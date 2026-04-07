ETV Bharat / state

રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ છૂટાછવાયા વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી, 30-40 કિમી ઝડપે પવન ફૂંકાઇ શકે

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટબર્ન્સની અસરને પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં અમદાવાદ સહિતના અનેક વિસ્તારમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 12:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: રાજ્યના હવામાનમાં ફરી એક વખત પલટો આવી શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટબર્ન્સની અસરને પગલે હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં અમદાવાદ સહિતના અનેક વિસ્તારમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજકોટ, દ્વારકા, વડોદરા, ભરૂચ, દાહોદ, બનાસકાંઠા, મહેસાણામાં ઝાપટાં પડી શકે છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર 30થી 40 કિમીની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઇ શકે છે.

હવામાન વિભાગની વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગ અનુસાર, રાજ્યમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાઓમાં; સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લાઓમાં એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ/ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના છે.

પ્રદેશના બાકી જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.

30થી 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઇ શકે

બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર જિલ્લાઓમાં તેમજ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના જિલ્લાઓમાં એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, મોરબી, દ્વારકા અને કચ્છમાં છુટાછવાયા સ્થળોએ વીજળી અને પવન સાથે 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે મેઘગર્જના સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.

અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે

7 એપ્રિલે અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તાર માટે હવામાન વિભાગ અનુસાર, આંશિક વાદળછાયું આકાશ રહેવાની સંભાવના છે. મહત્તમ તાપમાન 36C રહેવાની શક્યતા છે.

અમદાવાદમાં 35.4 ડિગ્રી સાથે સરેરાશ મહત્તમ તાપમાનમાં સામાન્ય કરતાં 3.6 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.

હવામાન વિભાગ અનુસાર 8 એપ્રિલથી 13 એપ્રિલ સુધી રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની સંભાવના છે.

TAGGED:

GUJARAT WEATHER CHANGE UPDATE
GUJARAT WEATHER UPDATE
METEOROLOGICAL DEPARTMENT
GUJARAT RAIN
GUJARAT WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.