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ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર 3 દિવસ મળશે, વિપક્ષે સરકારને ઘેરવાની તૈયારી કરી

શૈલેષ પરમારે જણાવ્યું કે, બેરોજગારી, મોંઘવારી, ઓછો વરસાદ અને ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજ જેવા પ્રજાના મહત્વના પ્રશ્નોથી સરકાર ડરી રહી છે.

ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર 3 દિવસ મળશે
ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર 3 દિવસ મળશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 10:21 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર આગામી દિવસોમાં યોજાવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે સત્રના કામકાજ અને મુદ્દાઓને લઈને રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના વિધાનસભા ઉપનેતા શૈલેષ પરમારે સરકાર પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે, બંધારણીય જોગવાઈ મુજબ દર છ મહિને વિધાનસભાનું સત્ર મળવું જરૂરી છે, જેના અનુસંધાને આ સત્ર મળી રહ્યું છે. જોકે, સરકાર માત્ર બે દિવસનું સત્ર રાખી રહી હોવાનો તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો.

શૈલેષ પરમારે જણાવ્યું કે, બેરોજગારી, મોંઘવારી, ઓછો વરસાદ અને ખેડૂતો માટે રાહત પેકેજ જેવા પ્રજાના મહત્વના પ્રશ્નોથી સરકાર ડરી રહી છે. વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસ ગૃહમાં પ્રજાના પ્રશ્નો ઉઠાવશે અને સરકારને ઘેરવાનો પ્રયાસ કરશે.

દરમિયાન, વિધાનસભાના કામકાજને લઈને આજે કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠક મળી હતી. પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં શાસક પક્ષ અને વિપક્ષના નેતાની હાજરીમાં મળેલી બેઠકમાં સત્રના કામકાજ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

બેઠકમાં સત્ર દરમિયાન આશરે 9 વિધેયકો રજૂ કરવા અંગે ચર્ચા થઈ હતી. જેમાં શિક્ષણ સુધારા વિધેયક, ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ સહિતના વિવિધ વિષયો સાથે સંકળાયેલા વિધેયકોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત દિવંગત સભ્યોના શોકદર્શક ઉલ્લેખ સહિત સત્રના અન્ય કામકાજ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

કોંગ્રેસ દ્વારા વધુ બેઠકો ફાળવવામાં આવતી નથી તેવા આક્ષેપ અંગે જીતુ વાઘાણીએ કહ્યું કે, તમામ મુદ્દાઓ અંગે બેઠકમાં ચર્ચા થઈ છે અને અંતિમ વિગતો વિધાનસભાના અધ્યક્ષ દ્વારા ગૃહમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

મોંઘવારી સહિતના પ્રશ્નોથી સરકાર ડરે છે તેવા કોંગ્રેસના આક્ષેપને ફગાવતા જીતુ વાઘાણીએ જણાવ્યું કે, લોકોએ ભાજપને તક આપી છે અને સરકાર કોઈપણ પ્રશ્નથી ડરતી નથી. ગૃહમાં પ્રજાના તમામ પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા થશે.

સત્રમાં 9 વિધેયકો રજૂ થશે

  • કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠકમાં ચર્ચા
  • શિક્ષણ સુધારા વિધેયકનો સમાવેશ
  • ઈઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ સંબંધિત વિધેયક
  • અન્ય મહત્વના વિધેયકો પણ ગૃહમાં રજૂ કરાશે
  • શોકદર્શક ઉલ્લેખ સહિતના કામકાજ અંગે પણ ચર્ચા

‘સરકાર કોઈ પ્રશ્નથી ડરતી નથી’
પ્રવક્તા મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કોંગ્રેસના આક્ષેપો ફગાવતા જણાવ્યું કે, લોકોએ ભાજપને તક આપી છે અને સરકાર કોઈપણ પ્રશ્નથી ડરતી નથી. સત્રના તમામ મુદ્દાઓ અંગે ચર્ચા થઈ છે અને અંતિમ વિગતો વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ગૃહમાં જાહેર કરશે.

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