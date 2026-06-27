'વીજ બિલ ઝીરો', છેલ્લાં બે વર્ષથી જુનાગઢનો પનારા પરિવાર વીજળી ખર્ચમાંથી થયો છે મુક્ત
જુનાગઢના ટીંબાવાડી વિસ્તારમાં રહેતો એક પરિવારે વીજ વપરાશના ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બન્યો છે, છેલ્લાં બે વર્ષથી તેમને કોઈપણ પ્રકારનું લાઈટ બિલ આવ્યું નથી. જાણો વિસ્તારથી...
Published : June 27, 2026 at 5:27 PM IST
જૂનાગઢ: શહેરના ટીંબાવાડી વિસ્તારમાં રહેતો પનારા પરિવાર પાછલા બે વર્ષથી વીજળીના વપરાશ અને સૂર્ય ઉર્જા થકી પોતાના આર્થિક ખર્ચમાં ખૂબ મોટો ઘટાડો કર્યો છે.પ્રતિ મહિને 4000 થી લઈને 4500 રૂપિયા બે વર્ષ પૂર્વે વીજળી બિલ ચૂકવતો આ પરિવાર આજે સૂર્ય ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીને તેના દ્વારા પ્રાપ્ત થતી ઉર્જાથી પોતાના ઘરના તમામ ઇલેક્ટ્રીક ઉપકરણોનું સંચાલન કરી રહ્યો છે, અને દર મહિને હવે તેમની પાસે સરપ્લસ વીજળી પણ જોવા મળી રહી છે.
સૂર્ય ઉર્જાથી વીજળીનો ખર્ચ ઝીરો
જૂનાગઢના ટીંબાવાડી વિસ્તારમાં રહેતો પનારા પરિવાર વીજળીના ખર્ચને લઈને ખૂબ જ આત્મનિર્ભર બન્યો છે. સૂર્ય ઘર યોજના હેઠળ કિશોરભાઈ પનારાએ તેમના ઘર પર 3.3 કિલોગ્રામની સોલાર પેનલ લગાવી છે, જેના થકી તે પાછલા બાર મહિનાથી સૂર્ય ઉર્જામાંથી થતી પ્રાપ્ત વીજળી દ્વારા ઘરના તમામ ઇલેક્ટ્રીક ઉપકરણોનું સંચાલન કરી રહ્યા છે. જેમાં તેમને પાછલા બે વર્ષથી કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ વીજળી બિલ પેટે ચૂકવવો પડ્યો નથી.
'વીજ બિલ ઝીરો'
આજથી બે વર્ષ પૂર્વે પ્રતિ મહિને 4,000 થી લઈને 4500 રૂપિયાનો વીજળી ચાર્જ ચૂકવનાર પનારા પરિવાર આજે સૂર્ય ઉર્જા થકી પ્રાપ્ત થતી વીજળી દ્વારા વર્ષના 50,000ની આસપાસનો ખર્ચ બચાવવામાં સફળ રહ્યા છે. સૂર્ય ઉર્જા થકી તેમના ઘરમાં બે એર કન્ડિશનર, વોશિંગ મશીન, પાણી ખેંચવાનો સબમર્સીબલ પંપ, ટીવી, લાઈટ, પંખા, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, ઘરઘંટી, આ તમામ ચીજ વસ્તુઓનું સંચાલન આજે સૂર્યમાંથી પ્રાપ્ત થતી ઉર્જા થકી થઈ રહ્યું છે.
આગામી દિવસોમાં કાર અને સ્કૂટર પણ ઈલેક્ટ્રીક
કિશોરભાઈ પનારાએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઘરની તમામ ઇલેક્ટ્રીક ચીજ વસ્તુઓનું સંચાલન સૂર્ય ઉર્જાથી થઈ રહ્યું છે. જેથી વીજળીના ખર્ચમાં પ્રતિવર્ષ 50 હજાર રૂપિયાની બચત થઈ રહી છે. હવે તેઓ વિચારે છે કે, તેમને મહિના દરમિયાન મળતી વીજળીનો ઉપયોગ પણ તેઓ પોતાની એક પેટ્રોલથી ચાલતી કાર અને બે સ્કૂટરને પણ આગામી દિવસોમાં ઈલેક્ટ્રીકથી ચાલતા કરવાને લઈને વિચારી રહ્યા છે. જેથી સૌથી મોટો ખર્ચ પેટ્રોલનો પણ ઘટાડી શકાય.
તો બીજી તરફ કિશોરભાઈના ધર્મપત્ની અને ગૃહિણી મીનાબેન પનારાએ પણ જણાવ્યું હતું કે, ઇલેક્ટ્રીક સોલાર પેનરથી ઘરના વીજળીના ઉપકરણોની સાથે હવે તેમણે રસોડામાં પણ ઇન્ડક્શન સગડી વસાવી લીધી છે, જેથી ઘરની તમામ રસોઈના કામો આ સગડી અને ઓવન દ્વારા કરવામાં આવે છે. માત્ર રોટલી બનાવવા માટે તેઓ ગેસનો ઉપયોગ કરે છે. જેથી વર્ષમાં માંડ માંડ બે સિલિન્ડર કરતાં પણ ઓછા સિલિન્ડરનો વપરાશ થઈ રહ્યો છે, જે પહેલા દર મહિને એક સિલિન્ડરની જરૂરિયાત ઊભી થતી હતી. જેથી રસોઈ ખર્ચમાં પણ દર વર્ષે 10 થી 12 હજાર રૂપિયાની બચત થઈ રહી છે.
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