રાજકોટમાં દારૂ પીધા બાદ બે વ્યક્તિઓના થયેલા મોતનો મામલો હત્યામાં પલટાયો, આરોપીએ ઘડ્યો
રાજકોટમાં દારૂ પીધા બાદ બે વ્યક્તિઓના થયેલા મોતનો મામલો હત્યામાં પલટાયો છે. પોલીસે આ મામલે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
Published : May 20, 2026 at 8:03 AM IST
રાજકોટ: શહેરના સંત કબીર રોડ પર આવેલી ભગીરથ સોસાયટીમાં નવાગામના 50 વર્ષના પ્રૌઢ મનસુખભાઇ રણછોડભાઇ ડાભી અને તેના મિત્ર કનકનગરના 43 વર્ષિય અલ્પેશભાઇ રાઘવજીભાઈ સાબરીયાના કથિત દેશી દારૂ પીધા બાદ થયેલા મોતની ઘટનામાં નવો ઘટસ્ફોટ થયો છે. મનસુખભાઇએ જીણા ભગતનું ઘર પોલીસને બતાવ્યા હોવાનો ખાર રાખીને તેમનું મકાન પણ જીણાને જોઈતું હોઇ આ કારણે તેની હત્યા કરવાનો પ્લાન ઘડી તેણે પોતાના જ માણસ અને મનસુખભાઇના મિત્ર એવા અલ્પેશભાઇ મારફત ઝેરી દવા ભેળવેલો દારૂ મોકલી બંનેને પીવડાવી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધાનું ખુલ્યું છે. મૃતક મનસુખભાઈના 30 વર્ષીય દિકરા વિનયને પહેલેથી જ ભય હતો કે જીણો કંઇક કરશે. આથી તેણે અગાઉથી પિતાને અલ્પેશ સાથે અને દારૂ નહિં પીવા, સંબંધ નહિ રાખવા સમજાવ્યા હતાં. પણ તે નહિ સમજતાં અલ્પેશ સાથે પીવા બેઠા હતાં અને મોત મળ્યું હતું.
આરોપીએ ઘડ્યો હત્યાનો પ્લાન
ભગીરથ સોસાયટી રહેતા અને જુગારીની છાપ ધરાવતાં જીણા વિઠ્ઠલભાઈ ગોહેલ ઉર્ફે જીણા ભગતે જ જૂની અદાવત અને મકાન પંચાવી પાડવાના ઇરાદે બે પ્રૌઢ મિત્રોને દેશી દારૂમાં ઝેરી પદાર્થ ભેળવી દઈ ડબલ મર્ડરની ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાનું ખુલ્યું છે. અગાઉ પોતે વરલી મટકા રમાડતો હોઇ પોલીસને મનસુખભાઇએ ઘર બતાવી દીધું હોઇ, તેનો ખાર બૂટલેગર કમ જુગારી જીણા ભગતને હતો. આથી તેણે મનસુખભાઇને મારી નાંખવા ઘાતકી પ્લાન ઘડ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. બી-ડિવીઝન પોલીસે આ બનાવમાં હત્યાનો ભોગ બનેલા મનસુખભાઇ ડાભીના દિકરા વિનય ડાભીની ફરિયાદના આધારે જીણા વિઠ્ઠલભાઈ ગોહેલ ઉર્ફે જીણા ભગત વિરૂધ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી છે.
મૃતકે છેલ્લી ઘડીએ પુત્રને ફોન કરીને કહ્યું પેટમાં દુ:ખે છે
પોલીસ સ્ટેશનેથી મળતી વિગત મુજબ વિનય ડાભીએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે, તેમના પિતા મનસુખભાઇ ડાભી (ઉ.વ.50) સંત કબીર રોડ પર ભગીરથ સોસાયટી શેરી નં.૧૦ના કોર્નર પર આવેલા જૂના વડીલોપાર્જિત મકાનનું નવું બાંધકામ કરવાનું હોવાથી છેલ્લા પાંચ-છ દિવસથી ત્યાં જ રહેતા હતા. ગત તારીખ 17 મેના રોજ રાત્રિના સવા નવેક વાગ્યાના અરસામાં મનસુખભાઇએ પુત્ર વિનયને ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે-મને પેટમાં બહુ ઝીણું-ઝીણું દુ:ખે છે. તું તાત્કાલિક અહીં આવી જા. જેથી વિનયે શા માટે પેટમાં દુઃખે છે? એવું પુછતાં પિતા મનસુખભાઈએ કહેલું કે-હું. અલ્પેશ દારૂ પીવા બેઠા હતાં અને દારૂ જીણા ભગતના ઘરેથી અલ્પેશ લાવ્યો હતો. આ દારૂ પીધા બાદ મને અને અલ્પેશને પેટમાં દુ:ખાવો ચાલુ થયો છે. જીણા ભગતે દારૂમાં કંઇક ભેળવ્યું હોય તેવું મને લાગે છે. બાદમાં વિનયે જણાવ્યું કે નાનો ભાઈ નીલેશ ટીફીન લઈને આવે જ છે. ત્યારબાદ નીલેશ જૂના મકાને પહોંચતા તેણે પિતા મનસુખભાઇ અને તેમના મિત્ર અલ્પેશભાઈ રાઘવજીભાઈ સાબરીયા (ઉ.વ.43) ને ઘર પાસે જ બેભાન હાલતમાં પડેલા જોયા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં જ મોટો પુત્ર વિનય પણ દોડી આવ્યો હતો અને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે બંનેને રાજકોટ સરકારી હોસ્પિટલના ઇમરજન્સી વોર્ડમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પણ ત્યાં ફરજ પરના ડોક્ટરે તપાસીને મનસુખભાઇ તથા અલ્પેશભાઈને મળત જાહેર કર્યા હતા.
મૃતકના પુત્રએ નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ
વિનયએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમના પિતા મનસુખભાઇ છેલ્લા પાંચેક વર્ષથી દારૂ પીવાની ટેવ ધરાવતા હતા અને અલ્પેશભાઈ સાબરીયા તેમના મિત્ર હોવાથી બંને અવારનવાર સાથે દારૂ પીતા હતા. અલ્પેશભાઈ અગાઉ આરોપી જીણા ભગતને ત્યાં કામ પણ કરતો હતો. આજથી પાંચેક મહિના પહેલા પોલીસ અમારા ભગીરથ સોસાયટીના ઘરે મારા પિતા મનસુખભાઈ પાસે આવી હતી અને બૂટલેગર જીણા ભગતનું ઘર પૂછતા, તેમણે બાજુની ગલીમાં આવેલું એવું જણાવ્યું હતું. આ બાબતનો ખાર રાખીને જીણો ભગત અવારનવાર તેમના પિતા મનસુખભાઇ સાથે ઝઘડો કરતો હતો અને ધમકી આપતો હતો કે- તે પોલીસને મારું ઘર કેમ બતાવ્યું? હું તને જીવતો નહીં રહેવા દઉં.
આરોપીની નજર મૃતક મનસુખભાઈના મકાન પર હતી
આ ઉપરાંત મારા પિતા મનસુખભાઈનું ભગીરથ સોસાયટીવાળું મકાન મોકાની જગ્યા પર હોવાથી જીણા ભગતની દાનત બગડી હતી અને તે મકાન પચાવી પાડવા માંગતો હતો. તે મારા પિતાને વારંવાર દબાણ કરતો હતો કે આ મકાન મને આપી દો, નહીંતર હું તને જાનથી મારી નાખીશ. અલ્પેશભાઈ પણ ઘણી વખત મારા પિતાને ચેતવણી આપતા હતા કે-તમને જીણો ભગત જીવતો મુકશે નહીં. આથી મેં મારા પિતા મનસુખભાઇને અલ્પેશ સાથે દારૂ પીવાની કે જીણા ભગત સાથે કોઈ સંબંધ રાખવાની ના પાડી હતી. કારણ કે મને શંકા હતી કે જીણો દારૂમાં કંઈક ભેળસેળ કરીને પિતાને મારી નાખશે. અને આખરે એ જ આશંકા સાચી ઠરી હતી.
આરોપી જીણા ગોહેલ જૂના મનદુ:ખની આગમાં સળગતો હતો
મારા પિતા મસખુભાઇએ પોલીસને જીણાનું ઘર બતાવ્યાનું મનદુઃખ રાખી અને મકાન પડાવી લેવાના બદઈરાદાથી જીણા ભગતે દેશી દારૂમાં કોઈ ઝેરી પદાર્થ કે કેમિકલ ભેળવી દઈ મારા પિતા અને તેમના મિત્ર અલ્પેશભાઈ સાબરીયાનું મોત નીપજાવી ડબલ મર્ડરનો ગુનો આચર્યો છે. વિનયની આ વિગતોને આધારે પોલીસે જીણા વિઠલભાઈ ગોહેલ (સગર) વિરૂધ્ધ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ડીસીપી હેતલ પટેલ, એસીપી વી. બી. જાડેજાની સુચના અંતર્ગત પીઆઇ જી. આર. ચૌહાણ, એએસઆઇ હીરાભાઇ રબારી, પીએસઆઇ જે. આર. સોલંકી અને ટીમે વધુ તપાસ યથાવત રાખી છે.
આરોપી જીણા ભગતનો ગુનાહિત ઈતિહાસ
જીણાએ પ્રાથમિક તપાસમાં એવુ પણ રટણ કર્યું હતું કે, અલ્પેશ પણ પોલીસનો બાતમીદાર બની ગયો હતો. આથી પોતાને લાખોની નુકસાની વરલીના જુગારમાં થઇ હતી. અલ્પેશ મારફત જ જીણાએ ચાર કોથળી દારૂ મંગાવ્યો હતો અને અગાઉથી પોતાની પત્નિ મારફત મંગાવી રાખેલી ઝેરી દવા દેશી દારૂની કોથળીઓમાં ભેળવી દઇ બાદમાં પોતાને હવે પીવો નથી તેમ કહી અલ્પેશને કોથળીઓ આપી દઇ તેને તથા મનસુખભાઇને પી લેવા કહેતાં અલ્પેશ કોથળીઓ લઇને આવ્યા બાદ તેણે અને મનસુખભાઇએ આ દવાવાળો દારૂ પી લેતાં મોત થયા હતાં.
આરોપીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં મોઢામાં ઝેરી દવાનો સ્પ્રે છાંટી પોલીસને ધંધે લગાડી
દરમિયાન ડબલ મર્ડરના આરોપી જીણા વિઠ્ઠલ ગોહેલને બી-ડિવીઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં સર્વેલન્સ રૂમમાં પુછપરછ માટે પોલીસે સાડા નવેક વાગ્યે બેસાડયો હતો, ત્યારે તેણે પુછપરછમાં એવી કબુલાત આપી હતી કે, તેણે મનસુભાઇ અને અલ્પેશભાઇને દેશી દારૂમાં વંદા અને મચ્છર મારવાનો સ્પ્રે ભેળવીને દારૂ પીવડાવી દીધાની કબુલાત આપી હતી. આ પછી તેની ધરપકડની કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી ત્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં ટેબલ નીચે એક વંદા મારવાની દવાનો સ્પ્રે રાખેલો હોઇ તે જીણાની નજરે ચડતાં પોતે ચાલાક હોઇ અને ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતો હોઇ પોતાની ધરપકડની કાર્યવાહી દરમિયાન પોતાની વધુ પુછતાછ ન થાય તે માટે થઇને તેણે દવાનો સ્પ્રે લઇ પોતાના મોઢામાં ઘણા સ્પ્રે ઝડપથી મારી લીધા હતાં. આથી તુરત જ તેને હાજર પોલીસ સ્ટાફે પકડી લીધો હતો અને સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડયો હતો. આ રીતે આરોપી જીણાએ પોલીસની ફરજમાં રૂકાવટ કરી ડબલ મર્ડરના ગુનામાં વધુ પુછપરછથી બચવા માટે પોલીસ સ્ટાફને ધક્કો મારી મોઢામાં ઝેરી દવાના સ્પ્રે મારી લઇ આપઘાત કરવાની કોશિષ કરી હોઇ કોન્સ. જગદીશભાઇ વાંકની ફરિયાદ પરથી જીણા વિઠ્ઠલભાઈ ગોહેલ-સગર સામે પીઆઇ જી. આર. ચૌહાણ, હીરાભાઇ રબારીએ વધુ એક ગુનો નોંધ્યો હતો. હોસ્પિટલમાંથી રજા મળ્યે તેની સામે વિશેષ કાર્યવાહી થશે.