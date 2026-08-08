'મારો ય એક જમાનો હતો કોણ માનશે'?, પાલનપુરમાં નવાબી શાસનનો 'રાજગઢી' મહેલ નામશેષ થવાના આરે
નવાબી શાસનકાળનો રાજમહેલ એટલે કે રાજગઢી મહેલ આજે નામશેષ થવાને આરે છે, એક સમય હતો જ્યારે આ મહેલ તેની ભવ્યતા અને જાહોજલાલી માટે જાણીતો હતો.
Published : August 8, 2026 at 2:11 PM IST
પાલનપુર: બનાસકાંઠા પણ રાજાશાહીની સાથે નવાબી શાસન પણ જોઈ ચુક્યું છે. એક સમયે પાલનપુરમાં પણ નવાબી શાસકો હકૂમત કરતા. નવાબી શાસન સમયે આ રાજ્યનો જ્યાંથી વહીવટ થતો હતો અને જ્યાં સમગ્ર રાજ્યનો ખજાનો રાખવામાં આવતો હતો તે રાજગઢી મહેલ. આજે ભલે ઈતિહાસના પાના ઉપર તેનું વિખેરાયેલું માળખું જ બચ્યું છે.
બનાસકાંઠા જિલ્લાનું વડુમથક એટલે કે પાલનપુર શહેર. જે એક સમયે નવાબી શાસનકાળમાં પાલનપુર રાજ્ય હતું. આ જ પાલનપુરથી સમગ્ર પાલનપુર રાજ્યનો વહીવટ પણ થતો હતો, એમાં પણ વહીવટનું સ્થાન હતું પાલનપુરની મોટી બજાર અને નાની બજાર વચ્ચે આવેલો તે સમયનો રાજગઢી મહેલ.
નવાબી શાસનકાળનો આ રાજમહેલ એટલે કે રાજગઢી, ઈતિહાસના પાનાઓમાં ખુબ ભવ્ય અને ગૌરવશાળી રહ્યો હશે, પરંતુ હાલમાં આ ઐતિહાસિક સ્થળ માત્ર એક ખંડેરની જેમ ભાસી રહ્યું છે. મહેલની મોટી મોટી દીવાલો, આકર્ષક નકશીકામ અને મહેલના વિશાળ દરવાજાઓ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે અહીંયા એક ભવ્ય મહેલ હતો અને મહેલની એક ખુમારી હતી.
નવાબી રાજગઢીના ઈતિહાસ ઉપર નજર કરીએ તો પાલનપુરની ઐતિહાસિક 'રાજગઢી' એટલે કે નવાબના કિલ્લાનું નિર્માણ ઈ.સ. 1697માં પાલનપુરના ઝાલોરી નવાબ પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. નવાબના રહેઠાણ અને વહીવટી કેન્દ્ર તરીકે રાજગઢી બાંધવામાં આવી હતી. એ સમયે ઊંચી પહોળી દીવાલો સાથે હાથી પણ ન ઉખાડી શકે તેવા મોટામોટા ખીલાબંધ દરવાજા રાજગઢીની સુરક્ષા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા. આકર્ષક કલા કોતરણી સાથે આરસ પથ્થરોથી બાંધેલા આ મહેલમાં સમગ્ર પાલનપુર રાજ્યનો વહીવટ થતો અને ખજાનો પણ અહીંયા જ રાખવામાં આવતો હતો.
જ્યાં એક સમયે નવાબો બેસતા, નવાબી શાસન પ્રણાલી જોવા મળતી ત્યાં આજે ચારે તરફ કચરાના ઢગ અને ગંદકી જોવા મળે છે. બંને બાજું બાંધકામ જોવા મળી રહ્યાં છે, અને આ બધાની વચ્ચે દબાઈને રહી ગયેલી રાજગઢી એ જૂની મોટી દીવાલો, ઉર્દુ જેવા લખાણો વાળી તકતીઓ સાથે જ્યાં એક સમયે સમયે મોટા દરવાજા લાગેલા હતા તેના માત્ર નિશાન જોવા મળી રહ્યાં છે.
એક સમયે નવાબી મહેલની રોનક અને ચમક જોવા લોકો આતુર રહેતા ત્યાં, આજે નિર્જન ખંડેરનો ભાસ થાય છે. મહેલની જર્જરીત થઈ ગયેલી દીવાલોનો એક એક પથ્થર આ રાજમહેલની ભવ્યતાની સાક્ષી પુરે છે. પાલનપુર રાજ્યનો આ મહેલ આજે સાવ ધૂળમાં ભળી ગયો છે. ઘણા સ્થાનિકો માની રહ્યા છે કે આ મહેલની જાળવણી માટે નાતો નવાબી વંશજો એ દરકાર લીધી ના તો સ્થાનિક તંત્ર કે પુરાતત્વ વિભાગે નોંધ લીધી.
આ નવાબી રાજમહેલની જાળવણી મામલે ક્યાંક વડીલો એવું પણ માની રહ્યા છે કે 1947માં ભારતની સ્વતંત્રતા પછી 1949માં પાલનપુર નવાબી રાજ્ય ભારત સંઘમાં બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાં ભળી ગયું હતું. ત્યાર બાદ છેવટે પાલનપુર ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક બન્યું હતું તે પછી અહીંયા સરકારી કચેરીઓ બની અને બાકીની જગ્યાનું વેચાણ કરી દેવામાં આવ્યું અને પરિણામે બાંધકામો શરૂ થયા
ઈતિહાસના પાનાઓ એક સમયનો પાલનપુર રાજ્યનો નવાબી રાજ મહેલ આજે કયાંય દેખાતો નથી, માત્ર જૂની કોતરણી, અડીખમ ઊભેલી દીવાલો નવાબી કાળની યાદ અપાવે છે. પાનાઓ ભરીને નવાબી વંશજોનો ઈતિહાસ તો લખેલો છે, પરંતુ એકપણ વંશજ હાલ પાલનપુરમાં રહેતા નથી અને સમય સાથે નવાબી રાજયની યાદો પણ હવે માત્ર ઈતિહાસના પાનાંમાં દબાઈને જ રહી ગઈ છે.
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