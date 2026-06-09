બે વર્ષ પહેલાં 90 કરોડના ખર્ચે બનેલો પાલડી-જલારામ અંડર પાસ બિસ્માર ! ઉપરથી પોપડા પડ્યા, નીચે સળીયા દેખાયા
2 વર્ષ પહેલાં 90 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલો પાલડી જલારામ અંડર પાસ બિસ્માર બની ગયો હોય તેમ ઉપરથી પોપડા પડ્યા અને નીચે સળીયા દેખાયા છે.
Published : June 9, 2026 at 8:30 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા નવા નવા બ્રીજ અને અંડર બ્રિજ બનાવવામાં આવે છે અને વિકાસના મોટા મોટા દાવાઓ કરવામાં આવે છે. પરંતુ થોડા સમયમાં આ દાવાઓ ફેલ થતા જોવા મળે છે.
અમદાવાદ શહેરના પાલડી-જલારામ અંડર પાસ બે વર્ષ પહેલાં બનાવવામાં આવ્યો હતો અને હવે તે જાણે કે બિસ્માર હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. અંડરપાસના એવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જે ભય ઉપજાવે તેવા છે.
અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારને જોડતા પાલડી વિસ્તારમાં જલારામ અંડર પાસ બનાવવામાં આવ્યો છે. જે 2 વર્ષ પહેલાં 90 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા અને મેટ્રો પ્રોજેક્ટ બન્ને દ્વારા આ અંડર બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હાલ તેની હાલત ખરાબ જોવા મળી રહી છે.
અમદાવાદના પાલડી જલારામ અંડરપાસમાં ઉપરથી પ્લાસ્ટરના પોપડા પડી રહ્યાં હોવાનું અને નીચે બનાવેલા ડામરના રોડ માંથી સળિયા દેખાતા તેની ગુણવત્તાને લઈને પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. અંડરપાસની ઉપરના ભાગેથી પોપડા પડતા નીચેથી પસાર થતાં વાહન ચાલકો માટે આ બ્રીજ હવે જોખમી બની રહ્યો છે.
AMC દ્વારા હલકી ગુણવત્તાનું કામકાજ અને ડામર રોડમાંથી સળિયા દેખાવા લાગતા હવે તંત્રની કામગીરી પર પણ સવાલો ઉભા થઈ રહ્યાં છે. અગાઉ પણ અંડર પાસમાં સળિયા દેખાયા હતા તેમ છતાં પણ યોગ્ય કામગીરી કરવામાં આવી નથી.
બીજી તરફ આ બાબતને લઈને તંત્ર સફાળું જાગ્યું અને રોડ પર દેખાતા સળીયા પર ડામરના થીગડા મારવા જેવું કાર્ય કરીને સંતોષ માન્યો. જોકે, સામાન્ય વરસાદમાં આ પેચ વર્ક રાતો રાત ધોવાઈ જાય તેવી પણ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. જોકે, હવે વાહન ચાલકોને ડર સતાવી રહ્યો છે કે, ક્યાંક અહીંથી પસાર થઈશું અને ક્યાંક માથા પર પોપડું ન પડે.