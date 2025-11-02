ETV Bharat / state

રેતી માફિયાઓના ત્રાસથી આ ગામના લોકો ત્રાહિમામ, રેતી પ્લાન્ટ બંધ કરવા કલેકટરને આપ્યું આવેદનપત્ર

સરોધી ગામના લોકોએ જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર આપી રેતી માફિયાઓના ત્રાસથી મુક્તિ અપાવવા અને રેતી પ્લાન્ટ તાત્કાલિક બંધ કરવાની માંગ કરી છે.

સરોધી ગામના લોકોએ રેતી માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી કરવા આપ્યું આવેદનપત્ર
સરોધી ગામના લોકોએ રેતી માફિયાઓ સામે કાર્યવાહી કરવા આપ્યું આવેદનપત્ર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2025 at 7:25 AM IST

વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના સરોધી ગામમાં છેલ્લાં કેટલાક સમયથી રેતી માફિયાઓના આતંકથી લોકો પરેશાન છે. દરરોજ રાત્રી દરમિયાન ભારે ડમ્પરો ગામમાંથી પસાર થતાં ગામના માર્ગો બિસ્માર બની ચૂક્યા છે. રેતીની અનધિકૃત ગતિવિધિ વધતા ગ્રામજનોએ અનેક વખત તંત્રને રજૂઆત કરી હોવા છતાં કોઈ પગલા લેવાયા નથી.

રસ્તાઓ ખંડેર, વાહનવ્યવહાર મુશ્કેલ

ગામમાંથી પસાર થતી ડમ્પર ગાડીઓના કારણે રોડ રસ્તાની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ છે. મોટાં ખાડાં અને ધૂળના કણોથી ભરાયેલા માર્ગો પર ગ્રામજનોને ચાલવા મુશ્કેલી પડી રહી છે. સ્કૂલ જતાં બાળકો અને વૃદ્ધોને રોજિંદી અવરજવર દરમિયાન તકલીફો વેઠવી પડે છે.

રેતી માફિયાઓના ત્રાસથી સરોધી ગામના લોકો ત્રાહિમામ
રેતી માફિયાઓના ત્રાસથી સરોધી ગામના લોકો ત્રાહિમામ (Etv Bharat Gujarat)

ખારી રેતીથી ખેતરોની ફળદ્રુપતા ઘટી

ગ્રામજનોએ આવેદનપત્રમાં જણાવ્યું છે કે, દરિયાની ખારી રેતી ધોઈને તેનું પાણી ખુલ્લા ખેતરોમાં છોડવામાં આવે છે. આ ખારા પાણીના કારણે અનેક ખેતરોની જમીન બિનફળદ્રુપ બની ગઈ છે. અગાઉ જ્યાં પાક ભરપૂર આવતો હતો, હવે ત્યાં વાવેતર શક્ય નથી રહ્યું. જેના કારણે સ્થાનિક ખેડૂતોને પણ આજીવિકા મેળવવા માટેનો માર્ગ બંધ થઈ ગયો હોય એવી સ્થિતિ ઉદભવી છે.

ધૂળના રજકણોથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ ઉગ્ર

રેતીના પ્લાન્ટમાંથી ઉડતા ધૂળના રજકણો ગામના વાતાવરણમાં ફેલાઈ રહ્યા છે. આના કારણે ગામમાં શ્વાસના રોગો અને ફેફસાંની તકલીફો વધવા લાગી છે. અનેક ગ્રામજનો સતત ઉધરસ અને એલર્જીની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યા છે.જેના કારણે સ્થાનિક લોકોનો હાલત દયનીય બની છે.રોજિંદા વાહનો પસાર થાય ત્યારે રોડ રસ્તા ઉપર ઊડતી ધૂળની ડમરીઓને કારણે આસપાસના ઘરોમાં પણ ધૂળ ઉડતા પરેશાની વધી રહી છે.

યુવાનો પર હિંસક હુમલાઓના બનાવો

આ અંગે ગ્રામજનોએ જણાવ્યું હતુ કે, અગાઉ જ્યારે તેમણે રેતી માફિયાઓ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો, ત્યારે કેટલાક યુવાનો પર હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. આથી ગામમાં એક સમયે તંગ વાતાવરણ સર્જાયું હતું. માફિયાઓની દાદાગીરીથી લોકો ભયભીત છે, અને ખુલ્લેઆમ બોલતા પણ ડરે છે.

સરોધી ગામના લોકોએ જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર આપ્યું
સરોધી ગામના લોકોએ જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર આપ્યું (Etv Bharat Gujarat)

રેતી પ્લાન્ટ બંધ કરવાની લોકોની માંગ

સરોધી ગામના લોકોએ જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર આપી રેતી માફિયાઓના ત્રાસથી મુક્તિ અપાવવા અને રેતી પ્લાન્ટ તાત્કાલિક બંધ કરવાની માંગ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે જ્યાં સુધી યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય ત્યાં સુધી તેઓ પોતાની રજૂઆતો ચાલુ રાખશે. સ્થાનિકોએ કહ્યું કે રેતી માફિયાઓની દાદાગીરી ચલાવી લેવામાં નહીં આવે, તેમની સામે કાર્યવાહી નહીં થાય ત્યાં સુધી સ્થાનિકોનો વિરોધ ચાલુ રહશે.

પ્રશાસનના પગલાંની રાહ જોતા ગ્રામજનો

ગામના લોકો હવે જિલ્લા પ્રશાસન તરફ આશાભરી નજરે જોઈ રહ્યા છે. તેઓએ માંગ કરી છે કે, તાત્કાલિક તપાસ કરીને રેતી માફિયાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી સરોધી ગામમાં ફરી શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાઈ શકે.

