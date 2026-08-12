રાજકોટમાં પાડોશમાં રહેતા યુવકે સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી આચર્યુ દુષ્કર્મ, મેડીકલ તપાસમાં સગીરા 5 મહિનાની ગર્ભવતી જણાઈ
પીડિત પરિવારની ફરિયાદના આધારે ગાંધીગ્રામ પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને પોક્સો એક્ટની કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરી આરોપી રીક્ષાચાલકની ધરપકડ કરી છે.
Published : August 12, 2026 at 9:55 AM IST
રાજકોટ: જામનગર રોડ પર ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાંથી સગીરા સાથે દુષ્કર્મનો ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પાડોશમાં રહેતા રીક્ષાચાલકે 15 વર્ષની સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હોવાનો આરોપ છે. ગાંધીગ્રામ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
સગીરાને 5 મહિનાનો ગર્ભ
પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ સગીરાના પરિવારે ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે, તેમની 15 વર્ષની દિકરી પાડોશમાં રહેતા રીક્ષાચાલકના સંપર્કમાં આવી હતી. આરોપીએ સગીરાને ઘરે બોલાવી એકથી વધુ વાર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જેના કારણે સગીરા ગર્ભવતી બની. સગીરાનું પેટ ઉપસી આવતા પરિવારને જાણ થઈ અને તપાસમાં તે 5 મહિનાની ગર્ભવતી હોવાનું બહાર આવ્યું.
આરોપી રીક્ષાચાલકની ધરપકડ
ફરિયાદના આધારે ગાંધીગ્રામ પોલીસે તાત્કાલિક ગુનો નોંધ્યો. ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને પોક્સો એક્ટની કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરી પીઆઈ એચ.એન.ગઢવી અને ટીમે આરોપી રીક્ષાચાલકની ધરપકડ કરી લીધી છે.
આરોપી પોલીસની કસ્ટડીમાં
હાલ આરોપી રહેમાન સોહેલ શેખ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે. સગીરાનું મેડિકલ અને નિવેદન પણ નોંધવામાં આવ્યું છે. આ કેસમાં વધુ તપાસ ચાલુ છે અને આરોપી વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
"ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાં સગીરા સાથે દુષ્કર્મનો બનાવ બન્યો હતો. ફરિયાદ મળતા જ ગાંધીગ્રામ પોલીસે તાત્કાલિક પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે." - આર.એસ.બારીયા, ACP
નોંધનીય છે કે, પોક્સો એક્ટ મુજબ 18 વર્ષથી નાની વયની કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવો એ ગંભીર ગુનો છે. આવા કેસમાં સંમતિ હોવાનું માન્ય રાખવામાં આવતું નથી. પોલીસે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે જો તેમને આસપાસ કોઈ સગીર સાથે શોષણ થતું જણાય તો તાત્કાલિક 112 અથવા ચાઈલ્ડ હેલ્પલાઈન 1098 પર જાણ કરે.સાથે જ મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા પર સગીરાની ઓળખ જાહેર ન કરવી તે કાયદાકીય રીતે ફરજિયાત છે.
આ પણ વાંચો