જુનાગઢમાં આવેલું 5 હજાર વર્ષ જૂનું મંદિર, જ્યાં રાણકદેવી પણ દર્શને આવતા, હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતિક
જુનાગઢના ઉપરકોટની બિલકુલ પાછળના ભાગે નવદુર્ગા માત્રી મંદિર આવેલું છે. આ મંદિર અંદાજિત 5000 વર્ષ કરતાં પણ વધારે પૌરાણિક હોવાની લોકવાયકા છે.
Published : February 1, 2026 at 10:13 AM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતિક એટલે જગમાલ ચોક વિસ્તારમાં આવેલું નવદુર્ગા માત્રી મંદિર. અંદાજિત 5000 વર્ષ કરતાં પણ જૂનું અને જ્યાં સ્વયંમ રાણકદેવી પણ નવદુર્ગા માત્રી માતાના દર્શન કરવા માટે આવતા હોવાની લોકવાયકા છે.
આ વિસ્તાર મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતો હોવા છતાં પણ આજે હિન્દુ ધર્મને લઈને એકતાનું પ્રતીક પણ બની ગયું છે. મુસ્લિમ વિસ્તાર હોવા છતાં પણ આ વિસ્તારના માર્ગને માત્રી માર્ગ તરીકે આજે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં આસપાસ રહેતા હિંદુ મુસ્લિમ પણ દર્શને આવે છે.
5000 વર્ષ જૂનું જૂનાગઢનું પ્રથમ નવદુર્ગા માત્રી મંદિર
જુનાગઢના જગમાલ ચોક વિસ્તારમાં અને ઉપરકોટની બિલકુલ પાછળના ભાગે નવદુર્ગા માત્રી મંદિર આવેલું છે. આ મંદિર અંદાજિત 5000 વર્ષ કરતાં પણ વધારે પૌરાણિક હોવાની લોક વાયકા છે. આ મંદિર રાણકદેવી સાથે પણ જોડાયેલું જોવા મળે છે, મંદિરની ગુફામાં બિરાજતા નવદુર્ગા માત્રી માતાના દર્શન કરવા માટે સ્વયંમ રાણકદેવી આવતા હોવાની માન્યતા છે.
ભોયરામા મંદિર હોવાથી રાણકદેવી ઉપરકોટના કિલ્લા થી ભોયરા મારફતે મંદિરે દર્શન કરવા આવતા હશે, આવી પણ પરંપરા લોકો સાથે જોડાયેલી છે, વધુમાં આ જ સ્થળે રાણકદેવીને નવ દુર્ગાના સ્વરૂપમાં માત્રી માતાએ દર્શન આપ્યા હોવાની પણ પ્રબળ લોકવાયકા છે. જેથી આ મંદિરને નવદુર્ગા માત્રી મંદિર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક માત્રી મંદિર
હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતીક એટલે જગમાલ ચોક વિસ્તારમાં અને મુસ્લિમ સમાજની વસ્તીની વચ્ચે આવેલું આ મંદિર આજે પણ સર્વ ધર્મ સમભાવની ભાવના સાથે જોવા મળે છે.
અહીં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન હિન્દુ-મુસ્લિમ શ્રદ્ધાળુઓ નવદુર્ગા માત્રી માતાના દર્શન કરવા માટે આવતા હોય છે, અને માતા સમક્ષ કરવામાં આવેલી મનોકામના નવદુર્ગા માતા પૂર્ણ કરતા હોવાની આસ્થા સાથે તમામ ધર્મના લોકો પણ વર્ષ દરમિયાન દર્શને આવે છે.
અહીં નવરાત્રીના દિવસોમાં ખાસ યજ્ઞ પૂજા અને ભંડારાનું આયોજન પણ થાય છે. આ મંદિર ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું મંદિર છે, જેથી પરંપરાગત રીતે ગુરુ બાદ શિષ્ય આ મંદિરના ગાદીપતિ બને છે.