સાહસ અને વીરતાનું પ્રતિક એટલે મણિયારો રાસ, નવરાત્રિમાં મહેર સમાજ દ્વારા થતા વિશેષ પ્રકારના રાસનું ઐતિહાસિક મહત્વ
નવરાત્રિના નવ દિવસો દરમિયાન કાઠિયાવાડમાં જો મણિયારા રાસની રમઝટ ન બોલે તો નવરાત્રિ અધૂરી હોય તેવી લાગણી થાય છે.
Published : October 19, 2026 at 10:18 PM IST
જૂનાગઢ: નવરાત્રિના નવ દિવસો દરમિયાન કાઠિયાવાડમાં જો મણિયારા રાસની રમઝટ ન બોલે તો નવરાત્રિ અધૂરી હોય તેવી લાગણી થાય છે. મહેર સમાજની વિરતા, શૌર્ય અને સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિના પ્રતીક સમાન મણિયારા રાસની પરંપરા આજે પણ એટલી જ ઉત્સાહભેર જળવાઈ રહી છે. નવરાત્રિ દરમિયાન મહેર સમાજ દ્વારા કોઈ એક દિવસે પરંપરાગત વેશભૂષા અને આભૂષણોથી સજ્જ થઈને મણિયારા રાસ રમવામાં આવે છે. આ અનોખી પરંપરાને નિહાળવા માટે ગુજરાત સહિત દેશ-વિદેશના ગરબાપ્રેમીઓ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોતા હોય છે.
મહેર સમાજની વિશેષ ઓળખ મણિયારો રાસ
કાઠિયાવાડનો મહેર સમાજ પોતાની વિરતા, શૌર્ય અને વિશિષ્ટ સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ માટે આગવી ઓળખ ધરાવે છે. આ સમાજે પોતાની ઐતિહાસિક વિરાસતને જાળવી રાખવાની સાથે લોકસંસ્કૃતિને પણ સમૃદ્ધ બનાવી છે. નવરાત્રિ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રમાં મહેર સમાજ દ્વારા મણિયારા રાસનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં ખેલૈયાઓના ઉત્સાહની સાથે તેમની પરંપરા અને શૌર્યની ઝલક પણ જોવા મળે છે.
સામાન્ય ગરબાથી અલગ ઓળખ ધરાવતો મણિયારા રાસ માત્ર નૃત્ય નથી, પરંતુ મહેર સમાજની સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને ઐતિહાસિક શૌર્યની અભિવ્યક્તિ છે. રાસની વિશિષ્ટ ચાલ, તાલબદ્ધ હિલચાલ અને વિવિધ મુદ્રાઓ દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે. નવરાત્રિના પવિત્ર વાતાવરણમાં માતાજીની આરાધના સાથે રજૂ થતો આ રાસ જાણે મહેર સમાજની ગૌરવશાળી પરંપરાને જીવંત કરતો હોય તેવો અનુભવ કરાવે છે.
મણિયારો રાસ અને પહેરવેશ પણ ખૂબ મહત્વનો
મણિયારા રાસમાં મહેર સમાજનો પરંપરાગત પોશાક અને આભૂષણનો પહેરવેશ પણ સૌ કોઈનું ધ્યાન આકર્ષિત કરતો હોય છે. નવરાત્રિના નવ દિવસો દરમિયાન મહેર સમાજના પ્રત્યેક મહિલા અને પુરુષ તેમના પરંપરાગત પોશાક અને આભૂષ માં ચોક્કસ જોવા મળતા હોય છે. જેમાં પુરુષ મહેર સમાજની શાન સમાન અને દરેકથી અલગ પ્રકારની સફેદ કલરની પાઘડી માથા પર ધારણ કરતો હોય છે. સાથે સાથે ચોયણી અને સફેદ કલરની આંગણી પણ પોશાક તરીકે નવરાત્રિના દિવસોમાં ધારણ કરતા હોય છે. ગરબા રમવા આવેલો મહેર સમાજ નો પ્રત્યેક પુરુષ ખભા પર રાતા કલરનો ખેસ પણ ધારણ કરીને મણિયારો રાસ રમવા માટે ગરબા મેદાનમાં પહોંચતો હોય છે.
મહેર સમાજની મહિલાઓનો ખાસ પરિધાન
મેહર સમાજની મહિલાઓ નવરાત્રિના નવ દિવસો દરમિયાન સમાજ ની ભારતીય ઓળખ સમાન ઢાળવો કાપડું અને ઓઢણી પહેરીને રાસડા લેતી જોવા મળતી હોય છે. મહેર સમાજની સંસ્કૃતિ સમાન પરંપરાગત પોશાકની સાથે તેમાં કરોડો રૂપિયાના શુદ્ધ સોનાના આભૂષણો પણ મણિયારા રાસને ચાર ચાંદ લગાવી દેતા હોય છે. આ પ્રકારના મણિયારા રાસનું આયોજન નવરાત્રિના કોઈ એક દિવસે અને મહેર સમાજ દ્વારા કરવામાં આવતા સાંસ્કૃતિક અને માંગલિક કાર્યક્રમ માં પણ આ રાસનું આયોજન થતું હોય છે. નવરાત્રિના દિવસોમાં સમાજની મહિલા અને પુરુષો એક જ સ્થળ પર મણિયારો રાસ યોજતા હોય છે, જેને કારણે સમગ્ર વિશ્વના લોકો મહેર સમાજની શોર્ય અને વિરતાના દર્શન કરાવતા આ મણિયારા રાસને જોવા માટે તલપાપડ પણ બનતા હોય છે.
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