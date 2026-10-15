જામનગર જિલ્લા જેલમાં ભક્તિમય માહોલ: ૫૫૮ બંદીવાનો ગરબે ઘૂમી માતૃશક્તિની આરાધનામાં લીન
જામનગર જિલ્લા જેલ પ્રશાસન દ્વારા જેલના કેદીઓ માટે પણ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 15, 2026 at 7:03 PM IST
જામનગર: નવરાત્રી એ શક્તિ અને ભક્તિનું મહાપર્વ છે, આ પર્વની ઉજવણી માત્ર શહેરો કે ગામડાઓ પૂરતી સીમિત ન રહેતા જેલની ચાર દીવાલો વચ્ચે પણ પહોંચી છે. જામનગર જિલ્લા જેલની અંદર હાલ નવરાત્રીના પાવન પર્વ નિમિત્તે અનોખો અને ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. જેલમાં સજા કાપી રહેલા કેદીઓ પણ ભાવપૂર્વક અને અતૂટ શ્રદ્ધાથી માતાજીની આરાધના કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે ગરબાના તાલે પણ ઝૂમી રહ્યા છે.
જામનગર જિલ્લા જેલમાં હાલમાં કુલ 558 કેદીઓ છે. આ તમામ કેદીઓ નવરાત્રીના આ ધાર્મિક આયોજનમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લઈ રહ્યા છે. જેલની સુરક્ષા અને નિયમોના કડક પાલન સાથે યાર્ડ નંબર 1 માં ગરબા રમવા માટેની ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. દરરોજ સાંજના સમયે તમામ કેદીઓ પોતાની બેરેકમાંથી બહાર આવે છે અને યાર્ડ નંબર 1માં એકત્રિત થઈને માતાજીના ગરબાની રમઝટ બોલાવે છે. કેદીઓ દ્વારા ગવાતા ગરબા અને તાલીઓના ગુંજારવથી જેલ પરિસર પણ ભક્તિમય બની ગયું છે.
કેદીઓ દ્વારા થાય છે પ્રસાદીનું આયોજન
ગરબાની સાથે સાથે માતાજીની પૂજા અર્ચના પણ સંપૂર્ણ વિધિ-વિધાનથી કરવામાં આવી રહી છે. જેલમાં દરરોજ સવારે અને સાંજે નિયમિતપણે માતાજીની આરતી કરવામાં આવે છે. નવરાત્રીના આ પવિત્ર દિવસોમાં બંને સમયની આરતી અને રાત્રિના ગરબાનો લાભ જેલના તમામ કેદીઓ લઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત તેમના દ્વારા અવારનવાર માતાજીની પ્રસાદીનું પણ વિશેષ આયોજન કરવામાં આવે છે અને જેલના તમામ કેદીઓને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રસાદનું વિતરણ કરાય છે. સૌ કોઈ ભેગા મળીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે, જેનાથી જેલમાં એક પારિવારિક ભાવના ઊભી થઈ છે.
સામાન્ય રીતે જેલનું નામ સાંભળતા જ મનમાં ગુનાખોરીનો ખ્યાલ આવે છે, પરંતુ જામનગર જેલનું આ દ્રશ્ય સમાજને એક સકારાત્મક સંદેશ આપે છે. નવ દિવસ દરમિયાન આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં કેદીઓ વચ્ચેનો ભાઈચારો અને અનુશાસન પ્રશંસનીય છે. જેલના સત્તાધીશોના સહકારથી કેદીઓને ધાર્મિક કાર્યોમાં જોડાવાની તક મળી છે, જેનાથી તેમના મનમાં શાંતિ અને હકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર થયો છે. માતાજીની ભક્તિમાં લીન આ 558 કેદીઓ સુધારણા અને પશ્ચાત્તાપના માર્ગે આગળ વધી રહ્યા હોય તેવી પ્રતીતિ આ શિસ્તબદ્ધ અને ભક્તિમય આયોજન થકી થાય છે.
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