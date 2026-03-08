ETV Bharat / state

લો બોલો! પાલનપુરમાં મંત્રીએ 7 કરોડના ખર્ચે બનેલા ઐતિહાસિક તળાવનું લોકાર્પણ તો કર્યું પણ ઇતિહાસ ભૂલ્યા

પાલનપુરમાં 7 કરોડના ખર્ચે માનસરોવર તળાવનું મંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલા દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

પાલનપુરમાં માનસરોવર તળાવનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું
પાલનપુરમાં માનસરોવર તળાવનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 12:03 PM IST

પાલનપુર: બનાસકાંઠાના નવાબી નગરી પાલનપુરમાં સાત કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ ઐતિહાસિક માનસરોવર તળાવનુ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ મંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલાએ લોકાર્પણ તો કરી દીધું પરંતુ આ તળાવ કોને બંધાવ્યું હતુ અને કોની યાદમાં બંધાવ્યું હતુ તેની જ મંત્રીને ખબર ન હતી. જ્યારે મંત્રીને સવાલ પૂછાયો કે આ કરોડોના ખર્ચે તૈયાર થયેલ ઐતિહાસિક તળાવ કોણે કોની માટે બનાવ્યું હતું ત્યારે મંત્રી મીડિયા સામે જવાબ જ આપી શક્યા નહતા.

માનસરોવર તળાવનું લોકાર્પણ

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલાના હસ્તે પાલનપુરમાં નગરપાલિકા દ્વારા કેન્દ્ર સરકારની અમૃત 2.0 યોજના હેઠળ ઐતિહાસિક માનસરોવર તળાવનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. મંત્રી દર્શનાબેન વાઘેલાએ કહ્યું કે, પાલનપુર શહેરના નાગરિકોને આ માનસરોવર તળાવથી પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ લાભ મળશે તેમજ પાણી સંરક્ષણમાં પણ મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન મળશે. શહેરના સર્વાંગી વિકાસ માટે સરકાર સતત પ્રતિબદ્ધ છે અને આવનારા સમયમાં પણ નાગરિકોની સુખાકારી માટે વિવિધ વિકાસકાર્યો હાથ ધરવામાં આવશે. પાલનપુર નગરપાલિકા દ્વારા માનસરોવર જેવા વિશાળ તળાવનું નવ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જે બદલ નગરપાલિકાની ટીમ ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. આ તળાવના નિર્માણથી શહેરમાં વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ શક્ય બનશે અને પાણી સંરક્ષણને પણ પ્રોત્સાહન મળશે.

પાલનપુરમાં માનસરોવર તળાવનું લોકાર્પણ (ETV Bharat Gujarat)

પાલનપુર શહેર વિકાસના નવા પગથિયાં સર કરી રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં અમદાવાદ જેવા આધુનિક શહેર તરીકે ઉભરવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે. પાલનપુર શહેર ખાતે આવેલ માનસરોવર તળાવમાં પાણીની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. સ્ટોર્મ વોટર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત શહેરમાં વરસતા વરસાદી પાણીનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તે માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ વરસાદી પાણી વ્યવસ્થિત રીતે માનસરોવર તળાવમાં પહોંચે તે માટે જરૂરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે.

પાલનપુરમાં માનસરોવર તળાવનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું
પાલનપુરમાં માનસરોવર તળાવનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું (ETV Bharat Gujarat)

એટલે કે મંત્રીએ લોકાર્પણના જાહેર મંચ જ ઉપરથી તળાવની અને નગરપાલિકાની ભરપૂર પ્રશંસા કરી સરકાર દ્વારા આ ઐતિહાસિક માનસરોવર તળાવના બ્યુટિફિકેશન માટે કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવી તેની પણ વાત કરી પરંતુ જે ઐતિહાસિક તળાવ પાછળ સરકારે કરોડો રૂપિયા આપ્યા અને નગરપાલિકા દ્વારા ઐતિહાસિક તળાવનુ બ્યુટીફિકેશનનું કામ કરવામાં આવ્યું અને તામજામ સાથે લોકાર્પણનુ આયોજન કરાયુ અને મંત્રી ખુદ લોકાર્પણ કરવા પહોંચ્યા હતા પરંતુ તળાવના ઈતિહાસ વિશે જ જ્ઞાન ન હતું. અહીંયા સવાલ એ થાય કે શું પાલિકા સત્તાધીશોએ મંત્રીનુ ધ્યાન નહી દોર્યું હોય ? કે પછી મંત્રીએ ગ્રાન્ટ તો આપી પરંતુ તળાવ વિશે જાણકારી મેળવી જ ન હતી?

પાલનપુરમાં માનસરોવર તળાવમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ

પાલનપુરના ઐતિહાસિક માનસરોવર તળાવનુ લોકાર્પણ થાય તે પહેલા જ વિપક્ષમાં વિરોધ ના સુર ઉઠ્યા હતા. વિપક્ષે આક્ષેપો કર્યા હતા કે ભાજપ શાસિત પાલનપુર નગરપાલિકા દ્વારા આ તળાવના બ્યુટીફિકેશનમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરરીતિઓ આચરી છે. તળાવનું કામ અધૂરું છે પરંતુ ટર્મ પૂરી થાય તે પહેલા જ લાભ ખાંટવા માટે લોકાર્પણ કરાયું છે. એટલું જ નહીં લોકાર્પણ તક્તિઓમાં લખેલા પોતાના નામો જાણ બહાર લખવા અંગે પણ પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જોકે વિરોધપક્ષના કોર્પોરેટરો માન સરોવર તળાવ ખાતે પહોંચતા પોલીસ દ્વારા તેમની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અટકાયત સમયે પોલીસ અને કોર્પોરેટરો વચ્ચે ખેંચતાણના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. પોલીસ દ્વારા બળજબરી અટકાયત કરવામાં આવતા નગર સેવિકાઓએ પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવી ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા તેમણે કહ્યું કે બુટલેગરો અને ડ્રગ્સ વેચનારાઓને તમે પકડો અમે કોઈ બુટલેગર નથી. તળાવના બ્યુટીફિકેશન કામમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે અમારા નામની ખોટી તકતીઓ મારી છે તેનો અમે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ.

વિપક્ષે ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવતા પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી
વિપક્ષે ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવતા પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી હતી (ETV Bharat Gujarat)

માનસરોવરનો ઇતિહાસ

માનસરોવર પાલનપુર શહેરમાં આવેલું તળાવ છે. આ તળાવ ચોમાસા સિવાયના વર્ષ દરમિયાન મોટાભાગે સૂકું જ રહે છે.

આ તળાવનું બાંધકામ પાલનપુરના જાલોરી શાસક મલિક મુજાહિદ ખાને ઇ.સ.1628માં બંધાવ્યું હતું અને તેની રાણી માનબાઇ જાડેજાને સમર્પિત કર્યું હતું.

