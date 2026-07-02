પહેલા વરસાદમાં જ જુનાગઢવાસીઓને થયો કપરો અનુભવ, તંત્ર સામે લોકોની નારાજગી
ચોમાસાને લઈને જુનાગઢ મહાનગર પાલિકાના તંત્રએ સમયસર રોડ રસ્તા અને ખોદેલા ખાડાઓનું કામ પૂર્ણ ન કરતા લોકોને પહેલા વરસાદમાં મુશ્કેલી સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.
Published : July 2, 2026 at 2:56 PM IST
જુનાગઢ: પહેલા વરસાદમાં જ જુનાગઢમાં રહેતા સામાન્ય લોકોની મુશ્કેલીમાં અનેક ગણો વધારો થયો છે. આજે સવારે વરસાદની વચ્ચે આઝાદ ચોક વિસ્તાર માંથી બાઈક પર પસાર થઈ રહેલા એક પુરુષ અને મહિલાને ગંભીર અકસ્માત નડ્યો હતો.
જ્યારે જુનાગઢ શહેરના અન્ય કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ રોડ બેસી જવાથી લઈને ચાલવા સુધીની અનેક મુશ્કેલીઓ લોકોને પડી હતી, જેને કારણે સ્થાનિક લોકોનો મ્યુનિસિપલ તંત્ર સામે ભારે રોષ જોવા મળે છે.
પહેલા વરસાદમાં જુનાગઢવાસીઓની મુશ્કેલીમાં વધારો
ગઈ કાલથી શરૂ થયેલા ચોમાસાના પહેલા વરસાદે જ જાણે કે જુનાગઢ વાસીઓ માટે આફત લઈને આવ્યો હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતાં. આજે વહેલી સવારે આઝાદ ચોક વિસ્તાર માંથી બાઈક પર પસાર થઈ રહેલા એક પુરુષ અને મહિલાને ખૂબ જ ગંભીર અકસ્માત નડ્યો હતો.
ગટરના કામ માટે ખોદવામાં આવેલા ખાડામાં બાઈક ધડાકાભેર પછડાતા મહિલા અને પુરુષ બાઇક પરથી ઉછળીને રોડ પર પટકાયા હતા. બાઈક ચલાવતા પુરુષને માથાના ભાગે ઇજાઓ થતા તેને તુરંત હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ચોમાસાની ઋતુમાં પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઘોર બેદરકારી સામે લોકો ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે
અનેક વિસ્તારોમાં લોકોને નડી મોટી સમસ્યા
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ચોમાસાના પહેલા વરસાદે જ અનેક સમસ્યાઓ ઊભી કરી હતી. ફાર્મસી ફાટક પાસેનો અંડર બ્રિજ વરસાદી પાણીથી ભરાઈ જતા ત્યાં ગઈકાલે પણ એક કાર ફસાઈ હતી, તો રેલવે સ્ટેશન નજીક બનાવવામાં આવી રહેલા ઓવરબ્રિજને કારણે પણ વાહન વ્યવહાર આ વિસ્તારમાં સંપૂર્ણપણે બંધ જ થયો છે.
જેને કારણે લોકોને શહેરના ખૂબ જ મોટા વિસ્તારમાં ફરીને પોતાના ઘર તરફ આવવું પડતું હોય છે, આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં સોસાયટીના આંતરિક માર્ગો પણ આટલા જ ખખડધજ અને કેટલીક જગ્યા પર તો ચોમાસાની ઋતુમાં પણ ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે, જેને કારણે સ્થાનિક લોકોમાં મ્યુનિસિપલ તંત્ર સામે ખૂબ જ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
સ્થાનિક લોકોએ વ્યક્ત કરી તંત્ર પ્રત્યે નારાજગી અને ચિંતા
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સ્થાનિક લોકોએ આવી ઘટનાઓ પ્રત્યે કોર્પોરેશનના તંત્ર સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. જગદીશભાઈ, હરકિશનભાઈ, સીમાબેન, બાલુભાઈ, વિપુલભાઈ, રાજુભાઈ અને તોતલદાસ જેવા શહેરના નાગરિકોએ તેમની સમસ્યા વ્યક્ત કરતા ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્રએ ચોમાસા પૂર્વે અને હવે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે ત્યારે આવી સ્થિતિમાં પોતાનું કામ સમય રહેતા અને આયોજન બધ્ધ રીતે પૂર્ણ કરી લેવું જોઈતું હતું.
આ પ્રકારના કામ સમયસર ન થવાને કારણે લોકો સોસાયટીના આંતરિક માર્ગોમાં પર પણ ચાલી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી. વયો વૃદ્ધ લોકો અને વાહન ચાલકો તો આ માર્ગ પરથી નીકળવા માટે 100 વાર વિચાર કરે છે. જેમાંના કેટલાક લોકો અને વાહનચાલકોને તો રોડ પર પડેલા મોટા મોટા ખાડાને કારણે અકસ્માતનો ભોગ પણ બનવું પડ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તંત્ર સામે જૂનાગઢના સ્થાનિક લોકોએ ભારે રોષ સાથે તેમનો વસવસો વ્યક્ત કર્યો હતો.