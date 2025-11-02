સાધુ સંતોએ ગિરનારની લીલી પરિક્રમાનું મુહૂર્ત સાચવ્યું, પ્રતિકાત્મક રૂપે પરિક્રમા કરી
સદીઓથી ચાલી આવતી આ ધાર્મિક પરંપરા જળવાઈ તે માટે સાધુ-,સંતોએ ગિરનારની પ્રતિકાત્મક રૂપે પરિક્રમા શરૂ કરી.
Published : November 2, 2025 at 10:51 AM IST
જુનાગઢ: સનાતન ધર્મના મુહૂર્ત અને પરંપરા સાચવવા માટે મધ્યરાત્રીએ 12 કલાકે ગિરનારની પાવનકારી પરિક્રમા શરૂ થઈ. તમામ ભાવિકો માટે વરસાદને કારણે આ પરિક્રમા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે.
પરંતુ સદીઓથી ચાલી આવતી ગિરનારની આ લીલી પરિક્રમાની ધાર્મિક પરંપરા જળવાઈ તે માટે સાધુ-,સંતોએ ગિરનારની પ્રતિકાત્મક રૂપે પરિક્રમા શરૂ કરી.
પ્રતિકાત્મક પરિક્રમા
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આ વર્ષે પ્રતિકૂળ વાતાવરણ અને સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. ભાવિકો અને પદયાત્રીઓની સલામતી અને તેમની કુશળતા માટે આ વખતે પરિક્રમા તમામ ભાવિકો માટે બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
પરંતુ સનાતન ધર્મની પરંપરા અને મુહૂર્ત સચવાય તે માટે કારતક સુદ અગિયારસની મધ્યરાત્રીએ પરિક્રમા માર્ગ પરનું પૂજન કરીને પ્રતિકાત્મક રીતે પરિક્રમા શરૂ થઈ છે. જેમાં ભવનાથ મંડળના સાધુ સંતો અને અખાડા સાથે જોડાયેલા કેટલાક સેવકો એ પરિક્રમા મધ્યરાત્રી થી શરૂ કરી છે, જે આજે રાત્રિના સમયે પૂર્ણ થાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે.
પરિક્રમાનો માર્ગ બન્યો દુર્ગમ
ગત મધ્યરાત્રીએ શરૂ થયેલી પરિક્રમા આજે સવારે જીણાબાવાની મઢીએ પહોંચી છે, ગિરનારથી શરૂ કરીને જીણાબાવાની મઢી સુધીના માર્ગમાં પાણી અને કાદવ કીચડ જોવા મળે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સામાન્ય પદયાત્રીઓ ચાલી શકે તેવી ખૂબ જ ઓછી સંભાવનાઓ છે.
પરીક્રમાર્થીની સુરક્ષા અને સલામતી માટે લેવાયો નિર્ણય
વધુમાં ગિરનાર પર્વત પરિક્રમાના માર્ગ પર આવતી માળવેલા, નળ પાણીની ઘોડી કે જ્યાં ખૂબ જ ચીકણી માટી હોવાને કારણે પરિક્રમાર્થીઓ અકસ્માતનો ભોગ બની શકે છે. આવી શક્યતાઓને ધ્યાને રાખીને આ વખતની પરિક્રમા ભાવિકો માટે બંધ રાખવામાં આવી છે, જે સાધુ સંન્યાસીઓ અને તેમના સેવકો સાથે પરિક્રમા માર્ગમાં નીકળ્યા જોકે તેઓને પણ ચાલવામાં ખૂબ મુશ્કેલી અનુભવવી પડી છે.