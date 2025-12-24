ETV Bharat / state

જુનાગઢવાસીઓને દોઢ મહિનો આંશિક તકલીફ ! આ કારણે રેલવે સ્ટેશન નજીકની ફાટક રહેશે બંધ

આજથી 45 દિવસ સુધી જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશન નજીક આવેલી રેલવે ફાટક બંધ રહેશે તેથી લોકોએ વૈકલ્પિક માર્ગ પસંદ કરવો પડશે.

45 દિવસ સુધી જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશન નજીક આવેલી રેલવે ફાટક બંધ રહેશે
45 દિવસ સુધી જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશન નજીક આવેલી રેલવે ફાટક બંધ રહેશે
Published : December 24, 2025 at 10:18 AM IST

જુનાગઢ: આજથી જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશન નજીક આવેલું રેલ્વે ક્રોસિંગ ઓવરબ્રિજ બનવાને કારણે 45 દિવસ સુધી બંધ રહેશે. એટલે કે આજે 24મી ડિસેમ્બરથી લઈને 6 ફેબ્રુઆરી સુધી 45 દિવસ સુધી કામ ચાલશે, જેને કારણે રેલવે ક્રોસિંગ થી પસાર થતા લોકોએ અન્ય વૈકલ્પિક માર્ગ પસંદ કરવાનો રહેશે. 6 ફેબ્રુઆરી બાદ ફરી એક વખત રેલ્વે ક્રોસિંગ કામ પૂરું થયા બાદ શરૂ કરવામાં આવશે.

આજથી 45 દિવસ સુધી રેલવે ક્રોસિંગ બંધ

જુનાગઢ રેલવે સ્ટેશન નજીક આવેલું પહેલું ક્રોસિંગ આજથી એટલે કે 24 ડિસેમ્બરથી 45 દિવસ સુધી બંધ રહેશે. રેલ્વે સ્ટેશન નજીક બની રહેલા ઓવર બ્રિજના કામના કારણે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તેથી અહીંથી પસાર થતાં તમામ વાહન ચાલકો એ શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં જવા માટે વૈકલ્પિક માર્ગ પસંદ કરવાનો રહેશે. 6 ફેબ્રુઆરી બાદ ઓવરબ્રિજના પીલર ઊભા કરવાનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ ફરીથી આ માર્ગ અને રેલવે ક્રોસિંગ સામાન્ય લોકો માટે ખુલ્લુ મુકવામાં આવશે.

રાહદારીઓ અને વાહનચાલકોને વૈકલ્પિર માર્ગ અપનાવવાની કરાઈ અપીલ
રાહદારીઓ અને વાહનચાલકોને વૈકલ્પિર માર્ગ અપનાવવાની કરાઈ અપીલ

લોકોની સલામતીના કારણે લેવાયો નિર્ણય

જૂનાગઢમાં બની રહેલા પ્રથમ ઓવરબ્રિજનું કામ હાલ યુદ્ધના ધોરણે શરૂ થયું છે, જેને કારણે ખૂબ સાંકળી જગ્યા અને મોટા પ્રમાણમાં લોકોની આ વિસ્તારમાંથી અવર જવર હોવાને કારણે કોઈ પણ સંભવિત અકસ્માત ન બને તે માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે

24મી ડિસેમ્બરથી લઈને 6 ફેબ્રુઆરી સુધી 45 દિવસ સુધી કામ ચાલશે
24મી ડિસેમ્બરથી લઈને 6 ફેબ્રુઆરી સુધી 45 દિવસ સુધી કામ ચાલશે

એસ.ટી સ્ટેન્ડ અને ફાર્મસી ફાટકનો વૈકલ્પિક માર્ગ

આગામી 6 ફેબ્રુઆરી સુધી બંધ રહેનારી રેલવે સ્ટેશન નજીકની ફાટકના પગલે અહીંથી પસાર થતા વાહનચાલકોએ સરદાર પરા, ખલીલપુર રોડ, અગ્રાવત ચોક અને જોષીપરા વિસ્તારમાં જવા માટે એસટી સ્ટેન્ડ અને ફાર્મસી ફાટકના વૈકલ્પિક માર્ગ પસંદ કરવાનો રહેશે. આ માર્ગ પરથી કોઈ પણ વ્યક્તિ અવર-જવર કરી શકશે, જેને લઈને જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ માર્ગને બંધ કરવામાં આવ્યો છે.જેમાં રેલવેની એક ફાટકનો પણ સમાવશે થાય છે, તે પણ આગામી 45 દિવસ સુધી સતત બંધ રાખવામાં આવશે. જેથી લોકોને કોઈ પણ અગવડતા ન પડે તે માટે નજીકના વૈકલ્પિક માર્ગ પસંદ કરવાની વિનંતી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને કરી છે.

