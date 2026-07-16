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600 વર્ષ જૂની ઉત્તમનગર વાવની દયનીય હાલત, જાળવણી અને લોકજાગૃતિના અભાવે ઐતિહાસિક ધરોહર બની બિસ્માર

લોકજાગૃતિનો અને તંત્ર દ્વારા જાળવણીના અભાવના કારણે ઐતિહાસિક ધરોહર ગણાતી ઉત્તમનગરની વાવની સ્થિતિ ખુબજ દયનીય અને બિસ્માર બની છે.

ઉત્તમ નગર વાવ
ઉત્તમ નગર વાવ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 5:11 AM IST

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અમદાવાદ: એક સમયે પ્રજાની તરસ છીપાવવા અને જળસંચયનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ માટે વાવ બનાવવામાં આવી હતી. ગુજરાતમાં વાવો માત્ર પાણીનો સ્ત્રોતના જ નહીં વેપારીઓ પ્રવાસીઓ માટે આરામ સ્થળ અને પવિત્રતાનું પણ એક પ્રતિક ગણાતી હતી.

હેરીટેજ શહેર અમદાવાદમાં પ્રાચીન અને વર્ષો જૂની ઘણી ઐતિહાસિક વાવો આવેલી છે, તેમાંથી જ એક છે, ઉત્તમ નગરની વાવ. જે હાલના સમયમાં ખૂબ જ જર્જરીત અને દયનીય હાલતમાં છે. આ વાવ પાસે વારંવાર ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળે છે. કોર્પોરેશન દ્વારા સફાઈ તો કરવામાં આવે છે પરંતુ પછી હતી તેવી હાલત થઈ જાય છે.

600 વર્ષ જૂની ઉત્તમનગર વાવની દયનીય હાલત (Etv Bharat Gujarat)

આ વાવ શિલ્પ અને સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ સુંદર છે. વાવના પ્રવેશ દ્વાર પર ઇંટો અને પથ્થરોથી બનેલી પરંપરાગત કમાનો જોવા મળે છે. વાવની ઉપરના ભાગ પર આવેલા વિશિષ્ટ પિલ્લર તેના ભવ્ય ભૂતકાળની સાક્ષી પૂરે છે.

જાળવણી અને લોકજાગૃતિના અભાવે ઐતિહાસિક ધરોહર બની બિસ્માર
જાળવણી અને લોકજાગૃતિના અભાવે ઐતિહાસિક ધરોહર બની બિસ્માર (Etv Bharat Gujarat)

પરંતુ આજે આ વાવની સ્થિતિ આનાથી વિપરીત છે. અહીંયા વારંવાર ગંદકી જોવા મળે છે. પગથીયા પર કચરા અને પાણીમાં ફેંકાયેલો કચરો નજરે પડે છે. વરસાદમા તો વધારે ખરાબ રીતે આ વાવની હાલત થઈ જાય છે. વાવને કચરાપેટી બનાવી દેવામાં આવી છે.

સેવાભાવી યુવકો દ્વારા કરવામાં આવે છે વાવની સાફ સફાઈ
સેવાભાવી યુવકો દ્વારા કરવામાં આવે છે વાવની સાફ સફાઈ (Etv Bharat Gujarat)

ઉત્તમ નગર વાવની માવજત કરનાર અને ટીમ રામધૂતના સભ્ય પૂર્વીશ દવેએ વાવ અંગે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના મણિનગરના ઉત્તમ નગર ગાર્ડન સામે એક જૂની વાવ આવેલી છે, આ વાવ 600 વર્ષ જૂની છે. જેને ઉત્તમ નગર વાવથી ઓળખવામાં આવે છે.

આ વાવ આશરે 600 વર્ષ જૂની હોવાનું અનુમાન
આ વાવ આશરે 600 વર્ષ જૂની હોવાનું અનુમાન (Etv Bharat Gujarat)

હું આ વાવની સામે જ હું રહું છું, મારો જન્મ અહીંયા જ થયો છે, મારા બાપ દાદા પણ અહીંયા જ રહેતા હતા. બહુ વર્ષો પહેલા આ વાવને પુરી દેવામાં આવી હતી અને 15 વર્ષ પહેલા પાછી આ વાવને ખુલી કરવામાં આવી છે. બે વર્ષ સુધી આ વાવને ખોદવાનું કામ ચાલ્યું હતું, તો એ હજી અડધી જ વાવ ખોદવામાં આવી છે. અત્યારે આ વાવના પાંચ પગથિયા જ દેખાય છે.

એક એક પથ્થરોમાં છુપાયો છે વાવનો ભવ્ય ભૂતકાળ
એક એક પથ્થરોમાં છુપાયો છે વાવનો ભવ્ય ભૂતકાળ (Etv Bharat Gujarat)

યુનેસ્કોએ અમદાવાદને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો આપ્યો, ત્યારે આ ઉત્તમ નગર વાવ સાતમા નંબર પર હતી . પૂર્વીશ દવેએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પાંચ વર્ષ પહેલા આ વાવની કેવી ગંદી હાલત હતી કે અહીંયા રહેવા જેવી કે જોવા જેવી સ્થિતિ ન હતી. અમે લોકોએ અને આગેવાનો સાથે મળીને આ અંગે રજૂઆત કરી ત્યારે આ વાવની બહાર ગેટ બનાવવામાં આવ્યો. ફિનિશિંગ કરવામાં આવ્યું અને લોકોના જાગૃતતા આવી.

કલા અને શિલ્પ સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમુનો
કલા અને શિલ્પ સ્થાપત્યનો ઉત્તમ નમુનો (Etv Bharat Gujarat)

પરંતુ આજુબાજુના રહીશો અહીંયા કચરો નાખે છે અને આ સ્થળ ગંદકીનો ગઢ બની જાય છે. સફાઈ કરાવવામાં આવે છે પરંતુ થોડા દિવસમાં પછી એવી હાલત થઈ જાય છે. એટલે અમારી માંગી છે કે અહીંના રહેવાસી અને ડમ્પ યાર્ડ ન બનાવે. અહીંયા ગંદકી ના ફેલાવે એને આ વાવની માવજત કરે.

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