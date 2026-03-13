સુરેન્દ્રનગર સબજેલમાં હત્યા કેસના આરોપીનું કસ્ટોડિયલ ડેથ કે આકસ્મિક મોત? કેદીના મૃત્યુને લઇને ચર્ચા
સુરેન્દ્રનગર સબજેલમાં 5 વર્ષથી હત્યાના કેસમાં સજા ભોગવતા કેદીનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું.
Published : March 13, 2026 at 10:42 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરની સબ જેલમાં સજા કાપી રહેલા કેદીનું મોત થયું છે. અચાનક કેદીને છાતીના ભાગે દુખાવો ઉપડતા જેલર સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા તેને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે લઇ જવામાં આવ્યો હતો. જોકે, હોસ્પિટલના હાજર ડૉક્ટર દ્વારા કેદીને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
હત્યા કેસના આરોપીનું મોત
ગુજરાત રાજ્યની સૌથી જૂની અને પૌરાણિક ગણાતી સુરેન્દ્રનગર સબજેલ અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન બંધાવવામાં આવી હતી. હાલના તબક્કે 125 કેદીઓને રાખવાની ક્ષમતા સામે સબજેલમાં 290થી વધુ કેદીઓ સજા કાપી રહ્યા છે જેને લઇને કેદીઓને પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે. અંદરોઅંદર ઘર્ષણ અને વિવાદો પણ વધી રહ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર સબજેલમાં સજા કાપી રહેલા કેદીઓને બેરેકમાં જે ક્ષમતા છે તેના કરતા વધારે પ્રમાણમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે એટલે કેદીઓમાં ગભરામણની ઘટના વધી રહી છે. સબજેલમાં સજા કાપતા કેદી ખીમાભાઇ સોમાભાઇનું મોત નીપજતા પરિવારમાં શોકની લાગણી વ્યાપી ગઇ છે. કેદી 5 વર્ષથી સબજેલમાં હતા અને હત્યાના કેસમાં સજા કાપતા હતા. અચાનક રાત્રે છાતીના ભાગે કેદીને દુખાવો ઉપડતા જેલર સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઇ જવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ફરજ પર હાજર તબીબે તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. શંકાને કારણે કેદીના મૃતદેહને ફોરેન્સિક પીએમ માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યો છે. ફોરેન્સિક પીએમ રિપોર્ટ બાદ જ સમગ્ર ઘટનાની સાચી જાણકારી સામે આવશે.
"મૃતક કેદીના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી છે. અગાઉ પણ હાર્ટની તકલીફ આ કેદી ધરાવતા હતા." અરવિંદ પટેલ, જેલર, સુરેન્દ્રનગર
આ પણ વાંચો: