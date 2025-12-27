સુરેન્દ્રનગર પોલીસે બે ખનીજ માફિયાઓ પાસે રિકન્ટ્રક્શન કરાવ્યું, ના.મામલતદાર સહિતની ટીમ પર કર્યો હતો હુમલો

ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકાના ભાડુલા વિસ્તારમાં થોડા સમય પહેલા નાયબ મામલતદાર સહિતની ટીમ ચેકિંગમાં ગઈ હતી, તે દરમિયાન ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 8:05 AM IST

Updated : December 27, 2025 at 8:50 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બેફામ રીતે ખનીજ ચોરી ચાલી રહી છે, ત્યારે ખનીજ ચોરી અટકાવવા માટે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે, અને થાનગઢ-મુળી વિસ્તારમાં ચાલતી ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણો ઉપર સતત પેટ્રોલિંગ કરવા માટે પણ તંત્રની ટીમોને સૂચના આપવામાં આવી છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકાના ભાડુલા વિસ્તારમાં થોડા સમય પહેલા નાયબ મામલતદાર સહિતની ટીમ ચેકિંગમાં ગઈ હતી, તે દરમિયાન ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

આ સંદર્ભે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ભરત અલગોતર, રવિ પરમાર અને જયપાલ અલગોતર સામે ગુનો દાખલ કરી અને ફરજ રૂકાવટ સહિતની કલમો લગાવી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જોકે આ મુદ્દે ચોટીલા પ્રાંત અધિકારી દ્વારા હુમલાની ઘટના બાદ ભરત અલગોતરનો ગેરકાયદેસર ફાર્મ હાઉસ અને વેબ્રીઝ ઉપર જેસીબી ફેરવી નાખી અને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું અને ઘર તોડી પાડવા માટે પણ નોટિસ આપવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગર પોલીસે બે ખનીજ માફિયાઓ પાસે રિકન્ટ્રક્શન કરાવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

હુમલો કરી અને ખનીજ માફિયાઓ ફરાર થઈ ગયા હતા, ત્યારે તેમને ઝડપી પાડવા માટે સુરેન્દ્રનગરની થાનગઢ પોલીસ કામે લાગી હતી. ત્યારે ગઈકાલે શુક્રવારે હુમલો કરનાર બે ખનીજ માફિયાઓની અટકાયત કરી અને તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં થાનગઢ પોલીસે રવિ પરમાર અને જયપાલ અલગોતરની અટકાયત કરવામાં આવી છે, અને ચોટીલા તરફ જતા મુખ્ય માર્ગ ઉપરથી અટકાયત કરી હોવાનું દેખાડવામાં આવ્યું છે.

બંને ખનીજ માફિયાઓને ઝડપી પાડી અને બંનેનું જાહેરમાં રીકન્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું છે અને થાનગઢ પોલીસે સીટી વિસ્તારમાં બંનેને ફેરવ્યા અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. જોકે હજુ સુધી મુખ્ય ખનીજ માફિયા ભરત અલગોતર ફરાર છે, ત્યારે તેની શોધખોળ માટે પણ હવે પોલીસ કામે લાગી છે.

ખનીજ માફિયાઓ નાયબ મામલતદારની ટીમ ઉપર હુમલો કરી અને ફરાર થઈ ગઈ હતા. આ અંગે કડક કાર્યવાહી કરવા મહેસુલી વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા આવેદનપત્રો પણ આપવામાં આવ્યા હતા, તે સમયે પોલીસે ખનીજ માફિયાઓને પકડ્યા નહીં હોવાની ચર્ચાએ પણ જોર પકડ્યું છે. બે ખનીજ માફિયાઓને પોલીસ વિભાગ દ્વારા ચોટીલા હાઇવે ઉપરથી બસમાંથી ઝડપી પાડ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ મુખ્ય ખનીજ માફિયા ભરત અલગોતર ફરાર છે, જેને લઈને પોલીસ કામગીરી સામે સવાલ ઊભા થાય છે. જિલ્લા પોલીસવડા રજા ઉપર ઉતર્યા ત્યાર બાદ જ થાનગઢ વિસ્તારમાં બનેલી ચકચારી 2 ઘટનાના આરોપીઓને ઝડપી પાડી અને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

