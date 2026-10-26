41000ની વસ્તી ધરાવતા સ્ટેટના રાજકુમાર વડોદરા પહોંચ્યા, એરપોર્ટ પર ઉષ્માભર્યું સ્વાગત
ભારતની રાજદ્વારી મુલાકાતે આવેલા યુરોપના લિચેસ્ટેન રાજ્યના રાજકુમાર અલોઇસ અને રાજકુમારી સોફી વડોદરા પહોંચ્યા હતા. વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે શાહી મહેમાનોનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 26, 2026 at 2:09 PM IST
વડોદરા: ભારતની રાજદ્વારી મુલાકાતે આવેલા યુરોપના લિચેસ્ટેન સ્ટેટના રાજકુમાર અલોઇસ અને રાજકુમારી સોફી વડોદરા પહોંચ્યા હતા. વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે શાહી મહેમાનોનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઇ પાનશેરિયા, પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કોમાર, સચિવ જવલંત ત્રિવેદી અને કલેક્ટર ડૉ. અનિલ ધામેલિયાએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. એરપોર્ટ પરથી રાજકુમાર અને રાજકુમારીનો કાફલો મંજુસર સ્થિત એક કંપનીની મુલાકાતે રવાના થયો હતો.
લિચેસ્ટેનના રાજકુમાર વડોદરા પહોંચ્યા
લિચેસ્ટેન યુરોપમાં આવેલું એક નાનું રાજ્ય છે અને તેની વસ્તી લગભગ 41 હજાર જેટલી છે. ભારતની રાજદ્વારી મુલાકાતના ભાગરૂપે રાજકુમાર અને રાજકુમારી વડોદરા પહોંચ્યાં હતાં, તેમની આ મુલાકાત દરમિયાન વડોદરા નજીક આવેલા ઔદ્યોગિક વિસ્તારની મુલાકાતનો કાર્યક્રમ પણ સામેલ હતો.
વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે સ્વાગતની ઔપચારિકતા પૂર્ણ થયા બાદ રાજકુમાર અલોઇસ અને રાજકુમારી સોફીનો કાફલો મંજુસર સ્થિત એક કંપનીની મુલાકાતે રવાના થયો હતો. આ મુલાકાતને પગલે શહેર અને આસપાસના ઔદ્યોગિક વિસ્તાર તરફ પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું હતું.
આ સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિઓ અને વહીવટી તંત્રના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. રાજદ્વારી મુલાકાતના ભાગરૂપે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં શાહી મહેમાનોનું સ્વાગત કરીને તેમની આગળની મુલાકાત માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
લિચેસ્ટેનના રાજકુમાર અને રાજકુમારીની વડોદરા મુલાકાતને પગલે શહેરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહેમાનોના આગમનનો પ્રસંગ નોંધાયો હતો. એરપોર્ટ પર સ્વાગત બાદ કાફલો મંજુસર તરફ રવાના થયો હતો, જ્યાં એક કંપનીની મુલાકાતનો કાર્યક્રમ નિર્ધારિત હતો. લિચેસ્ટેનના રાજકુમાર અલોઇસ અને રાજકુમારી સોફી ભારતની રાજદ્વારી મુલાકાતના ભાગરૂપે વડોદરા પહોંચ્યાં હતાં. એરપોર્ટ પર રાજ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનશેરિયા સહિતના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યારબાદ શાહી મહેમાનોનો કાફલો મંજુસર સ્થિત એક કંપનીની મુલાકાતે રવાના થયો હતો.
આ પણ વાંચો: