીડિયો શેર કરતા તેમણે લખ્યું છે કે, 'કચ્છમાં ફ્લેમિંગોનું એક અતિવાસ્તવવાદી ડ્રોન દૃશ્ય, જાણે કુદરતની પોતાની શ્રેષ્ઠ કૃતિ સંપૂર્ણ સુમેળમાં પ્રગટ થઈ રહી હોય'.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, આ વીડિયોમાં કચ્છના રણમાંથી પસાર થતા રોડ ટુ હેવનનું સુંદર અને નયનરમ્ય ડ્રોન દ્રશ્ય દેખાઈ રહ્યું છે,જેની એક સાઈડમાં અસંખ્ય ફ્લેમિંગો દેખાઈ રહ્યાં છે, મુક્તપણે વિહરતા આ શાંત અને સુંદર પક્ષીઓનો જાણે મેળાવડો યોજાયો હોય તેવો અદભૂત નજારો પ્રકૃતિપ્રેમીઓની આંખને ટાઢક આપી રહ્યો છે.

નોંધનીય છે કે, ફ્લેમિંગો આપણા ગુજરાત રાજ્યનું રાજ્ય પક્ષી છે. લાંબી ગરદન, લાંબા પગ અને ગુલાબી રંગના પીંછા માટે તે જાણીતું છે. ફ્લેમિંગો સામાન્ય રીતે ખારા પાણીના વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે, જેમ કે તળાવો, નદીઓ અને સમુદ્રના કાંઠે. ફ્લેમિંગો જૂથમાં રહેવાનું વધુ પસંદ કરે છે અને ઘણી વખત હજારોની સંખ્યામાં જોવા મળે છે.

