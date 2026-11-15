અમદાવાદના જુહાપુરામાંથી MD ડ્રગ્સની ફેક્ટરી ઝડપાઈ, મકાનના ભોંયરામાં ધમધમતો નશાનો કાળો કારોબાર
NCBની ટીમે વહેલી સવારે દરોડા પાડીને સ્થળ પરથી ડ્રગ્સ બનાવવા માટેનો કરોડો રૂપિયાનો કાચો માલ, કેમિકલ અને સાધનસામગ્રી કબજે કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
Published : November 15, 2026 at 12:08 PM IST
અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં ડ્રગ્સના ગેરકાયદે કારોબાર સામે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. સરખેજના જુહાપુરા વિસ્તારમાં મોહમ્મદી પાર્ક નજીક આવેલા મકાનના ભોંયરામાં MD ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. NCBની ટીમે વહેલી સવારે દરોડા પાડીને સ્થળ પરથી ડ્રગ્સ બનાવવા માટેનો કરોડો રૂપિયાનો કાચો માલ, કેમિકલ અને સાધનસામગ્રી કબજે કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ મામલે મકાન માલિકની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન આરોપી સાથે સંકળાયેલી બોપલ વિસ્તારમાં આવેલી કોફી શોપ પણ સામે આવતાં ત્યાં પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.
મકાનના ભોંયરામાં ચાલતી હતી MD ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરી
મળતી માહિતી મુજબ, NCBની ટીમે સરખેજના જુહાપુરા વિસ્તારમાં આવેલા મકાન નંબર L-2/13માં દરોડા પાડ્યા હતા. મકાનના ભોંયરામાં તપાસ કરતાં MD ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરી મળી આવી હતી. સ્થળ પરથી ડ્રગ્સ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતો કાચો માલ, કેમિકલ અને અન્ય સાધનસામગ્રી મળી આવતાં NCBએ તેને જપ્ત કરી આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.
જાણવા મળતી વિગત અનુસાર જપ્ત કરાયેલા કાચા માલ અને સાધનસામગ્રીની કિંમત કરોડો રૂપિયામાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે, જપ્ત કરાયેલા જથ્થા અને તેની ચોક્કસ કિંમત અંગે સત્તાવાર વિગતો સામે આવવાની બાકી છે.
મકાન માલિકની અટકાયત, બોપલની કોફી શોપમાં પણ તપાસ
NCBની કાર્યવાહી દરમિયાન મકાન માલિકની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તપાસમાં આરોપી બોપલ વિસ્તારમાં કોફી શોપ પણ ચલાવતો હોવાનું સામે આવતાં NCBની ટીમે ત્યાં પણ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. કોફી શોપ અને ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરી વચ્ચે કોઈ નાણાકીય કે અન્ય કડી છે કે કેમ, તે દિશામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
સ્થાનિક પોલીસની ટીમ પણ તપાસમાં જોડાઈ
NCBની કાર્યવાહી દરમિયાન સ્થાનિક પોલીસની ટીમ પણ જુહાપુરા વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. લબ્બેક પાર્ક તરીકે ઓળખાતા વિસ્તારમાં આવેલા L-2/13 નંબરના મકાનમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઓપરેશનમાં ડ્રગ્સના કાચા માલનો સ્ત્રોત, ફેક્ટરી પાછળ સંકળાયેલા અન્ય લોકો અને તૈયાર ડ્રગ્સના નેટવર્ક અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
ગુજરાત ઝોનલ ડિરેક્ટરના ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ મોટું ઓપરેશન
NCBના ગુજરાત ઝોનલ ડિરેક્ટર તરીકે ઘનશ્યામ સોનીએ ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ અમદાવાદમાં આ પ્રથમ મોટું ઓપરેશન હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ કાર્યવાહીમાં ભોંયરામાં ચાલતી ડ્રગ્સ બનાવવાની ફેક્ટરી ઝડપાતાં ડ્રગ્સના ગેરકાયદે કારોબાર સાથે સંકળાયેલા નેટવર્કમાં ખળભળાટ મચ્યો છે. જોકે, આ કેસમાં વધુ આરોપીઓની સંડોવણી, ડ્રગ્સના ઉત્પાદન અને સપ્લાયની કડીઓ અંગે NCBની તપાસ બાદ જ વધુ વિગતો સ્પષ્ટ થશે.