1 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા, સમગ્ર દેશમાંથી 541 સ્પર્ધકોએ નોંધાવ્યું નામ
ભાઈઓ માટે અંબાજી મંદિર સુધી 5500 પગથિયા અને બહેનો માટે માળા પરબ સુધી 2200 પગથિયાનું અંતર નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે.
Published : January 31, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : January 31, 2026 at 11:39 AM IST
જુનાગઢ: આવતીકાલે 1 ફેબ્રુઆરી રવિવારના રોજ જુનાગઢમાં 18મી અખિલ ભારતીય ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા યોજાશે. જેમાં સમગ્ર દેશના 12 રાજ્યોમાંથી 541 જેટલા મહિલા અને પુરુષ સ્પર્ધકોએ નામ નોંધાવ્યું છે.
4 કેટેગરીમાં આયોજિત થનારી આ સ્પર્ધામાં જુનિયર અને સિનિયર ભાઈઓની સાથે બહેનોને સ્પર્ધક તરીકે સામેલ કરવામાં આવી છે. ભાઈઓ માટે અંબાજી મંદિર સુધી 5500 અને બહેનો માટે માળા પરબ સુધી 2200 પગથિયાનું અંતર નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે.
રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા
આ સ્પર્ધાનું આયોજન યુવક સેવા સંસ્કૃતિ અને રમતગમત વિભાગ દ્વારા પાછલા 18 વર્ષથી થઈ રહ્યું છે. 1 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 6:00 વાગ્યે તમામ સ્પર્ધકો કડકડતી ઠંડીમાં ગિરનારને આંબવા માટે દોટ મુકશે. ચાર અલગ-અલગ કેટેગરીમાં આ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
જેમાં સિનિયર અને જુનિયર ભાઈઓની સાથે બહેનો સ્પર્ધક તરીકે સામેલ કરવામાં આવી છે. જેમાં સિનિયર ભાઈઓમાં 196 જુનિયર ભાઈઓ માં 134 સિનિયર બહેનોમાં 120 અને જુનિયર બહેનોમાં 91 મળીને કુલ 541 જેટલા સ્પર્ધકો ગિરનારની રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં સામેલ થવા જઈ રહ્યા છે.
રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયન બનવાની તક
ભવનાથ તળેટીથી લઈને અંબાજી મંદિર સુધીના 5500 પગથિયાઓ સિનિયર અને જુનિયર ભાઈઓ માટે નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે. તેવી જ રીતે ગિરનાર તળેટીથી માળી પરબ સુધી 2,200 પગથિયાં નું અંતર સિનિયર અને જુનિયર બહેનો માટે નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે નિર્ધારિત કરેલું અંતર સૌથી ઓછા સમયમાં જે સ્પર્ધકો પૂર્ણ કરશે તેમને 18મી અખિલ ભારતીય ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધાના રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયન તરીકે વિજેતા જાહેર કરાશે.
રાજ્યકક્ષાના વિજેતાઓને સીધો પ્રવેશ
રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં રાજ્યસ્તરે આયોજિત થતી ગિરનારની સાથે ઓસમ, ચોટીલા, ઈડર, પાવાગઢ અને પારનેરા પર્વતના વિજેતાઓને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ આપવામાં આવશે. ગિરનાર સ્પર્ધાના રાજ્ય સ્તરીય વિજેતાઓ માંથી 25 સ્પર્ધકો અને અન્ય સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલા 10 સ્પર્ધકોને ગિરનારની રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં સીધો પ્રવેશ મળશે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, છેલ્લાં કેટલાક સમયથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધામાં ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, બિહારના સ્પર્ધકોનો દબદબો સતત વધી રહ્યો છે. જેથી આ વર્ષે પણ રાષ્ટ્રીય કક્ષાના વિજેતાઓમાં કોઈ નવા ખેલાડીનું નામ આવે તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ છે.