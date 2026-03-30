લીંબડીમાં અમદાવાદના યુવકની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, લગ્નમાં ડીજે વગાડવા જેવી નજીવી બાબતે થયો હતો હુમલો
લગ્નમાં ડીજે વગાડવા બાબતે થયેલી બોલાચાલી બાદ આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. લીંબડી પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી
Published : March 30, 2026 at 8:42 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના લીંબડીમાં અમદાવાદના યુવકની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો છે. લગ્નમાં ડીજે વગાડવા બાબતે થયેલી બોલાચાલી બાદ આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. લીંબડી પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
લીંમડીમાં મામાના દીકરીના લગ્નમાં આવેલા અમદાવાદના ભાણેજ દિપક સોલંકીની હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ ઘટના બાદ લીંબડી પોલીસ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અલગ અલગ પોલીસની ટીમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ હત્યા અમન ચાવડા નામના યુવક દ્વારા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ સંદર્ભે અમન ચાવડાની પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પોલીસ તપાસમાં લગ્નમાં ડીજેના ગીતો વગાડવા તેમજ લેપટોપ અને મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ ના કરવા માટે બોલાચાલી થઇ હતી અને ત્યારબાદ બીજા દિવસે જમણવાર દરમિયાન અમન નામના શખ્સ દ્વારા તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીકી હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ સંદર્ભે લીંબડી DYSP સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા વધુ પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે. ઝડપાયેલા આરોપીને કોર્ટ સમક્ષ હાજર કરવામાં આવશે અને તેના રિમાન્ડ પણ માંગવામાં આવશે અને ત્યારબાદ હથિયારો પણ જપ્ત કરવામાં આવશે.
હત્યાનો આરોપી અમન ચાવડા ભોગ બનનાર અને મરણ જનારના કૌટુંબિક ભાઈ થતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર તપાસને લઈ અને લીંબડી ડીવાયએસપી દ્વારા હત્યારા અમનની કડક પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
લીંમડી DYSP વિશાલ રબારી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, હત્યા કરનાર આરોપીની અટકાયત કરી લેવામાં આવી છે. રાત્રી દરમિયાન ડીજે વગાડવા બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી અને બીજા દિવસે જમણવારમાં તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી હત્યા કરવામાં આવી છે. ગળાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડવામાં આવી હતી. આ ઘટનાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન પણ કરવામાં આવશે અને હથિયારને જપ્ત લેવા માટે કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ માંગી આગળની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવશે.
