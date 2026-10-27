વડોદરા: ચાની લારીના ધંધામાં વિવાદ, મિત્રએ જ મિત્રની કરી હત્યા! ગોરવામાં ગુમ યુવકના મોતનો ભેદ ઉકેલાયો
વડોદરા શહેરના ગોરવા મધુનગર વિસ્તારમાંથી ગુમ 25 વર્ષીય મનમોહનસિંઘનો મૃતદેહ રાયપુરા નજીકથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાંથી મળી આવતાં ચકચાર મચી છે.
Published : October 27, 2026 at 7:37 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના ગોરવા મધુનગર વિસ્તારમાંથી ગુમ 25 વર્ષીય મનમોહનસિંઘનો મૃતદેહ રાયપુરા નજીકથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાંથી મળી આવતાં ચકચાર મચી છે. શરૂઆતમાં યુવકના મોતને લઈને અનેક આશંકાઓ વ્યક્ત થઈ રહી હતી, પરંતુ પોલીસ તપાસમાં હત્યાનો ખુલાસો થયો છે. ગોરવા પોલીસે સુફિયાન અબ્દુલસતાર સિદિકીને રાઉન્ડઅપ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
નર્મદા કેનાલમાંથી મળ્યો મૃતદેહ
વડોદરા શહેરના ગોરવા વિસ્તારમાં મિત્રતા અને ધંધાના વિવાદને લઈને યુવકની હત્યા થઇ હોવાનો ખુલાસો થયો છે. ગોરવા મધુનગરમાં રહેતા 25 વર્ષીય મનમોહનસિંઘ છેલ્લા બે દિવસથી ગુમ હતા. પરિવારજનો તેમની શોધખોળ કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન રાયપુરા નજીકથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાંથી તેમનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. મૃતદેહ મળી આવ્યાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ટીમે ભારે જહેમત બાદ કેનાલમાંથી મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો અને પોલીસને સોંપ્યો હતો. યુવકના શંકાસ્પદ મોતને લઈને પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. પરિવારજનો દ્વારા પણ યુવકના મોત અંગે શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. પરિવારના આક્ષેપ મુજબ, બે યુવકો મનમોહનસિંઘને ઘરેથી બોલાવીને પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા.
ચાની લારીના ધંધામાં માથાકૂટ થઇ હતી
ઘટનાની તપાસ દરમિયાન પોલીસને યુવકના મોત પાછળ ધંધાકીય વિવાદ કારણભૂત હોવાની વિગતો મળી હતી. પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલી માહિતી મુજબ, મનમોહનસિંઘ અને સુફિયાન અબ્દુલસતાર સિદિકીએ આશરે બે મહિના પહેલાં સાથે મળીને ચાની લારીનો ધંધો શરૂ કર્યો હતો. જોકે, ધંધો શરૂ થયા બાદ બંને વચ્ચે મનમેળ રહ્યો નહોતો. મનમોહનસિંઘ સમયસર ચાની લારી પર આવતા ન હોવા અને ધંધામાં પૂરતો રસ લેતા ન હોવાના મુદ્દે બંને વચ્ચે અગાઉ બોલાચાલી થઈ હતી.
આ વિવાદે ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોવાનો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે. તપાસ મુજબ, આરોપી સુફિયાન યુવકને કેનાલ પાસે લઈ ગયો હતો અને ત્યાં તેને ધક્કો માર્યો હોવાનો આરોપ છે. આ રીતે ધંધાકીય મતભેદને કારણે મિત્રએ જ મિત્રની હત્યા કરી હોવાની વિગતો સામે આવતાં સમગ્ર મામલો વધુ ગંભીર બન્યો છે.
આ કેસમાં ગોરવા પોલીસે સુફિયાન અબ્દુલસતાર સિદિકીને રાઉન્ડઅપ કર્યો છે અને હત્યાના ગુનામાં આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગોરવા પોલીસ મથકના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે. એન. લાઠિયાએ જણાવ્યું હતું કે, યુવકનો મૃતદેહ કેનાલમાંથી મળી આવ્યો હતો. પરિવારના આક્ષેપોના આધારે તપાસ કરતાં બંનેએ સાથે ચાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હોવાનું અને તેમાં મતભેદ થતાં મિત્ર દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે આરોપીને રાઉન્ડઅપ કરીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
હાલ પોલીસ દ્વારા આ મામલે આગળની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ધંધાકીય વિવાદ કઈ રીતે હત્યા સુધી પહોંચ્યો અને ઘટનાની અન્ય વિગતો શું છે તે જાણવા તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
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