ભાવનગર શહેરમાં 5 મહિનામાં 7450 લોકોને શ્વાન કરડ્યા, હવે ખસીકરણ, રસીકરણ, હડકવાની રસી માટે 1.86 કરોડ ખર્ચાશે

ભાવનગરમાં શ્વાન કરડવાના કેસોનો આંકડો ચોંકાવનારો, વર્ષ 2025માં 17,612 લોકો થયા શિકાર, મહિલા-બાળકો સૌથી વધુ ભોગ બન્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 18, 2026 at 4:53 PM IST

ભાવનગર: શહેરોમાં રખડતા શ્વાન કરડવાના કિસ્સાઓ બનતા હોય છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ, વૃદ્ધો અને બાળકો ભોગ બને છે. પરંતુ શ્વાન કરડવાના કારણો શું હોય છે? શા માટે શ્વાન પાછળ દોડે છે અને કરડી જતા હોય છે? ભાવનગરમાં મહિને કેટલા કિસ્સાઓ બને છે અને તેના કારણો શું છે, તે આપણે જાણીએ.

શહેરમાં મોટાભાગે લોકોની પાછળ શ્વાન કરડવા દોડતા હોય છે. ઘણા વાહનોની પાછળ પણ શ્વાન કરડવા દોડતા હોય તેવા કિસ્સાઓ આપણે સાંભળ્યા છે. ભાવનગર શહેરમાં મહિનામાં કેટલા કિસ્સાઓ બન્યા છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના અધિકારી સાથે વાતચીત કરીને શ્વાન કરડવાના કારણો શું છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરાયો છે.

ભાવનગરમાં શ્વાન કરડવાના કિસ્સાઓ

ભાવનગર શહેરમાં રસ્તા પર જતા લોકોને શ્વાન બચકા ભરી જતું હોય છે. આ પ્રકારના કિસ્સાઓ રોજ શહેરમાં બને છે. ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલ અને મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પણ શ્વાન કરડવાના કેસ આવી રહ્યા છે. ભાવનગરના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલા આંકડા પ્રમાણે વર્ષ 2025માં 17,612 જેટલા શ્વાન કરડવાના કિસ્સાઓ બનેલા છે. જેમાં લોકો શ્વાનનો ભોગ બન્યા હોય તેમને સારવાર કરવાનો સમય આવ્યો હોય ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા શ્વાનને પગલે કામગીરી પણ શરૂ છે.

રખડતા કૂતરાને પકડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ
મહાનગરપાલિકા દ્વારા કઇ કામગીરી કરાઇ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા દ્વારા રખડતા શ્વાનના ખસીકરણ અને રસીકરણ કરવાની કામગીરી શરૂ છે. હાલ સુધીમાં 27,000 જેટલા શ્વાનનું રસીકરણ અને ખસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. ગયા વર્ષે 7,203 સ્વાનનું રસીકરણ અને ખસીકરણ કરાયું હતું. તદુપરાંત 20,000 જેટલા સ્થાનનું માસ વેક્સિનેશન એટલે કે હડકવાની રસી આપેલી છે. હાલમાં કુલ 10,000 જેટલા શ્વાનના ખસીકરણ અને રસીકરણ માટે તથા માસ વેક્સિનેશન માટે કુલ 1.86 કરોડનું ટેન્ડર આપેલું છે, જેને પગલે કામગીરી શરૂ છે.

કૂતરા કરડવાના આંકડા

  • વર્ષ 2025 – 17,612
  • વર્ષ 2026:
  • જાન્યુઆરી – 1,897
  • ફેબ્રુઆરી – 1,666
  • માર્ચ – 1,704
  • એપ્રિલ – 1,528
  • મે – 655

શ્વાન કરડવાના કારણો

  • ફિમેલ ડોગ બચ્ચાને જન્મ આપે ત્યારે કરડતા હોય છે
  • ફિમેલ ડોગને જમવાનું મળે નહીં ત્યારે પણ કરડતા હોય છે
  • પોતાના બચ્ચા માટે ફિમેલ ડોગ રક્ષણ માટે આક્રમક થતી હોય છે
  • ઘણી વખત શ્વાનમાં હોર્મોન ચેન્જ થવાને પગલે કરડતા હોય છે
  • નાના બચ્ચાઓને દાંત આવતા હોય ત્યારે પણ કરડતા હોય છે
  • બાઈક કે કારમાં અકસ્માત થયો હોય અથવા અન્ય શ્વાનનો અકસ્માત જોયો હોય તેને પગલે પણ પાછળ દોડીને કરડતા હોય છે

